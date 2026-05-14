Quiénes eran los turistas italianos que murieron en una excursión de buceo en las Maldivas

Cinco turistas italianos murieron este jueves mientras buceaban en las Maldivas luego de ser buscados durante un día. Tres de ellos eran investigadores y se dedicaban al estudio de la biología marina. El buceo era una actividad recurrente y una pasión para la mayoría de ellos. Fallecieron en una cueva a 70 metros de profundidad y, por el momento, se desconoce la causa de muerte.

Se trata de la investigadora Mónica Montefalcone, de 51 años; su hija de 23 años, Giorgia Sommacal; la investigadora Muriel Oddenino, de 31 años; y los instructores de buceo Gianluca Benedetti y Federico Gualtieri, de 31 años.

Los turistas se subieron a un yate de lujo conocido como Duke of York, de la empresa Luxury Yatch Maldives, que los dejó descender para el buceo en la zona de los arrecifes de coral, cerca de Alimathaa. La tripulación los reportó como desaparecidos al mediodía, cuando no regresaron a la superficie.

Buceo en las Maldivas Shutterstock

Oddenino era oriunda de Poirino. Estaba especializada en ecología marina, había obtenido una licenciatura en la Universidad de Turín y luego completó sus estudios en la Universidad de la capital de Liguria. Se definía a sí misma como una “naturalista” en sus redes sociales.

También era buceadora y solía compartir videos de sus excursiones bajo el agua, donde interactuaba con la flora y la fauna en las cuevas submarinas. Incluso se mostraba junto a peces, tiburones, rayas y mucho más junto a otros buceadores. La mayoría de sus videos eran en las Maldivas. Una de sus especialidades era la conservación de los ecosistemas marinos.

Varios mensajes que aparecieron en sus redes sociales de sus allegados la describían como una persona bondadosa, dulce y sensible.

Muriel Oddenino durante una expedición de buceo

Montefalcone, en tanto, era profesora de Ecología en el departamento de Ciencias de la Tierra, el Medio Ambiente y la Vida de la Universidad de Génova. La casa de altos estudios confirmó la noticia de su fallecimiento y dijo que se caracterizaba por su gran amor al mar y por ser responsable de varios proyectos marinos importantes. También era una personalidad televisiva muy conocida, donde hablaba como investigadora y experta en el medio ambiente marino.

Impartía clases de Ecología, Ecología del Paisaje Marino, Ecología Marina Tropical y Ciencias Subacuáticas. Obtuvo su doctorado en 2007 sobre la ecología de la posidonia oceánica. Había realizado numerosas expediciones científicas y actividades de campo en el Mediterráneo y los trópicos.

Trabajaba en Albatros Top Boat hace al menos cinco años, época desde la cual se registran videos de ella brindando excursiones en la empresa. Allí contaba sobre la naturaleza marina y los lugares en los que guiaría a diferentes turistas que podían acercarse a conocer los misterios bajo el agua. Oddenino había compartido con cariño varios videos donde Montefalcone hablaba sobre biología marina. También había mostrado videos en expediciones bailando junto a sus compañeros.

La hija de Montefalcone, Giorgia, de 23 años, murió durante la excursión.

Monica Montefalcone durante una de las expediciones de buceo de Albatros Top Boat

Benedetti era originario de Padua, instructor y capitán de barco. El joven había hecho una carrera en finanzas hasta que decidió cambiar el rumbo de su vida y dedicarse al buceo. Se había mudado al archipiélago del Océano Índico en 2017, donde permaneció siete años -con una breve estadía en Indonesia, hasta que se volvió era gerente de Albatros Top Boat.

Desde la página de la compañía lo describían como “una persona enérgica y muy deportista, amante de la lectura, el cine clásico y el ajedrez”. Era uno de los instructores más reconocidos de la empresa.

Gualtieri se había graduado de la Universidad de Génova en marzo y Montefalcone había tenido una gran influencia en su carrera. En su tesis, le había agradecido a Montefalcone por “haber sido su guía, animándolo a seguir sus sueños y pasiones, incluso cuando el camino era largo y difícil”. Dicho trabajo se especializó en las mismas islas donde perdió la vida.

Se encontraba en las Maldivas para un trabajo de dos semanas junto a Montefalcone. En agosto del año que viene iba a viajar a Japón luego de ganar una competición para realizar un proyecto en el país.

Con información de ANSA