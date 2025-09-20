Gran Bretaña reconocerá formalmente este domingo al Estado palestino

LONDRES.- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunciará el reconocimiento de un Estado palestino por parte de Gran Bretaña en un comunicado el domingo por la tarde, según informó este sábado la BBC.

La decisión se produce después de que el primer ministro declarara en julio que Gran Bretaña daría este paso en septiembre a menos que Israel cumpliera ciertas condiciones, entre ellas aceptar un alto el fuego en Gaza y comprometerse con un acuerdo de paz sostenible a largo plazo que incluya una solución de dos Estados.

Fuentes del gobierno dijeron que la situación en el terreno se deterioró significativamente en las últimas semanas, citando imágenes que mostraban hambre y violencia en Gaza que Starmer ya había calificado de “intolerables”.

Miles de palestinos migran hacia el sur por la ofensiva israelí en la Ciudad de Gaza Anadolu - Anadolu

La BBC también recordó la última operación terrestre de Israel en la Ciudad de Gaza, que obligó a cientos de miles de personas a huir y que un funcionario de la ONU describió como “un cataclismo”.

Entre los factores clave de esta decisión se encuentra la continua expansión de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, que son ilegales de acuerdo con el derecho internacional.

Por último, también fue un factor clave el controvertido proyecto de asentamiento E1, que según los críticos acabaría con las esperanzas de un Estado palestino permanente, también es un factor clave.

Críticas de Israel

La medida ha suscitado fuertes críticas por parte del gobierno israelí, las familias de los rehenes y algunos conservadores. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó anteriormente que dicha medida “premia el terrorismo”.

Sin embargo, los ministros británicos argumentan que existe la responsabilidad moral de actuar para mantener viva la esperanza de un acuerdo de paz a largo plazo.

A principios de esta semana, una comisión de investigación de las Naciones Unidas concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, lo cual Israel denunció como “distorsionado y falso”.

El premier británico Keir Starmer y el presidente de Francia, Emmanuel Macron DOUG MILLS - NYTNS

En tanto, una decena de países reconocerán formalmente el Estado de Palestina la semana próxima, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Se espera que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dé el reconocimiento formal el lunes, junto con otros países en una conferencia copresidida con Arabia Saudita.

Canadá, Australia, Portugal, Bélgica, Malta, Luxemburgo, San Marino y Andorra harán anuncios al mismo tiempo que Francia en Nueva York.

Los países que se suman a la iniciativa esperan que el reconocimiento colectivo de Palestina obligue a Israel a aceptar un acuerdo de paz en Gaza y allane el camino hacia una mayor estabilidad en la región.

“Este es un momento crucial”, declaró un asesor de Macron. “O somos capaces, colectivamente, de hacer lo necesario para preservar la solución de dos Estados, o nos encaminamos hacia aún más dificultades y dramas”.

Agencias ANSA, AFP y Reuters