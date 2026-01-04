Sopletes gigantes, un intento de fuga y decenas de muertos: salen a la luz nuevos detalles del operativo que capturó a Maduro

CARACAS.– La operación militar estadounidense que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro dejó un saldo de muertos significativamente mayor al reconocido en las primeras horas. Según admitió el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, “gran parte” del anillo de seguridad presidencial fue abatido durante la incursión, mientras que un alto funcionario citado por The New York Times confirmó que al menos 80 personas —entre militares y civiles— murieron como consecuencia directa del operativo lanzado por Estados Unidos.

La nueva cifra de víctimas fatales aporta una dimensión más cruda a la “Operación Determinación Absoluta”, una acción preparada durante meses que incluyó ensayos secretos, despliegues militares encubiertos, inteligencia humana dentro de Venezuela y una intensificación progresiva de ataques contra presuntas redes de narcotráfico en el Caribe. La captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, marca la mayor intervención directa de Washington en América Latina en décadas y abre un escenario de extrema incertidumbre política, jurídica y militar.

Aunque el asalto final se ejecutó en cuestión de minutos, fue el punto culminante de una ofensiva prolongada. Durante meses, el Ejército estadounidense reforzó su presencia frente a las costas venezolanas y lanzó ataques reiterados contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, destruyéndolas de forma visible y letal, según informó la propia Casa Blanca. Esos operativos funcionaron, además, como cobertura para el despliegue gradual de capacidades militares en la región.

En paralelo, las agencias de inteligencia afinaron el seguimiento del mandatario venezolano. Equipos de la CIA operaron de forma encubierta desde agosto, reconstruyendo con detalle los movimientos cotidianos de Maduro: sus rutinas, residencias temporales, hábitos alimenticios, vestimenta y patrones de seguridad. Esa información permitió a las fuerzas especiales ensayar una y otra vez la misión en una réplica exacta del complejo presidencial, construida en secreto fuera del país.

“Pensamos, desarrollamos, entrenamos y ensayamos una y otra vez”, explicó el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. “No para hacerlo bien, sino para garantizar que fuera imposible equivocarnos”, afirmó.

La noche del operativo

El visto bueno final se produjo el viernes a las 22.46, tras varios días de espera por condiciones meteorológicas favorables. Más de 150 aeronaves despegaron desde unas 20 bases del hemisferio occidental, entre ellas cazas F-35 y F-22, bombarderos B-1, drones, aviones cisterna y plataformas de guerra electrónica.

Bombardeo en Caracas

Los primeros ataques estuvieron dirigidos contra sistemas de defensa aérea venezolanos, un factor clave para permitir el ingreso de las fuerzas de extracción y que explicaría buena parte de las bajas militares confirmadas. Los helicópteros avanzaron a muy baja altura sobre el mar y alcanzaron Caracas cerca de las 2 de la madrugada. Según Caine, fueron atacados al aproximarse a la base militar donde residía Maduro. Uno de ellos recibió impactos de bala, aunque logró mantenerse operativo. Estados Unidos respondió al fuego “en defensa propia”.

A las 4.21 de la madrugada del sábado (6.21 en la Argentina), Donald Trump anunció en su red Truth Social que Estados Unidos había capturado a Maduro. Horas más tarde, desde su residencia en Florida, describió la misión como “oscura y mortal” y afirmó que amplias zonas de Caracas quedaron sin suministro eléctrico. Vecinos de áreas cercanas a instalaciones militares relataron detonaciones desde las 1.50 de la madrugada y al menos siete explosiones en distintos puntos de la capital.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien de acuerdo con la Constitución debería asumir el poder tras la captura de Maduro, reconoció en un discurso televisado que la operación estadounidense dejó víctimas fatales entre civiles y miembros de las fuerzas armadas. Sin ofrecer cifras precisas, admitió que los enfrentamientos y bombardeos provocaron muertes en distintos puntos del país y describió la situación como una “agresión sin precedentes”.

Horas más tarde, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aportó más detalles al admitir que el operativo “neutralizó” a una parte sustancial del anillo de seguridad presidencial, lo que confirmó la magnitud del despliegue militar y su alto costo humano. Aunque evitó precisar números, sus declaraciones dejaron en claro que las bajas incluyeron efectivos encargados de la protección directa del mandatario, además de soldados y civiles alcanzados por los ataques.

Según fuentes extraoficiales, la mayoría de los muertos pertenecían al Batallón de Seguridad Presidencial número 6. Se trataba de jóvenes de rangos militares: tenientes, cabos, guardias de honor, sargentos e incluso alumnos que todavía no habían egresado de la Academia Militar.

De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, el número de muertos fue informado inicialmente como superior a 40, pero más tarde el mismo diario elevó esa cifra a al menos 80 fallecidos entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, con la advertencia de que el balance podría seguir aumentando a medida que avanzaran las tareas de verificación.

Los ataques también dejaron decenas de heridos. Según un reporte de hospitales que realiza la Red de Médicos en Venezuela hasta las 14 (hora de Caracas) del 3 de enero se había registrado el ingreso de 90 personas heridas a distintos hospitales del Distrito Capital, producto de los bombardeos.

La captura y el traslado

Una vez dentro de la residencia, las fuerzas estadounidenses avanzaron con rapidez. Trump aseguró que Maduro intentó llegar a una habitación de seguridad reforzada con acero, pero no logró cerrar la puerta. Las tropas estaban preparadas incluso para usar “sopletes gigantescos” para abrir los muros, si era necesario.

Maduro y Flores se rindieron y fueron evacuados en helicóptero a un buque de guerra estadounidense. Posteriormente fueron trasladados a una base militar de Estados Unidos, y Trump anticipó que el mandatario venezolano será sometido a juicio en territorio estadounidense. En Truth Social, el presidente publicó una imagen de Maduro con ropa deportiva gris, audífonos y visor protector.

Trump reconoció que algunos soldados estadounidenses resultaron heridos, pero aseguró que no hubo bajas fatales del lado norteamericano.

Pese a la magnitud del operativo, funcionarios del Pentágono insistieron en que no existe una ocupación militar formal y que sectores del aparato chavista aún conservan control sobre instituciones clave. Sin embargo, Trump afirmó que Estados Unidos “gestionará” el país hasta que se pueda elegir un nuevo líder y no descartó mantener tropas en tierra.

“Nos vamos a asegurar de que el país se gestione correctamente. No estamos haciendo esto en vano”, dijo. Al mismo tiempo, crecieron las críticas en Estados Unidos y en el exterior sobre la legalidad de la captura de un jefe de Estado extranjero y sobre el riesgo de que la intervención derive en un conflicto prolongado.

