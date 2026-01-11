La verdadera historia de la familia Von Trapp que inspiró La novicia rebelde, contada por el hijo que sigue con vida

En las montañas verdes de Salzburgo, en Austria, hace 60 años una novicia llamada María conquistaba con su encantadora voz los corazones de millones de amantes del cine. La película La novicia rebelde (The Sound of Music), producida y dirigida por Robert Wise e interpretada por la actriz Julie Andrews, logró en 1966 el Oscar a la Mejor Película del año.

El filme se originó a partir de la autobiografía de María von Trapp publicada en 1949. Primero fue adaptada en una película alemana, luego convertida en un musical de Broadway y finalmente llegó a Hollywood.

María había sido enviada como novicia a cuidar de los siete hijos de un viudo adinerado y héroe naval, el capitán Georg von Trapp. Sin embargo, la historia da un vuelco cuando ella se enamora del capitán, decide casarse y tener tres hijos, con quienes forma una compañía de canto profesional.

La película en la que se ve a la familia huyendo de Austria para evitar respaldar al régimen nazi de Adolf Hitler tuvo un éxito fenomenal y se convirtió en una de las más taquilleras de la historia del cine. En la historia real, María y el capitán dejaron su país para vivir en Estados Unidos junto a sus hijos. El menor, Johannes von Trapp, que es el único que sigue vivo, habló con BBC.

La verdadera historia de la familia Von Trapp que inspiró la película “La novicia rebelde”, contada por el último hijo que sigue con vida. Getti

El comienzo de una familia

María Kutschera, más tarde conocida por su apellido de casada Von Trapp, había perdido a sus padres a una edad muy temprana. Por eso, su infancia le resultó difícil, según le cuenta a BBC su último hijo. Después de pasar por dos familias de acogida y haber vivido en un convento de Salzburgo, en Austria, la enviaron a trabajar un año como institutriz de los siete hijos del capitán Von Trapp.

“Tenía inseguridades que estoy seguro se remontan a esa infancia”, recuerda Johannes, quien también destaca que María siempre fue una mujer con un talento inmenso.

Tres semanas antes de que terminara su plazo de un año en la casa de los Von Trapp, los tres niños más pequeños se acercaron a su padre y le pidieron que se casara con María para que se quedara “para siempre”, según contó ella en 1983 en el programa Desert Island Discs de la BBC.

“Estaba en el salón arreglando flores, con una peonía en la mano derecha y un precioso jarrón de Copenhague en la izquierda, y justo cuando iba a meter la flor en el jarrón, entró el capitán y dijo: ‘Es realmente muy amable de tu parte’”, contó María. “Me detuve un momento con la peonía en la mano y pregunté: ‘¿Qué?’. Y él dijo: ‘¿Acaso no estamos comprometidos?’. El jarrón se me cayó al suelo”, agregó con humor María, quien era 25 años menor que quien sería su marido.

La verdadera historia de la familia Von Trapp que inspiró la película "La novicia rebelde", contada por el último hijo que sigue con vida. Imdb

Johannes la recuerda como una madre extraordinaria que estuvo a la altura del desafío de ser madre de diez hijos sola, después de la muerte de su marido, mientras vivían en una remota casa en Stowe, un pueblo ubicado en el estado de Vermont, en Estados Unidos. “Lo manejó muy bien. Tenía un empuje tremendo. Era una mujer muy brillante e inteligente y tenía una fe enorme en Dios en que todo saldría bien”, añade.

La música en los Von Trapp

La familia comenzó a cantar en 1935 en la iglesia de Aigen, en Salzburgo, donde conocieron al sacerdote Franz Wasner, quien se convertiría en el director de orquesta y musical de ellos. “Era un músico aficionado con mucho talento. Nosotros cantábamos durante la misa y luego en el desayuno. Pero si le preguntamos a él qué le parecía, decía: ‘Bueno, estuvo muy bien, pero…’”, recuerda Johannes sobre el sacerdote. “Nos corregía con delicadeza cuando cometíamos algún error. Era nuestro director de orquesta, un intelectual extraordinario, y ayudó a mantener unida a la familia”, agrega.

Wasner les enseñó a interpretar música religiosa y canciones folclóricas para que pudieran cantarlas en su casa. Así fue como nació “Los cantantes de la familia Trapp” (The Trapp Family Singers), tal como se conoce a la banda musical. “Nuestra fortaleza era que, al ser todos de la misma familia, nuestras voces sonaban muy bien juntas”, dice Johannes.

Aunque la película no cuenta la historia del sacerdote, Johannes se encarga de resaltar que fue él quien ejerció un rol central en la vida real de los Von Trapp. Fue así que, al año siguiente, se animaron a participar en un concurso en Salzburgo en el que ganaron un premio. Después, Wasner los acompañó a una pequeña gira que empezó por Viena y terminó recorriendo distintas ciudades de Europa.

El momento del "Do-Re-Mi", con María y los chicos Von Trapp

Más tarde, llegaron a Estados Unidos, América del Sur y Australia. “Los cantantes de la familia Trapp” se disolvió años después de la muerte del padre en 1947. “Creo que mi madre habría seguido. Le encantaba la conexión con el público. Era como un político que se llena de energía al estrechar mil manos. Pero mis hermanos ya estaban cansados y cada uno quería ir por su lado”, recuerda Johannes. Fue así como “Los cantantes de la familia Trapp” dejaron de actuar en 1956, cuando él tenía 17 años.

La salida hacia EE.UU.

El año que estalló la Segunda Guerra Mundial, en 1939, después de que Adolf Hitler invadiera Austria, los miembros de la familia Von Trapp decidieron que debían dejar el país. En aquel momento, la familia ya cantaba profesionalmente. Habían hecho dos giras por Europa y, fue después de eso, que recibieron una oferta de un promotor de conciertos en Estados Unidos para una serie de actuaciones, recuerda Johannes.

En la versión cinematográfica, los Von Trapp huyen a pie por las montañas hacia la libertad en Suiza. Sin embargo, Johannes aclara que eso no es lo que sucedió, dado que cruzar las montañas desde Salzburgo implica llegar a Alemania: “Lo que hicimos fue tomar el tren y cruzar a Italia. La frontera estaba cerrada al día siguiente, así que tuvimos mucha suerte de salir. Fuimos a Génova, donde nos embarcamos hacia Londres y después, en otro barco, llegamos a Estados Unidos”.

Al llegar a Estados Unidos, la idea era simplemente hacer una gira de trabajo y volver al país. Pero en el verano de 1939, a la familia Von Trapp no le quedó otra opción que instalarse allí después de intentar sin éxito volver a entrar a Austria. Su padre, Georg von Trapp, era un ferviente crítico de Hitler. Por esa razón estaba en la lista de personas que debían ser vigiladas y que no podían volver a ingresar a Austria. “Nos pidieron que actuáramos en una fiesta de cumpleaños de Hitler y la familia decidió no hacerlo”, recuerda el menor de los Von Trapp, quien todavía no había nacido.

Heather Menzies-Urich interpretó a Louisa von Trapp en La Novicia Rebelde

Johannes fue el único de los hermanos Von Trapp que nació en Estados Unidos. Así la familia se instaló en el país, luego solicitaron el estatus de refugiados, según recuerda el hombre sobre una vida que recién empezaba a darse para sus padres y sus hermanos del otro lado del Atlántico.

La historia en el cine

La primera vez que Johannes von Trapp vio la versión cinematográfica de la historia de su familia sintió, a pesar de las pequeñas diferencias con la realidad, una emoción inmensa. “Tuve recuerdos y emociones muy fuertes sobre mi familia”, recuerda, aunque aclara que muchas escenas de la vida real fueron modificadas por los guionistas.

“Es una película fantástica. Es decir, los escenarios, el paisaje, el reparto, los temas del amor a la patria, el amor entre hombre y mujer, el amor a la familia, son todos temas universales de la condición humana y está muy bien montada”, dice.

“La película es la historia de mi familia. Aunque no nos retrató con precisión, estuvo muy bien hecha en todos los aspectos”, comenta sobre un filme que llegó a recaudar millones de dólares. En aquel momento, María vendió los derechos cinematográficos por una módica suma de US$9000. “Mi madre necesitaba el dinero en ese momento y no tenía ni idea. No diré que la asesoraron mal. No la asesoraron en absoluto”, recuerda.

La novicia rebelde, un film que se convirtió en un verdadero clásico de la pantalla grande

Los Von Trapp ya eran conocidos, pero dentro de un círculo pequeño de espectadores. Gracias al estreno de la película, pasaron a ser reconocidos por miles de personas “Tuvimos una pérdida de privacidad en Estados Unidos. Las celebridades son propiedad pública, por lo que el público siente que tiene derecho a conocer todos los detalles de tu vida”, dice Johannes. Ahora el hombre canta por placer, entona villancicos para su estrecho círculo de invitados en Nochebuena, pero ya no ofrece conciertos ni recorre el país en giras.

“Fue un gran privilegio crecer en mi familia. También una gran responsabilidad. Pero, en general, el privilegio superó las dificultades”, resume Johannes, quien ahora se define como un “músico retirado”.

Un hotel en Vermont

En los montes verdes de Stowe, en Vermont, Johannes von Trapp, de 86 años, se encargó hasta hace muy poco de administrar el hotel que su madre había abierto hace 75 años.

La historia del Trapp Family Lodge & Resort empieza en 1946, cuando María compra una granja en venta ubicada en las colinas verdes de Vermont, que les recordó a los Alpes austriacos, para vivir con su familia.

Tiempo después, en 1950, María fue recibiendo invitados y el lugar se convirtió en un pequeño hotel de 27 habitaciones. Con el paso del tiempo, en 1969, la administración del lugar quedó en manos de su hijo menor, aunque Johannes nunca pensó que se dedicaría a eso: “Estudié Ecología Forestal. Quería hacer un doctorado y ser investigador, pero terminé tomándome un par de años libres para organizarme, luego me casé y aquí me ves. Después de tantos años, acabo de jubilarme”.

Después de un incendio en 1983, el hijo menor de los Von Trapp decidió ampliar el hotel y ese proceso de reformas dio lugar al complejo tal como está hoy. Ahora, los huéspedes pueden recorrer campos de flores silvestres, degustar sirope de arce producido localmente o probar unas cervezas lager de estilo austríaco.

Así es como el menor de los hijos de María y Georg ayudó, durante todos estos años, a mantener viva su herencia austriaca y el recuerdo de la familia Von Trapp. “Formar parte de ‘Los cantantes de la familia Trapp’ no fue una decisión, sino que fue simplemente inevitable porque la música estaba en nuestros huesos”, resume Johannes.

Este artículo es una adaptación de un programa de BBC Outlook, con reportería de Jo Fidgen y June Christie. Si querés escuchar el programa (en inglés), hacé clic aquí.