Desde el lunes, miles de protestantes piden que renuncie el Gobernador de Puerto Rico por un escándalo de corrupción

En los últimos meses, Bad Bunny saltó de país en país en su esperado tour europeo -que incluía fechas en el Sónar Barcelona y Lollapalooza París este fin de semana-. Pero el lunes por la noche, mientras disfrutaba de un descanso de la gira en Ibiza, la estrella latina del trap tuiteó que la gira entraba en stand by porque se iba a sumar a una marcha en Puerto Rico el miércoles. Usando el hashtag #RickyRenuncia, Bad Bunny y miles de puertorriqueños pidieron la renuncia del Gobernador de Puerto Rico Ricky Rosselló, que está involucrado en un caso de corrupción.

Por años, décadas, el sistema nos enseñó a quedarnos quietos", dijo Bad Bunny en uno de los dos videos de Instagram que posteó el lunes. "Ellos nos han hecho creer que aquellos que toman las calles son locos, criminales, gente problemática. Vamos a mostrarle hoy que demandamos respeto [...] El país no les pertenece, le pertenece al pueblo".

El miércoles fue el tercer día de protestas en Puerto Rico pidiendo por la renuncia de Rosselló. Las manifestaciones comenzaron el lunes por la noche, luego de que el Centro de Periodismo de Investigación publique casi 900 páginas de chats privados entre el Gobernador y 11 asistentes y miembros de su gabinete, que fueron filtrados desde Telegram. El registro de los chats revela insultos sexistas y homofóbicos y comentarios groseros, que se burla de colegas y adversarios políticos; también hablaban de estrellas como Ricky Martin, activistas local, y hasta víctimas del Huracán María. La semana pasada, dos ex miembros del gobierno de Rosselló fueron arrestados por el FBI con 32 cargos en su contra por corrupción federal, que incluye el lavado de más de 15 millones de dólares de dinero federal en contratos realizados durante su mandato: Julia Keleher, su ex secretaria de Educación, y Angela Avila Marrero, la ex directora ejecutiva de la Administración del sistema de seguro médico de Puerto Rico.

Ricky Martin y Residente en la marcha por la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricky Rosselló

"La corrupción es un mal social. Es un mal social en el sector privado, es un mal social en el bgobierno local y es un mal social en el gobierno federal", dijo un asediado Rosselló en una conferencia de prensa el martes por la mañana. La conferencia fue acompañada de una caótica noche de manifestaciones en las afueras de su mansión en el Viejo San Juan, donde se vio a la policía tirando gases lacrimógenos a los manifestantes. Aunque se disculpó por los insultos y los comentarios ofensivos leídos en el chat, Rosselló insistió en que no va a renunciar. "No he cometido ningún acto ilegal", dijo a los periodistas. "He cometido actos indebidos".

Los arrestos y el #TelegramGate aumentaron el malestar de los puertorriqueños, especialmente después de años de desorden económico bajo la supervisión de Estados Unidos. El gobierno de Rosselló también se ha mostrado indiferente ante el reclamo de grupos feministas por el aumento de los femicidios y la violencia doméstica en la isla. La protesta del miércoles estuvo impulsada por el Colectivo Feminista en Construcción y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, con apoyo de Bad Bunny y Residente.

Ayer, las dos estrellas de la música urbana lanzaron un tema nuevo junto a iLe (también de Calle 13), para publicitar la marcha. No es la primera vez que Bad Bunny y Residente desafìan a la máxima autoridad de la isla: en enero, los dos llegaron sin avisar a la mansión del mandatario por la madrugada, para hablar del índice de criminalidad de la isla. En ese momento, se limitaron a hacer comentarios diplomáticos sobre Rosselló, pero en el nuevo track, "Afilando los cuchillos", Bad Bunny hace su comentario político más incisivo hasta el momento: "Y que se enteren todos los continentes/ Que Ricardo Rosselló es un incompetente/ Homofóbico, embustero, delincuente/ A tí nadie te quiere, ni tu propia gente".

Ricky Martin también estuvo presente en la protesta y fue importante a la hora de convencer a los puertorriqueños de entrar en acción, al publicar un video en Twitter el martes a la noche, exigiendo la renuncia de Rosselló. "Puerto Rico ya sufrió demasiado y no podemos tolerar más el cinismo de estos supuestos líderes", dijo. "Por favor, Puerto Rico, no tengan miedo. Únanse a nosotros".

