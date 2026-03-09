Día 10 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este lunes 9 de marzo en su décimo día de guerra luego de una jornada marcada por la designación de un nuevo líder supremo de Irán y en la que se volvieron a registrarse ataques en la región.

En un marco de tensión en aumento, con el temor a una expansión regional y a las consecuencias que pueda generar la guerra, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Irán designó a un nuevo líder supremo para reemplazar al ayatollah Ali Khamenei. Horas después de mantener el anuncio en silencio, Teherán confirmó que Mojtaba , su hijo, será quien asuma el rol.

, su hijo, será quien asuma el rol. Trump advirtió que el próximo líder de Irán “no durará mucho” sin su aprobación.

Este domingo, se registraron nuevos ataques cruzados. La aviación israelí lanzó lo que describió como un “ataque de precisión” en pleno centro de Beirut, capital de Líbano. Por su parte, un misil iraní impactó en un complejo residencial en Arabia Saudita y dejó dos muertos.

Este domingo ocho de marzo la Fuerza Aérea de EE. UU. publicó esta imagen de un F-35A Lightning II despegando

Mojtaba Khamenei, de 56 años, tiene rango clerical de hojjatoleslam y no de ayatollah como su padre. No obstante, su designación siguió en carrera porque otro de los candidatos —Ebrahim Raisi—falleció en un accidente de helicóptero.

Funcionarios de Estados Unidos y expertos nucleares creen que parte del uranio altamente enriquecido de Irán sobrevivió a los bombardeos recientes y permanece oculto. Ante ese riesgo, desde Washington e Israel evalúan la posibilidad de desplegar fuerzas en tierra para localizar y asegurar ese material.

Otros hechos de importancia

Tras el ataque recibido por Teherán en depósitos petroleros, se registró una “lluvia negra”.

en depósitos petroleros, se registró una “lluvia negra”. El Papa León XIV hizo un llamamiento al cese inmediato de los bombardeos en Medio Oriente y expresó su preocupación por la posibilidad de que el conflicto se extienda a otros países de la región.

León XIV pide el fin de los ataques en Medio Oriente y aboga por el diálogo

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Manifestación en reacción a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán frente al consulado israelí de Los Ángeles

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.

de mayor alcance. En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.

Mujeres sostienen carteles del líder asesinado, el ayaotllah Ali Khamenei, durante la oración del mediodía del viernes en el recinto de la mezquita de Mosalla en Teheran