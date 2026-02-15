Gran Bretaña evalúa nuevas sanciones contra Rusia tras la investigación por el asesinato de Navalny
Londres y cuatro aliados europeos denunciaron al Kremlin ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y analizan medidas económicas adicionales, mientras Moscú niega cualquier responsabilidad en la muerte del líder opositor
LONDRES.– El Gobierno del Reino Unido está considerando la implementación de nuevas sanciones contra Moscú después de señalar formalmente al Kremlin como responsable del envenenamiento del líder opositor ruso, Alexei Navalny.
Según declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, la administración de un “veneno letal” contra el disidente mientras se encontraba bajo custodia en una prisión rusa fue un acto del cual “solo el régimen ruso tuvo el motivo, los medios y la oportunidad”.
La base técnica para estas nuevas medidas de presión internacional reside en el análisis de muestras del cuerpo de Navalny, las cuales revelaron la presencia de una toxina denominada epibatidina.
Esta sustancia es producida naturalmente por ranas dardo en Sudamérica, específicamente en Ecuador, y no se encuentra de forma natural en territorio ruso.
La ministra Cooper confirmó por primera vez ante los medios, incluyendo a Sky News y la BBC, que la inteligencia británica tiene conocimiento de que Rusia posee esta toxina específica.
Al respecto, Cooper detalló: “Es una sustancia química específica. Se puede producir sintéticamente. También se puede encontrar en esta rana en Ecuador... Y sabemos que el régimen ruso ha estado en posesión de esta sustancia química específica”.
El Reino Unido y sus aliados internacionales han subrayado que Navalny no pudo haber ingerido el veneno de manera accidental, dado que generalmente solo lo producen las ranas en estado salvaje fuera de la región eurasiática.
Las investigaciones han concluido que se trató de un “bárbaro complot del Kremlin” diseñado para silenciar a un crítico prominente del régimen, basándose en pruebas recolectadas durante los últimos dos años.
Coordinación internacional y denuncias ante la OPAQ
El Ministerio de Asuntos Exteriores británico no actúa de forma aislada en este proceso. Se ha conformado un bloque junto a cuatro aliados estratégicos: Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.
Este grupo de naciones ha determinado conjuntamente que el fallecimiento de Navalny en una colonia penal siberiana fue probablemente un envenenamiento organizado por el Estado ruso.
Como consecuencia directa de estos hallazgos, las cinco naciones europeas han denunciado formalmente al Kremlin ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), acusando a Moscú de violar las convenciones internacionales vigentes.
Cooper defendió la solidez de la acusación en el programa “Domingo con Laura Kuenssberg” de la BBC, calificándola como “sumamente grave” y fruto de un arduo trabajo de recopilación de evidencia.
Contexto geopolítico y el futuro de las sanciones
La posibilidad de incrementar las sanciones se enmarca en un contexto de creciente tensión debido a la invasión de Ucrania, que se aproxima a su cuarto aniversario.
La ministra Cooper sugirió que el incidente con Navalny es una prueba de que “la división por la paz de la Guerra Fría en la que todos creíamos y esperábamos ha desaparecido”.
En este sentido, la diplomacia británica sostiene que Europa debe estar preparada para la continuación de la agresión rusa.
“Seguimos buscando acciones coordinadas, incluyendo el aumento de las sanciones contra el régimen ruso. Como saben, hemos estado trabajando en esto como parte de nuestra respuesta a la brutal invasión de Ucrania”, afirmó la ministra.
La estrategia del Reino Unido se fundamenta en la convicción de que las alianzas construidas en el extranjero fortalecen la seguridad interna y permiten mantener la presión sobre el gobierno de Vladimir Putin mediante la acción conjunta con aliados europeos y globales.
La respuesta rusa
Ante las acusaciones, la embajada rusa en Londres ha emitido un comunicado negando cualquier implicación de Moscú en la muerte del opositor, ocurrida hace dos años. La representación diplomática describió el anuncio británico y de sus aliados como un ejemplo de la “debilidad mental de los fabulistas occidentales”.
A pesar de este rechazo, el gobierno británico mantiene su postura de exponer el complot mediante el uso de pruebas científicas y la coordinación de nuevas medidas económicas y políticas.
Agencia ANSA
