EE.UU. toma un buque petrolero con bandera iraní sospechoso de intentar violar el bloqueo

WASHINGTON.– El Ejército de Estados Unidos dijo este miércoles que abordó un buque petrolero con bandera iraní en el golfo de Omán que trataba de violar el bloqueo estadounidense, la más reciente acción para tratar de presionar a Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz.

El Comando Central del Ejército indicó en las redes sociales que el M/T Celestial Sea fue registrado y desviado por sospecha de que intentaba dirigirse a un puerto iraní.

Es al menos la quinta embarcación comercial abordada por los estadounidenses desde que el gobierno de Donald Trump impuso el bloqueo al transporte marítimo iraní a mediados de abril, días después de un alto el fuego, para presionar a Teherán a abrir el estrecho de Ormuz y aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra.

Buques de carga de todo tipo y bandera aguardan anclados en el estrecho de Ormuz (Archivo) Amirhosein Khorgooi - ISNA

Trump había indicado el lunes que había cancelado nuevos ataques contra Irán en un intento por impulsar las negociaciones para poner fin a la guerra. El mandatario señaló que había planeado “un ataque muy importante” para el martes, pero que lo pospuso porque sus aliados en el golfo Pérsico le pidieron que esperara de dos a tres días por sentir que estaban cerca de un acuerdo.

Pero Trump enfrenta su propia presión para que se reanude el transporte marítimo a través del vital corredor frente a la costa de Irán, donde circula el 20% de la producción petrolera mundial. Sus copartidarios republicanos en el Congreso están lidiando con vientos políticos en contra de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre, debido a los altos precios de la nafta y los mercados energéticos inestables.

Mientras tanto, el Senado aprobó el martes una iniciativa de ley que busca obligar a Trump a retirarse de la guerra con Irán, con un número creciente de republicanos desafiando al presidente en la votación 50-47. Trump repetidamente ha fijado plazos para Teherán pero luego ha dado marcha atrás en sus ultimátums.

Una instalación petrolera iraní alcanzada por uno de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Teherán (Archivo) Vahid Salemi - AP

Antes del bloqueo de Estados Unidos, Teherán había permitido el paso de algunos barcos percibidos como amistosos mientras cobraba tarifas considerables. Según el Ejército de Estados Unidos, 1550 embarcaciones de 87 países están actualmente varadas en el golfo Pérsico.

El amo del estrecho

Casi tres meses después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero al atacar Irán, la república islámica mantiene el control del estrecho, mientras el Ejército de Estados Unidos ha hecho cumplir su bloqueo sobre los puertos iraníes, así como sobre barcos vinculados a Irán que están lejos de Medio Oriente.

El mes pasado, fuerzas de Estados Unidos abordaron un buque petrolero previamente sancionado por contrabandear crudo iraní en la bahía de Bengala, en el océano Índico. Un par de días después, Estados Unidos tomó otro barco petrolero asociado con el contrabando de petróleo iraní en el océano Índico entre Sri Lanka e Indonesia.

Una mujer maneja un fusil de asalto al estilo Kalashnikov durante una clase de entrenamiento de armas en Teherán Vahid Salemi - AP

Entre sus planes y plazos cambiantes, Trump dijo a principios de mayo que el Ejército iba a “guiar” a los barcos varados en el estrecho, ejerciendo de escolta militar. Al día siguiente, sin embargo, anunció que el plan se pausaría para ver si se podía alcanzar un acuerdo.

Días después, fuerzas de Estados Unidos dispararon y dejaron fuera de servicio a dos buques petroleros iraníes después de intercambiar disparos con fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz. El Ejército de Estados Unidos dijo que los petroleros intentaban vulnerar el bloqueo.

El día anterior, los militares dijeron que frustraron ataques iraníes contra tres buques de la Marina y atacaron instalaciones militares iraníes en respuesta.

Agencia AP