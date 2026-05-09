Fuerte cruce en redes de Gustavo Petro a Isabel Díaz Ayuso por Hernán Cortés

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió este sábado al cruce de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la defensa que la alcaldesa hiciera de la figura del conquistador español Hernán Cortés durante su última visita a México.

“Hernán Cortés fue un genocida equiparable a (Benjamin) Netanyahu y superior. Las cuentas de muertos asesinados con (Adolf) Hitler y Cortés se hacen en millones de seres humanos”, expresó Petro desde sus redes sociales.

El tuit de Petro

El mandatario de Colombia, de pertenencia progresista, se expresó en estos términos al hacerse eco de una nota de El País de España que reflejaba que Ayuso debió suspender su gira por México después de la polémica que despertó la defensa que hiciera sobre la figura de Cortés y la conquista de América.

Ayuso, una de las referentes de la derecha de Hispanoamérica, acusó a la presidenta “del Gobierno de ultraizquierda” de México, Claudia Sheinbaum, de “expulsarla” después de haber alterado el clima político con su defensa de la Conquista de América y la figura de Cortés, según consignó El País.

Díaz Ayuso en México

El mencionado diario español señaló además que la alcaldesa de Madrid protagonizó “varios desencuentros en los que una diputada le increpó e instó a conocer los ‘abusos’ de los conquistadores en un aeropuerto y otra regidora de izquierdas boicoteó su discurso en la Ciudad de Aguascalientes”.

Qué hizo Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid había irrumpido en México el 5 de mayo último con un discurso sin matices sobre la Conquista y el mestizaje que desató una fuerte polémica política, cultural y diplomática a ambos lados del Atlántico.

En su primer día de agenda oficial, la referente del Partido Popular (PP) había participado en un homenaje a Cortés que generó tensiones en un momento en que México y España intentan recomponer sus relaciones.

El acto central de Ayuso, titulado “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México”, se realizó en el Frontón México, luego de que una misa previa prevista en la Catedral Metropolitana fuera cancelada por la Arquidiócesis Primada.

Isabel Díaz Ayuso en México

La Iglesia argumentó que no se trataba de un evento religioso sino de una iniciativa con posibles implicancias ideológicas y que, además, no contaba con los permisos necesarios.

“El mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría”, había dicho Ayuso en ese acto.

Petro, un polemista

Por su parte, Petro -que el 31 de mayo buscará garantizar que su partido, el Pacto Histórico, retenga el poder en las elecciones presidenciales de Colombia-, es un habitual polemista en redes sociales.

Recientemente se había metido incluso en la controversia por el consumo de carne de burro en la Argentina y advirtió que eso “no puede pasar” en su país.

El tuit de Petro

“Si la Argentina es exportadora de carne de calidad, ¿por qué los argentinos no pueden comer carne de calidad y les toca comer carne de burro?”, se preguntó Petro. Y afirmó que “esto no puede pasar en Colombia”.