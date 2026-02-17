Austria: acusan de terrorismo a hombre de 21 años por una planear un atentado en un concierto de Taylor Swift
La investigación sostiene que el sospechoso se radicalizó en internet, juró lealtad al Estado Islámico y buscó fabricar explosivos y adquirir armas de manera ilegal
- 3 minutos de lectura'
La fiscalía pública de Austria presentó cargos por terrorismo contra un hombre de 21 años acusado de planear un atentado durante uno de los conciertos que la cantante estadounidense Taylor Swift tenía previsto ofrecer en Viena en agosto de 2024. El avance en la causa fue notificado por las autoridades en un comunicado.
Según la acusación, el sospechoso —identificado como Beran A.- había jurado lealtad al grupo Estado Islámico y difundido material de propaganda y videos extremistas a través de distintos servicios de mensajería.
Los investigadores sostienen además que obtuvo por internet instrucciones para fabricar un dispositivo explosivo con triperóxido de triacetona (TATP), un explosivo habitualmente utilizado por organizaciones yihadistas.
La fiscalía afirma también que el acusado realizó “varios intentos” de comprar armas de forma ilegal en el extranjero para introducirlas en Austria. El proceso penal se llevará adelante en Wiener Neustadt, una localidad cercana a Viena, mientras el joven permanece bajo custodia de las autoridades.
El caso está vinculado al operativo que llevó a cancelar tres conciertos de Swift previstos para ese mes en la capital austríaca, luego de que las autoridades informaran que habían frustrado un plan para perpetrar un ataque durante una de las presentaciones. Estados Unidos aportó información de inteligencia que contribuyó a desarticular la amenaza, según confirmó en aquel momento John Kirby, portavoz de seguridad nacional.
De acuerdo con la investigación, el sospechoso tenía entonces 19 años y había experimentado un proceso de radicalización acelerado en internet. Las autoridades indicaron hace dos años atrás que Beran había manifestado a otras personas que tenía “grandes planes” tras dejar su trabajo poco antes de su detención.
Tras su arresto, fue señalado como el presunto cerebro de un plan para atacar el estadio donde Swift iniciaría una serie de conciertos en Viena. En el marco de la causa fueron detenidos otros tres adolescentes de entre 15 y 18 años. El joven habría confesado su plan a las autoridades, según precisaron medios locales.
Durante los allanamientos realizados luego de su detención en la localidad de Ternitz, la Policía incautó productos químicos, machetes y dispositivos los implicados planeaban utilizar en el ataque. La intervención incluyó la evacuación temporal de la zona mientras fuerzas armadas registraban la vivienda.
El caso generó conmoción en esa ciudad de unos 15.000 habitantes. Vecinos consultados por Reuters describieron al joven como reservado pero amistoso antes de su arresto y señalaron que en las semanas previas había mostrado cambios de comportamiento. Funcionarios locales indicaron que la radicalización se produjo principalmente en línea y advirtieron sobre la rapidez con la que pueden desarrollarse estos procesos.
Con información de Associated Press y Reuters
Otras noticias de Taylor Swift
"Fue un shock". Es una cara conocida de Hollywood y tiene un padre muy famoso, pero gracias a Taylor Swift se volvió una estrella de las redes
"Extraño a mi amiga divertida". Los mensajes entre Blake Lively y Taylor Swift que revelan por qué su relación comenzó a quebrarse
"Payaso". La guerra legal entre Blake Lively y Justin Baldoni suma un nuevo capítulo: los mensajes a Taylor Swift que salieron a luz
- 1
Robaron millones en un banco en Alemania y nadie se dio cuenta: por qué todavía no atraparon a los ladrones
- 2
Zelensky exige a Estados Unidos una garantía de seguridad por 20 años como condición para firmar la paz con Rusia
- 3
Protesta en la Sorbona por Quentin, el joven militante de ultraderecha que murió tras una golpiza en Lyon
- 4
Cómo la Iglesia Ortodoxa se convirtió en una herramienta clave de Moscú en África