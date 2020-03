Grecia pide ayuda a Europa para afrontar la crisis migratoria

Atenas reclamó a sus pares medios y personal para asistir a los migrantes que vienen de Turquía, enfrentada con Bruselas

BRUSELAS.- En medio del conflicto que atraviesa Grecia en su frontera con Turquía por la llegada de migrantes , las autoridades griegas instaron a sus 26 pares de la Unión Europea (UE) a expresarle un "fuerte mensaje de solidaridad" al reclamarles ayudas concretas para hacer frente al ingreso de los expatriados.

El viceministro de Inmigración y Asilo griego, Yorgos Koumoutsakos, explicó que se encuentra a la espera de guardias fronterizos, expertos en asilo, intérpretes, productos de primera necesidad no alimenticios y medios técnicos.

Koumoutsakos expresó sus expectativas antes de una reunión de ministros del Interior de la UE en Bruselas, consagrada a la crisis migratoria en Grecia, que enfrenta la presión de Turquía.

El viceministro griego conversó por teléfono con varios de sus homólogos europeos, quienes, según contó, lo felicitaron por el trabajo que está llevando adelante Grecia y por "proteger las fronteras de la Unión Europea".

El responsable heleno desmintió categóricamente las afirmaciones del gobierno turco, que aseguraban que las autoridades griegas habrían disparado contra migrantes en la frontera entre ambos países.

En relación con el conflicto dentro de la frontera por el ingreso de los migrantes , Koumoutsakos también negó el uso de balas reales y estimó que "la primera víctima es la verdad" en una situación de tensión como la actual. En tanto, acusó a Ankara de "pura propaganda",

Sin embargo, las autoridades turcas de Edirne (noroeste) informaron que seis migrantes resultaron heridos por disparos de "balas reales". Uno de ellos habría muerto como resultado de las heridas. Consultado por esta información, el viceministro griego respondió: "No, no, no, nunca", reiteró, aunque evocó el posible uso de "balas de goma".

A partir del pedido del viceministro griego, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió a Atenas unos "700 millones de euros" para gestionar la nueva llegada de migrantes. Del total de dinero entregado, la mitad del monto se desembolsaría de forma inmediata.

Después de la reunión extraordinaria en Bruselas, la Unión Europea se pronunció sobre este tema y sostuvo que "no tolerará" el paso irregular de migrantes a través de su frontera exterior y tomará "todas las medidas necesarias" para impedirlo.

Los ministros de la UE manifestaron su "solidaridad" con Grecia y también con Bulgaria y Chipre, que podrían verse afectados por el mismo flujo migratorio. Además, detallaron que los Estados miembros contribuirán con el envío de medios y agentes a la frontera greco-turca para ayudarlos en este control.

En relación con Turquía, los Estados mantuvieron su "rechazo con firmeza" sobre la decisión de Ankara de "usar la presión migratoria con fines políticos" y advirtieron que esta estrategia "no es aceptable". También recordaron sus compromisos con la UE de contener el paso de migrantes y refugiados sobre la base del pacto de 6000 millones de euros acordado en 2016.

Agencias AP y DPA