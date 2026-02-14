La respuesta de Rusia tras el informe de Europa sobre la muerte de Navalny: “Esta tontería sobre una rana”

LONDRES.– Cinco aliados europeos responsabilizaron este sábado a Rusia por la muerte del opositor del Kremlin Alexei Navalny y sostuvieron que fue envenenado con una toxina extraída de ranas venenosas mientras se encontraba detenido en una colonia penal del Ártico hace dos años. Moscú rechazó la acusación y la calificó de propaganda.

En una declaración conjunta, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos señalaron que los análisis de muestras del cuerpo de Navalny confirmaron “de manera concluyente” la presencia de epibatidina, una neurotoxina presente en la piel de ranas dardo venenosas de América del Sur y que, según indicaron, no se encuentra de forma natural en Rusia.

“Rusia afirmó que Navalny murió por causas naturales. Pero, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, el envenenamiento fue, con alta probabilidad, la causa de su muerte”, señaló el comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania publicó en X una declaración conjunta con Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos que confirma que el líder opositor ruso Navalny fue envenenado

El gobierno ruso, que negó en reiteradas oportunidades cualquier responsabilidad por la muerte de Navalny, desestimó las nuevas acusaciones y las calificó como “un engaño propagandístico de Occidente”, según informó la agencia estatal rusa TASS.

La posición de los aliados europeos

La declaración difundida por los aliados europeos casi exactamente dos años después de la muerte de Navalny, sostuvo que Moscú tenía los medios, el motivo y la oportunidad para administrar el veneno, dado que el opositor falleció en prisión.

El crítico del Kremlin Alexei Navalny, arrestado durante una manifestación anticorrupción el 26 de marzo de 2017, gesticula durante una audiencia de apelación en un tribunal de Moscú KIRILL KUDRYAVTSEV� - AFP�

La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, afirmó ante la prensa que “científicos británicos trabajaron junto con nuestros socios europeos para esclarecer la verdad” sobre la muerte del opositor. “Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz”, dijo en un comunicado.

“Al utilizar esta forma de veneno, el Estado ruso demostró las herramientas despreciables de las que dispone y el miedo abrumador que tiene a la oposición política”, agregó Cooper.

Gran Bretaña sostuvo este sábado que el envenenamiento evidencia “un patrón alarmante de conducta”. El año pasado, una investigación británica concluyó que Putin era “moralmente responsable” de la muerte de una británica, víctima colateral en un ataque con el agente nervioso Novichok en 2018, en el que presuntos espías rusos apuntaron al exagente doble ruso Serguéi Skripal.

El líder opositor ruso Alexei Navalny y su esposa Yulia participan en una marcha en el bulevar Strastnoy en Moscú, el 24 de febrero de 2019 Anadolu - Anadolu

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió este sábado en la red social X: “Este fue un acto cobarde de un líder atemorizado”.

“Rusia actuó durante mucho tiempo como un estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas: envenenando a oponentes políticos, silenciando a periodistas, invadiendo a vecinos pacíficos. Este es el verdadero rostro de la Rusia actual”, detalló.

También honró la memoria de Alexei Navalny y la de “todos aquellos a quienes la Rusia de Putin ha silenciado violentamente a lo largo de los años”.

Five European nations have determined that Russia poisoned Alexei Navalny.



This was a cowardly act from a frightened leader.



Russia has long acted as a terrorist state, relying on terrorist methods.

⁰Poisoning political opponents.⁰Silencing journalists.⁰Invading peaceful… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 14, 2026

El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noel Barrot, también se expresó sobre el tema en la red social X. Vladimir Putin “está dispuesto a usar armas biológicas contra su propio pueblo para mantenerse en el poder”, declaró. Francia “rinde homenaje a esta figura de la oposición, asesinada por su lucha a favor de una Rusia libre y democrática”, añadió.

Los países afirman haber denunciado a Rusia ante el organismo de control de armas químicas, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

La respuesta de Rusia

El gobierno ruso desestimó las últimas acusaciones y continúa negando cualquier responsabilidad por la muerte de Navalny. “Cuando estén disponibles los resultados de las pruebas y se den a conocer las fórmulas de las sustancias, haremos los comentarios correspondientes”, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, citada por TASS.

La embajada rusa en Londres declaró: “Hay que preguntarse qué clase de persona se creería esta tontería sobre una rana”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, escucha durante una reunión en el Kremlin, en Moscú, el miércoles 11 de febrero de 2026 Vyacheslav Prokofyev� - Pool Sputnik Kremlin�

“Hasta entonces, todas esas afirmaciones no son más que propaganda destinada a desviar la atención de los problemas urgentes de Occidente”, agregó TASS. También describió a Navalny como un bloguero “designado oficialmente como terrorista y extremista en Rusia”.

Aniversario

Navalny, que encabezó una cruzada contra la corrupción oficial y organizó protestas masivas contra el Kremlin como el adversario más férreo del presidente Vladímir Putin, murió el 16 de febrero de 2024 en una colonia penal del Ártico, tras haber sido condenado por extremismo y otros cargos.

Después de su muerte, las autoridades rechazaron durante días entregar el cuerpo a sus familiares, lo que despertó las sospechas de sus partidarios que acusaron a los gobernantes de haberlo “matado” y de tratar de encubrir el asesinato.

Anatoly Navalny y Lyudmila Navalnaya, padres del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny, rinden homenaje a su hijo en su tumba en el cementerio de Borisovo, en conmemoración del primer aniversario de su fallecimiento, en Moscú, el 16 de febrero de 2025 ALEXANDER NEMENOV� - AFP�

Las autoridades rusas afirmaron que Navalny se descompuso después de un paseo y murió por causas naturales. Hubo vigilias y protestas en distintos puntos de Europa. Manifestantes en ciudades como Londres, Berlín, Vilna y Roma condenaron al Kremlin y exigieron que se establecieran responsabilidades.

Su fallecimiento fue anunciado minutos antes de la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2024. En respuesta, los organizadores modificaron de manera excepcional la agenda para permitir que su viuda, Yulia Navalnaya, se dirigiera a los asistentes y reclamara que Putin rindiera cuentas.

“Estuve convencida desde el primer día de que mi esposo había sido envenenado, pero ahora hay pruebas… Agradezco a los Estados europeos por el trabajo meticuloso que llevaron adelante durante dos años y por haber revelado la verdad”, escribió en redes sociales mientras asistía este sábado a la conferencia de este año en Múnich.

Scientists from five European countries have established: my husband, Alexei Navalny, was poisoned with epibatidine — a neurotoxin, one of the deadliest poisons on earth. In nature, this poison can be found on the skin of the Ecuadorian dart frog. It causes paralysis, respiratory… pic.twitter.com/doHGgSgzMA — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 14, 2026

Navalny había sido envenenado anteriormente con el agente nervioso Novichok mientras hacía campaña en Siberia en 2020. Sus simpatizantes culparon de ello al Kremlin, que siempre lo ha negado. Entonces había sido evacuado en coma a Alemania, donde pasó meses en tratamiento. Decidió regresar a Rusia y allí es cuando fue encarcelado por “extremismo” y falleció luego de tres años.

