Guerrilleros disidentes asumen la autoría del atentado con 21 muertos en Colombia

BOGOTÁ.– Guerrilleros disidentes de las extintas FARC asumieron la autoría de un atentado que causó 21 civiles muertos en Colombia el fin de semana pasado, y que definieron como un “error táctico”.

El Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de exmiembros de las FARC, señaló en un comunicado que el episodio ocurrió en medio de una “acción propagandística sobre la vía Panamericana”.

Esa acción derivó en enfrentamientos con efectivos del Ejército, que estaban a unos metros del lugar en el que los guerrilleros activaron una carga explosiva que mató a los civiles que pasaban por la zona. La organización ilegal indicó que en ese contexto se presentó un “lamentable incidente” que afectó a civiles que, reconocieron, no tenían ninguna relación con el conflicto armado.

El EMC dijo que fue consecuencia de “errores en la maniobra militar en medio de los combates”, y afirmó que los hechos “no son premeditados”. No obstante, agregó que asumía la responsabilidad política y calificó el episodio como un “error táctico, que no tiene justificación alguna”.

La escena del atentado que dejó 21 muertos en el sur de Colombia Santiago Saldarriaga - AP

Todas las víctimas eran civiles y la mitad vivía en la localidad de La Pedregosa, en el departamento del Cauca, una zona donde la comunidad se siente orgullosa de haberla declarado como un territorio de paz, sacando adelante iniciativas comunitarias en torno a cultivos como el café.

“Yo perdí a mi madre y a mi hermana. Ellas eran María Etelvina Valencia y Liliana María Valenzuela”, dijo un campesino de la zona, Elvis Valenzuela Valencia, que describió a su madre como una emprendedora.

“Ella mantenía aquí, tenía ahí su parcelita de café, su parcelita de caña. Ella misma cogía su café, molía su caña y sacaba la panela a vender al pueblo. Ella hacía tortas. Mantenía ahí con su panadería. Tenía pollitos", contó.

Emboscada a militares

Una fuente del Ejército dijo que los guerrilleros habían instalado un puesto de control en la carretera para tender una emboscada a militares. Los explosivos activados por los rebeldes en una carretera del departamento del Cauca (suroeste) también causaron 56 heridos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó por su parte que se trató de una represalia tras la presión militar, luego de las fallidas negociaciones de paz entre el presidente Gustavo Petro y el líder del EMC, alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país.

El guerrillero Iván Mordisco, el líder criminal más buscado de Colombia en la actualidad Archivo

La reciente escalada violenta en el suroccidente de Colombia deja, según reportes oficiales, más de 34 episodios registrados entre acciones armadas, hostigamientos, ataques con explosivos y alteraciones del orden público.

Frente a ese panorama, la Fuerza Pública activó un despliegue operacional con refuerzo de tropas del Ejército, unidades policiales y capacidades de inteligencia. El objetivo, de acuerdo con fuentes oficiales, es contener nuevos ataques, asegurar ejes viales y recuperar control en zonas donde se han concentrado los hechos recientes.

En medio de esa respuesta estatal, la policía reportó la captura del presunto responsable del atentado, un señalado cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos, organización vinculada a acciones armadas en el Cauca y otras zonas del suroccidente. Las autoridades sostienen que este hombre tendría relación no solo con el incidente del sábado sino con los últimos episodios de violencia en la región.

El presidente colombiano Gustavo Petro tras votar en las elecciones legislativas (Archivo) Fernando Vergara - AP

El detenido fue identificado como alias Mi Pez. Los organismos de seguridad analizan información incautada durante el procedimiento para establecer posibles conexiones operativas y nuevas líneas de investigación.

La oficina en Colombia del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos llamó al gobierno a “proteger a la población civil y prevenir nuevos ataques”, y también a los grupos armados a “cesar cualquier ataque” contra las poblaciones.

Petro aseguró que el ataque buscaba “sabotear las elecciones” en las que la izquierda apuesta por conservar el poder tras llegar a la presidencia por primera vez en 2022.

Iván Cepeda, candidato del partido de Petro, es favorito en las encuestas para los comicios, en los que enfrenta al abogado derechista Abelardo de la Espriella y a la opositora Paloma Valencia, también de derecha.

La senadora propuso recientemente como su ministro de Defensa al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que durante su gobierno diezmó a las guerrillas con una fuerte arremetida de la mano de Estados Unidos.

Agencia AFP y El Tiempo/GDA