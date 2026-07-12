Lucas Trejo, el futbolista argentino que perdió a su familia en Venezuela, compartió un último adiós: “Todos los días, por siempre”

Lucas Trejo, el futbolista cordobés que perdió a toda su familia en el doble terremoto de Venezuela, utilizó sus redes sociales para dar un emotivo mensaje en forma de despedida a su mujer y sus hijos. “Los amo, todos los días, por siempre”, escribió el jugador en sus historias de Instagram junto con una foto de los cuatro.

El sentido mensaje del futbolista para su familia

Yanina Maranella, esposa del jugador, y sus hijos, Aarón y Ainhoa, fueron hallados sin vida tras permanecer desaparecidos luego de que dos terremotos sacudieran a Venezuela el miércoles 24 de junio. Desde un primer momento fueron buscados en un edificio en la zona de Playa Grande que se derrumbó.

Si bien el epicentro se ubicó en la ciudad de Morón, estado de Carabobo, una de las zonas más afectadas fue La Guaira, ciudad donde estaba asentada la familia por el trabajo de Lucas. Tras el desastre, el futbolista recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de su pareja y de sus dos hijos, quienes se encontraban en un edificio de Playa Grande al momento del derrumbe. “No sé nada de mi familia. Oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí”, escribió entonces el defensor argentino.

La tragedia que golpeó a Lucas Trejo: su familia murió por los terremotos que sacudieron a Venezuela

Según contaron sus familiares, en los días posteriores Trejo estuvo “sedado” y “muy mal” tras haber perdido a su familia en esta tragedia que afectó a Venezuela. “Hablamos una sola vez con Lucas en estos días. Lucas nunca pudo tener su teléfono porque estuvo sacando escombro por escombro y no pudimos hablar con él”, contó Karen, la hermana del futbolista, en diálogo con el Doce TV.

Al momento del desastre, concentraba con su equipo en Caracas para disputar la primera jornada de la Copa Venezuela, según la página oficial del club.

Quién es Lucas Trejo

Nació el 29 de diciembre de 1987 en la provincia de Córdoba. Marcador central zurdo, el deportista comenzó su carrera lejos de Argentina. Sus primeros pasos en el fútbol se dieron en la liga provincial con los colores del club Las Flores y Atalaya. Luego, sin poder escalar a nivel nacional, viajó a España por recomendación de José Luis Villarreal, exjugador de Boca y River, quien le consiguió una prueba en el club L’Escala del ascenso español.

Lucas Trejo, el futbolista argentino que sufrió la muerte de toda su familia en Venezuela

Por ese entonces, con 16 años, Trejo se entrenó bajo las órdenes de Guillermo Hoyos -hoy entrenador de Lionel Messi en Inter Miami- y continuó su incipiente recorrido en el Atromitos de Grecia. Lejos de su familia y sin poder afianzarse en el primer equipo, el defensor volvió al país para probar suerte en Sportivo Belgrano y Racing de Córdoba, dos equipos en donde sumó minutos de juego y lo catapultaron a Instituto, uno de los clubes más importantes de su provincia.

El punto de inflexión en su carrera fue la llegada al club Monagas de Venezuela. Allí disputó todos los partidos de la temporada 2017, fue capitán y salió campeón. Al año siguiente, formó parte del plantel que disputó la Copa Libertadores.

A sus 38 años, Trejo se desempeña en el club Marítimo de La Guaira, institución con la que firmó su contrato en febrero de este año. En lo que seguramente sean sus últimos partidos de su carrera profesional, el defensor argentino atraviesa una situación totalmente inesperada y de sumo dolor.