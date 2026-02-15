Gran Bretaña evalúa nuevas sanciones contra Rusia tras la investigación por el asesinato de Navalny

LONDRES.– El Gobierno del Reino Unido está considerando la implementación de nuevas sanciones contra Moscú después de señalar formalmente al Kremlin como responsable del envenenamiento del líder opositor ruso, Alexei Navalny.

Según declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, la administración de un “veneno letal” contra el disidente mientras se encontraba bajo custodia en una prisión rusa fue un acto del cual “solo el régimen ruso tuvo el motivo, los medios y la oportunidad”.

La muerte del dirigente en una colonia penal siberiana desató una crisis diplomática entre Moscú y las capitales occidentales, que ahora evalúan nuevas sanciones contra el Kremlin KIRILL KUDRYAVTSEV� - AFP�

La base técnica para estas nuevas medidas de presión internacional reside en el análisis de muestras del cuerpo de Navalny, las cuales revelaron la presencia de una toxina denominada epibatidina.

Esta sustancia es producida naturalmente por ranas dardo en Sudamérica, específicamente en Ecuador, y no se encuentra de forma natural en territorio ruso.

La ministra Cooper confirmó por primera vez ante los medios, incluyendo a Sky News y la BBC, que la inteligencia británica tiene conocimiento de que Rusia posee esta toxina específica.

Personas depositan flores en la tumba del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny el día de la elección presidencial de Rusia, en Moscú, el 17 de marzo de 2024 NATALIA KOLESNIKOVA� - AFP�

Al respecto, Cooper detalló: “Es una sustancia química específica. Se puede producir sintéticamente. También se puede encontrar en esta rana en Ecuador... Y sabemos que el régimen ruso ha estado en posesión de esta sustancia química específica”.

El Reino Unido y sus aliados internacionales han subrayado que Navalny no pudo haber ingerido el veneno de manera accidental, dado que generalmente solo lo producen las ranas en estado salvaje fuera de la región eurasiática.

El caso Navalny se convirtió en un nuevo foco de tensión entre Rusia y Occidente en medio de la guerra en Ucrania y del deterioro de las relaciones internacionales -� - Instagram account @navalny�

Las investigaciones han concluido que se trató de un “bárbaro complot del Kremlin” diseñado para silenciar a un crítico prominente del régimen, basándose en pruebas recolectadas durante los últimos dos años.

Coordinación internacional y denuncias ante la OPAQ

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico no actúa de forma aislada en este proceso. Se ha conformado un bloque junto a cuatro aliados estratégicos: Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.

El asesinato del fallecido político opositor ruso Alexei Navalny en una prisión del Ártico en 2024 es ahora un “hecho probado científicamente”, afirmó su viuda, Yulia Navalnaya KIRILL KUDRYAVTSEV� - AFP�

Este grupo de naciones ha determinado conjuntamente que el fallecimiento de Navalny en una colonia penal siberiana fue probablemente un envenenamiento organizado por el Estado ruso.

Como consecuencia directa de estos hallazgos, las cinco naciones europeas han denunciado formalmente al Kremlin ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), acusando a Moscú de violar las convenciones internacionales vigentes.

Cooper defendió la solidez de la acusación en el programa “Domingo con Laura Kuenssberg” de la BBC, calificándola como “sumamente grave” y fruto de un arduo trabajo de recopilación de evidencia.

Contexto geopolítico y el futuro de las sanciones

La posibilidad de incrementar las sanciones se enmarca en un contexto de creciente tensión debido a la invasión de Ucrania, que se aproxima a su cuarto aniversario.

La ministra Cooper sugirió que el incidente con Navalny es una prueba de que “la división por la paz de la Guerra Fría en la que todos creíamos y esperábamos ha desaparecido”.

Según la investigación impulsada por el Reino Unido y sus aliados europeos, el opositor habría sido víctima de un envenenamiento bajo custodia estatal, una acusación que Rusia rechaza KEVIN DIETSCH� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En este sentido, la diplomacia británica sostiene que Europa debe estar preparada para la continuación de la agresión rusa.

“Seguimos buscando acciones coordinadas, incluyendo el aumento de las sanciones contra el régimen ruso. Como saben, hemos estado trabajando en esto como parte de nuestra respuesta a la brutal invasión de Ucrania”, afirmó la ministra.

La estrategia del Reino Unido se fundamenta en la convicción de que las alianzas construidas en el extranjero fortalecen la seguridad interna y permiten mantener la presión sobre el gobierno de Vladimir Putin mediante la acción conjunta con aliados europeos y globales.

La respuesta rusa

Ante las acusaciones, la embajada rusa en Londres ha emitido un comunicado negando cualquier implicación de Moscú en la muerte del opositor, ocurrida hace dos años. La representación diplomática describió el anuncio británico y de sus aliados como un ejemplo de la “debilidad mental de los fabulistas occidentales”.

Una persona en duelo visita la tumba del líder opositor ruso Alexei Navalny en el cementerio Borisovo OLGA MALTSEVA� - AFP�

A pesar de este rechazo, el gobierno británico mantiene su postura de exponer el complot mediante el uso de pruebas científicas y la coordinación de nuevas medidas económicas y políticas.

