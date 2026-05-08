Hezbollah dice haber lanzado misiles contra una base militar en el norte de Israel

BEIRUT.– El grupo islamista Hezbollah lanzó este viernes un ataque con misiles contra una base militar en Israel, mientras que nuevos operativos israelíes en el sur del Líbano dejaron cinco muertos en medio de la presunta tregua que rige entre las partes desde el 17 de abril.

Hezbollah, estrecho aliado de Irán, dijo que sus misiles apuntaron a una base al sur de la ciudad israelí de Nahariya “en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí, los ataques contra los suburbios del sur de Beirut y los ataques que afectaron a aldeas y civiles en el sur del Líbano” lanzados esta semana.

Las sirenas de ataque aéreo habían sonado anteriormente en varias ciudades del norte de Israel, según el Ejército israelí, que aseguró haber derribado un cohete y que el resto cayó en zonas abiertas sin causar víctimas.

Corredores de la Maratón Palestina que tuvo lugar este viernes pasan junto al muro de separación en Belén Mahmoud Illean - AP

Por su parte, el Ministerio de Salud libanés informó que un ataque aéreo israelí contra la aldea sureña de Toura, cerca del puerto de Tiro, dejó cuatro muertos y ocho heridos. La Agencia Nacional de Noticias (NAA), de propiedad estatal, informó de otro ataque aéreo cerca de la aldea de Kfar Chouba, en el sureste del país, en el que murió un paramédico de la Defensa Civil libanesa.

Alerta de evacuación

Los ataques se produjeron horas después de que el vocero del Ejército israelí, en árabe, emitiera una alerta de evacuación para los residentes de seis aldeas de la provincia de Tiro, incluida Toura.

Desde el 17 de abril supuestamente rige un alto el fuego, pero la violencia entre las partes ha continuado, incluyendo un ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, el miércoles.

El Ejército israelí anunció el jueves la muerte de Ahmed Balout, identificado como comandante de la Fuerza Radwan, la unidad de élite de Hezbollah, junto con otros dos milicianos. Hezbollah no lo confirmó de inmediato.

La ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, en medio de un ataque israelí KAWNAT HAJU - AFP

Israel afirma haber abatido a más de 85 milicianos de Hezbollah y haber atacado 180 posiciones utilizadas por el grupo durante la última semana, sin aportar pruebas.

El presidente libanés, Joseph Aoun, declaró este viernes a una delegación de la Unión Europea (UE) que los países europeos deberían presionar a Israel para que se comprometa con el alto el fuego y se abstenga de “detonar y arrasar” viviendas en las aldeas bajo ocupación israelí.

En declaraciones difundidas por su oficina, añadió que el Líbano está comprometido con el alto el fuego para iniciar negociaciones que pongan fin a la situación actual.

Hadja Lahbib, comisaria europea de Igualdad, declaró tras la reunión con Aoun que Israel y Hezbollah están tomando al Líbano como rehén. “Hezbollah debe cesar sus ataques y desarmarse, e Israel debe limitar sus ataques aéreos contra centros humanitarios”, afirmó.

La comisionada europea de Igualdad, Hadja Lahbib, en reunión con el presidente libanés, Joseph Aoun - - Lebanese Presidency Press Office

Aoun se reunió más tarde con Simon Karam, jefe de la delegación libanesa en las conversaciones con Israel en Washington. Se espera que la reunión se celebre en Washington el jueves y el viernes próximos.

“El Líbano espera de estas negociaciones tres objetivos fundamentales: consolidar el alto el fuego, lograr la retirada de Israel (...) y extender la plena soberanía del Estado sobre el territorio nacional", declaró este viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Yusef Raggi.

La guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra el norte de Israel, dos días después de que Estados Unidos e Israel declararan la guerra a su principal aliado, Irán.

Desde entonces, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos y ha lanzado una invasión terrestre del sur del Líbano, capturando decenas de pueblos y aldeas a lo largo de la frontera.

Líbano e Israel celebraron más tarde sus primeras conversaciones directas en más de tres décadas. Los dos países se encuentran formalmente en estado de guerra desde la fundación del Estado de Israel en 1948.

El alto el fuego de diez días, declarado en Washington, entró en vigor el 17 de abril y luego se prorrogó tres semanas más, aunque el acuerdo formal no impidió la continuidad de las hostilidades mutuas.

Agencias AP, AFP y Reuters