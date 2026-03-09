Día 10 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber
El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
El conflicto en Medio Oriente entra este lunes 9 de marzo en su décimo día de guerra luego de una jornada marcada por la designación de un nuevo líder supremo de Irán y en la que se volvieron a registrarse ataques en la región.
En un marco de tensión en aumento, con el temor a una expansión regional y a las consecuencias que pueda generar la guerra, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Irán designó a un nuevo líder supremo para reemplazar al ayatollah Ali Khamenei. Horas después de mantener el anuncio en silencio, Teherán confirmó que Mojtaba, su hijo, será quien asuma el rol.
- Trump advirtió que el próximo líder de Irán “no durará mucho” sin su aprobación.
- Este domingo, se registraron nuevos ataques cruzados. La aviación israelí lanzó lo que describió como un “ataque de precisión” en pleno centro de Beirut, capital de Líbano. Por su parte, un misil iraní impactó en un complejo residencial en Arabia Saudita y dejó dos muertos.
- Mojtaba Khamenei, de 56 años, tiene rango clerical de hojjatoleslam y no de ayatollah como su padre. No obstante, su designación siguió en carrera porque otro de los candidatos —Ebrahim Raisi—falleció en un accidente de helicóptero.
- Funcionarios de Estados Unidos y expertos nucleares creen que parte del uranio altamente enriquecido de Irán sobrevivió a los bombardeos recientes y permanece oculto. Ante ese riesgo, desde Washington e Israel evalúan la posibilidad de desplegar fuerzas en tierra para localizar y asegurar ese material.
Otros hechos de importancia
- Tras el ataque recibido por Teherán en depósitos petroleros, se registró una “lluvia negra”.
- El Papa León XIV hizo un llamamiento al cese inmediato de los bombardeos en Medio Oriente y expresó su preocupación por la posibilidad de que el conflicto se extienda a otros países de la región.
- El conflicto en Medio Oriente empujó al petróleo a máximos de tres años. La tensión internacional hace crecer el temor en los mercados internacionales. Sin embargo, Donald Trump sostiene que el precio caerá.
- El movimiento proiraní Hezbollah afirmó que combate a las fuerzas israelíes que llegaron en helicóptero al este de Líbano.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el Estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
