Gabriel Boric concede el indulto presidencial a 12 detenidos por las protestas de 2019 y desata un aluvión de críticas en Chile

SANTIAGO, Chile.- El presidente chileno, Gabriel Boric, concedió el indulto este viernes a 12 personas condenadas en el marco del estallido social de octubre de 2019, así como a un exguerrillero, en una polémica medida que el mandatario justificó como una promesa de campaña.

Según dio a conocer el gobierno chileno en un comunicado, los 12 detenidos por disturbios en el marco de las multitudinarias manifestaciones son todos varones de edades comprendidas entre los 21 y 38 años. El otro indultado es el exguerrillero Jorge Mateluna, de 48 años.

Mateluna fue condenado en 2013 a 16 años de prisión tras ser declarado culpable de un robo en una sucursal bancaria a las afueras de Santiago. Su defensa denunció que la condena se basó en pruebas falsas y su proceso judicial estuvo cuestionado en varias instancias.

Boric le comunica a todo Chile que está a favor de la delincuencia, de la violencia, del terrorismo y del vandalismo. Se volvió completamente loco al indultar a octubristas q intentaron destruir al país.

Debe ser acusado constitucionalmente, Chile NO merece esto

😡

Jorge Mateluna https://t.co/KACFQ9D9QH — CRISTÓBAL (@_1978_cristobal) December 30, 2022

Boric se había comprometido en su campaña a otorgar un indulto general mediante una ley de amnistía a los presos por los hechos relacionados con el estallido social y que fue rechazada por varios sectores de la derecha.

Al no prosperar la ley, el mandatario optó por la facultad presidencial de conceder indultos a aquellos que lo soliciten y cumplan una serie de requisitos.

El caso del exguerrillero se deriva al parecer de las supuestas irregularidades de la detención y el proceso. Mateluna había sido miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y pasó 12 años de prisión desde 1992, acusado de infringir la Ley Antiterrorista. Tras una huelga de hambre de 75 días, fue indultado en 2004. Y ahora volvió a serlo por la segunda condena que cumplía.

El indulto a los 13 convictos derivó en turbulencias políticas. Por un lado, fue celebrado por las asociaciones de familiares de presos del estallido de 2029, así como por miembros del Partido Comunista, que integra el oficialismo, como un gesto que “reivindica la protesta social”.

Las protestas mayormente pacíficas tuvieron su cuota de excesos de las partes AP

Por otro lado, la derecha opositora agrupada en Chile Vamos se retiró de la Mesa de Seguridad, molesta con la decisión del gobierno en un ámbito precisamente vinculado con la prevención y contención de la delincuencia.

“Las señales son importantes y evidentemente la mesa de seguridad queda en suspenso desde este momento. Presidente, estos indultos no eran necesarios, no son justos y no son prioridad”, dijo el legislador opositor Jorge Alessandri, de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

La UDI cumplió así con sus amenazas de suspender su participación en las negociaciones si el Ejecutivo concedía el indulto a esos diez reclusos, detenidos por disturbios durante la multitudinaria, y mayormente pacífica, ola de protestas que cubrieron el centro de la capital.

Manifestación a favor de Jorge Mateluna (Facebook)

El jefe de diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, criticó por su parte a Boric diciendo que “es inaceptable que mientras hacemos los esfuerzos en una mesa de seguridad y cuando la delincuencia en nuestro país está desbordada, usted indulte a delincuentes condenados”.

“Es decir, mientras el país clama porque los delincuentes estén presos, usted se dedica a liberarlos. No vamos a seguir conversando con el gobierno en esas condiciones”, concluyó Longton.

El senador Manuel José Ossandón, del mismo partido, dijo que no se retira de la mesa de seguridad, aunque no ahorró críticas a Boric por el perdón colectivo: “Ya que está indultando a delincuentes, espero que ahora revise los casos de carabineros y de personal militar involucrado”.

Según el también opositor Partido Republicano, “Boric eligió el bando de los delincuentes y no de las víctimas, dejando claro que no le interesa recuperar la seguridad y enfrentar la violencia que sufre Chile”.

