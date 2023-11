escuchar

SANTIAGO DE CHILE.- El presidente chileno, Gabriel Boric, y su pareja, Irina Karamanos, terminaron su relación luego de casi cinco años juntos. En un extenso y sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram, el mandatario confirmó la separación y aseguró que “hace un par de semanas decidimos separar nuestros caminos en lo relativo a nuestra relación de pareja por visiones distintas sobre el futuro íntimo”.

Hace unas tres semanas la cientista política dejó la casa que compartían en el Barrio Yungay, a la que se habían trasladado en marzo de 2022, poco antes de que el mandatario llegara a la Presidencia. El jefe de Estado destacó a Karamanos como “una mujer extraordinaria, generosa, inteligente y aguda”, a la que “admira”.

“Irina es una mujer extraordinaria, en todas las dimensiones en que se puede entender a una persona. De una curiosidad infinita por los misterios de la vida porque sobre todo tiene ganas de vivirla. Es generosa como nadie, tenga poco o mucho, siempre va a compartir porque su manera de entender las relaciones es desde la empatía más profunda”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Compartimos -agregó- la complicidad de un proyecto colectivo” y también “el cariño y el amor en los momentos dulces pero sobre todo en los difíciles, aquellos en donde pareciera que es más fácil dejar de remar porque las fuerzas no alcanzan. Pero ella siempre tuvo fuerzas que venían de una historia más larga que a su vez me empujaron a mí a seguir”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, junto a su pareja, Irina Karamanos. CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

En el tercer párrafo del mensaje aborda el distanciamiento como pareja: “Hace un par de semanas decidimos separar nuestros caminos en lo relativo a nuestra relación de pareja por visiones distintas sobre el futuro íntimo. Pero decidimos (sabemos más bien) que vamos a seguir siendo compañeros para siempre. En lo personal soy una persona con virtudes y defectos, como todos. Y a veces el futuro personal se me llenaba de tormentas en las que ella siempre fue un faro para no encallar. No tengo nada, absolutamente nada que reprocharle”.

“Para los apostadores de posibles miserias ajenas, les cuento que estamos bien, que ninguno de los dos tiene otras parejas y todo ha sido conversado largamente como dos personas que han vivido juntos los años más intensos de nuestras vidas. Que nos queremos infinito y nos seguiremos queriendo. Sabemos que en estos días las especulaciones estarán a la orden del día y si bien nos hubiese gustado vivir este proceso en privado, ambos entendemos que es mejor contar nosotros esta historia y así dejar que los gustan de inventar o proyectar en otras historias las propias no les quede más que su eco”, agregó el presidente chileno.

András Manuel López Obrador, junto a Gabriel Boric y su pareja, Irina Karamanos, en Ciudad de México. (AP/Marco Ugarte) Marco Ugarte - AP

El alejamiento de la pareja se había comenzado a percibir desde hace algunas semanas en una serie de señales. Entre ellas, la ausencia de Karamanos en actividades oficiales del presidente, como la inauguración y el cierre de los Juegos Panamericanos (hito clave para el Ejecutivo), y en otras de carácter más personal, como cuando Boric entregó -sin la compañía de su ahora expareja- dulces a los niños que llegaron hasta su domicilio por la fiesta de Halloween.

La nueva vida de Irina Karamanos

En diciembre del año pasado Karamanos había renunciado a las funciones de primera dama y oficializado su salida de La Moneda al anunciar el cierre de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia, que reunía a las fundaciones que tradicionalmente habían encabezado las esposas de los anteriores mandatarios (en el caso de Michelle Bachelet, su primogénito) y que pasaron a manos de algunos ministerios.

Desde entonces, luego de dejar sus funciones en la sede de gobierno, Karamanos había estado abocada a la escritura de un libro y también concentrada en actividades de Convergencia Social (CS) y en la unificación del Frente Amplio.

Este año, la pareja del presidente chileno de izquierdas de Chile, Gabriel Boric, fue una de las expositoras de TEDWomen el mes pasado, un evento realizado en Atlanta, Estados Unidos.

“Parece preocupante que partes de un borrador constitucional reduzcan oportunidades o cierren aún más puertas que la Constitución de Pinochet”, dijo Karamanos respecto del actual borrador de nueva Constitución que se trabaja en Chile, de acuerdo al medio digital estadounidense Axios, aunque en el Gobierno apueste a la prescindencia en la materia.

TEDWomen se interesó en Irina luego de conocer su gestión en la Coordinación Sociocultural. Karamanos, una mujer feminista, decidió asumir, pese a las críticas incluso de alguna parte del mundo feminista. Buscaba, explicó, traspasar las fundaciones que dependían de esa oficina hacia los ministerios correspondientes y luego terminar con esa institución, que le parecía anacrónica y poco democrática.

Sueños perdidos

Antes de la campaña para la primera vuelta, Boric y Karamanos eran vecinos en un edificio en calle Esmeralda, en Santiago centro. Fue poco antes de asumir la Presidencia que se trasladaron al Barrio Yungay, donde recurrentemente subían fotos, salían a comer y realizaban actividades juntos en el tiempo libre, como ir al teatro.

Gabriel Boric junto as u pareja, Irina Karamanos, en la celebración del triunfo de Apruebo Dignidad Luis Hidalgo - AP

Como pareja, tenían apodos y sobre nombres. El propio Presidente en alguna oportunidad confesó algunos. “Nos gusta imaginar un futuro en conjunto, además de vivir este presente tan vertiginoso que nos ha tocado. Por ahí pasa el amor. Nos decimos ‘chofo’ y ‘chofa’, de alcachofa. Nos gustan mucho las alcachofas”, relató Boric en una entrevista con Don Francisco cuando aún era Presidente electo.

Por su parte, en diciembre de 2021 -en una entrevista con la Revista YA-, Karamanos hablaría de un posible proyecto familiar con el Mandatario. “Me encantaría mirar el mundo a través de los ojos de un hijo o una hija”, comentó.

Pero el último año fue complicado para la pareja, que finalmente decidió “separar los caminos”.

