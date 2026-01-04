González Urrutia dijo que la captura de Maduro es “un paso importante, pero no suficiente”

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia sostuvo que la captura de Nicolás Maduro constituye “un paso importante, pero no suficiente” para la normalización institucional de Venezuela. Además, reclamó la liberación de presos políticos y el respeto de la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales de 2024, resultado que lo podría poner a él mismo en el lugar de máximo mandatario del país.

El pronunciamiento fue difundido este domingo a través de un mensaje publicado en X. En esa publicación, González Urrutia habló desde el exilio y remarcó que el “proceso de transición democrática” solo puede iniciarse si se libera de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por razones políticas y se reconoce el resultado de los comicios del 28 de julio.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

En el video que acompañó el posteo, el dirigente opositor señaló que los acontecimientos recientes abrieron un “nuevo escenario político”, aunque aclaró que ese hecho no reemplaza las tareas pendientes para una transición real. En ese sentido, remarcó que ninguna reconstrucción democrática es posible mientras existan civiles o militares encarcelados por pensar distinto, exigir derechos o cumplir con deberes constitucionales.

González Urrutia también reivindicó su legitimidad política en el respaldo mayoritario obtenido en las urnas.

En el tramo final de su mensaje, el opositor hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad para que cumplan y hagan cumplir el mandato popular que lo dejó a él como candidato más votado. Indicó que la lealtad de esas instituciones debe estar orientada a la Constitución, al pueblo y a la República, y planteó que el futuro del país debe asentarse en “derechos, instituciones y esperanzas”.

Donald Trump compartió una imagen de Maduro capturado

El mensaje de González Urrutia se produjo en medio de una fuerte conmoción política tras la captura de Nicolás Maduro, resultado de una operación estadounidense desplegada en distintos puntos estratégicos de Venezuela. La ofensiva incluyó bombardeos a puntos estratégicos como bases aéreas y cuarteles militares de Caracas y otras ciudades, así como objetivos en otros puntos como Maracay, La Guaira y el aeropuerto de Higuerote.

La maniobra, denominada Determinación Absoluta, había sido planificada durante meses y contempló el despliegue de aeronaves, drones y fuerzas de extracción. La operación concluyó con la detención de Maduro y de su esposa, quienes fueron trasladados en helicóptero hasta el buque USS Iwo Jima, apostado en el Caribe, y luego derivados a Estados Unidos.

Delcy Rodríguez fue designada como presidenta interina (Photo by Juan BARRETO / AFP) JUAN BARRETO� - AFP�

El presidente Donald Trump anunció la captura en las primeras horas del sábado y difundió imágenes del líder chavista esposado. Posteriormente, Maduro fue trasladado a una prisión federal de Brooklyn, donde enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista y otros delitos imputados por el Departamento de Justicia norteamericano.

Por su parte, Trump calificó la ofensiva como un ataque “espectacular” y afirmó que Estados Unidos conducirá el proceso hasta lograr una transición segura en Venezuela.

En tanto, en Venezuela, el Tribunal Superior de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina. En paralelo, dirigentes opositores y gobiernos alineados con Washington respaldaron la operación, mientras organismos internacionales advirtieron sobre un “precedente peligroso”. En ese contexto de transición incierta y disputa por la legitimidad del poder, González Urrutia decidió fijar su posición pública y reclamar que cualquier salida política respete el resultado electoral de julio de 2024.

Con información de AFP.