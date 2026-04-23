Un analista internacional explicó en detalle por qué la guerra “marca una nueva fase de hostilidades”

Tras el anuncio de Donald Trump sobre la extensión del alto al fuego, la Guardia Revolucionaria de Irán capturó hoy dos naves comerciales en el estrecho de Ormuz bajo el argumento de supuestas faltas a la normativa naval. En este marco, el analista internacional Andrés Repetto en diálogo con LN+ sostuvo que estos últimos hechos marcan una nueva fase de hostilidades en Medio Oriente.

“La fuerza naval del cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el Estrecho de Ormuz a dos barcos infractores”, sostuvo Repetto, y explicó que las autoridades de Teherán justificaron la acción por presuntas irregularidades técnicas de los navíos.

Andres Repetto en LN+

“Los dos barcos infractores fueron incautados por la guardia revolucionaria iraní y dirigidos a la costa de Irán”. Hasta el momento, el gobierno persa mantiene bajo reserva la bandera de los buques y la nacionalidad de los marinos, un movimiento militar que ocurrió poco después de reportes sobre tiroteos en la zona, lo cual ratifica el cese de la calma en el área.

El impacto económico del bloqueo en el comercio de petróleo

El estrecho de Ormuz funciona como la arteria principal para el transporte de petróleo, alimentos y productos petroquímicos a nivel mundial, por lo tanto, la parálisis de este canal afecta los precios internacionales y la estabilidad financiera de diversas naciones, es por ello que Irán utiliza su control geográfico como respuesta a las sanciones de Washington.

Donald Trump sostiene la presión diplomática y económica contra el régimen persa. El analista Andrés Repetto explicó en LN+ la lógica del mandatario norteamericano: “Trump dice que esto le genera a Irán que no pueda sacar de sus puertos 500 millones de dólares por día. Con lo cual hay que ver quién soporta más esto y quién empieza a quejarse con textos o actitudes más fuertes”, subrayó el analista.

Donald Trump Alex Brandon - AP

Tras el comunicado del mandatario estadounidense, la situación actual descarta la posibilidad de un entendimiento diplomático inmediato: “Les diría que lo que tenemos que hablar es de otra fase de la guerra. No es un cese al fuego ni un alto al fuego”, destacó Repetto.

Existen contradicciones entre los discursos públicos de la Casa Blanca y los informes de seguridad interna, ya que mientras el presidente estadounidense minimiza el poder de Irán, la cadena NBC reveló datos del servicio de inteligencia.

“La cadena NBC de los Estados Unidos, diciendo que un informe de la inteligencia del Pentágono aseguró que Irán tiene una capacidad muy superior a nivel militar de lo que está diciendo públicamente el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Guerra", subrayó Repetto

A lo largo del conflicto, esta guerra se caracterizó por la difusión de mensajes de imágenes con el fin de amedrentar al enemigo y consolidar un relato de superioridad, por parte de todos los países involucrados. La imprevisibilidad de los actores involucrados aumenta el riesgo de una escalada mayor. Repetto utilizó una metáfora para describir la cantidad de países con intereses en el golfo: “Para bailar el tango se necesitan dos, acá hay más de dos bailando en esta guerra impredecible”.