Guerra en Ucrania: cómo vivieron los líderes mundiales las vertiginosas horas después de la invasión de Rusia

WASHINGTON.- Poco después de las 4 de la madrugada, hora local, del 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Esta historia oral describe el primer día de la guerra tal y como lo recuerdan los líderes ucranianos, estadounidenses y europeos y los altos cargos políticos, militares y de inteligencia.

Los temores sobre las intenciones del presidente ruso Vladimir Putin habían ido en aumento durante meses, y el día antes de que comenzara la guerra, las alarmas sonaban con fuerza en Kiev y en las capitales occidentales.

KAJA KALLAS, PRIMER MINISTRA DE ESTONIA

“Les dije a mis ministros: ‘Por favor, mantengan sus teléfonos encendidos, porque vamos a tener una reunión del gobierno, porque la guerra va a empezar’. Y me fui a la cama esperando no recibir esa llamada, no recibir este mensaje”.

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, habla con la prensa a su llegada a una cumbre en el Parlamento de la UE en Bruselas, el 9 de febrero de 2023. (Foto de Ludovic MARIN / AFP) LUDOVIC MARIN - AFP

BORIS JOHNSON, EX PRIMER MINISTRO BRITÁNICO

“Las conversaciones con los servicios de inteligencia se habían ido acumulando durante mucho tiempo y alcanzaron su punto álgido los dos últimos días antes de la invasión, cuando pudimos oír literalmente a las unidades rusas colocarse en posición. Podíamos decir ... Es una mezcla de un tipo de incredulidad, pero también fatalismo. Había algo en el tono de Putin la última vez que hablé con él ... Él ya había tomado una decisión”.

ARCHIVO - El primer ministro británico Boris Johnson se dirige a una reunión en el Parlamento, en Londres, el 25 de mayo de 2022. (AP Foto/Matt Dunham, archivo)

JENS STOLTENBERG, SECRETARIO GENERAL DE LA OTAN

“Aquella tarde sabíamos lo que iba a ocurrir. La única incertidumbre era la hora exacta. Cené con algunos de mis colaboradores en mi residencia. Discutimos y repasamos los últimos detalles de los preparativos. Y luego, en efecto, me fui a dormir. Pero fue una noche corta”.

30/06/2022 El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

ANTONY BLINKEN, SECRETARIO DE ESTADO

“Esa mañana habíamos tenido una larga reunión en el [Despacho] Oval con el presidente [sobre Ucrania]. En la categoría de caminar y mascar chicle al mismo tiempo, esa tarde tuvimos una reunión de directores [de seguridad nacional] sobre Irán. [Más tarde,] tuvimos una reunión por video con altos funcionarios de seguridad nacional... Para ese momento, estábamos extremadamente seguros de que iba a ocurrir, en cuestión de horas”.

El secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken habla el domingo 19 de febrero de 2023 mientras militares norteamericanos cargan paquetes de ayuda en un vehículo en la Base Aérea Incirlik cerca de Adana, Turquía. (Clodagh Kilcoyne/Fotografía de Pool vía AP)

* * *

Al comenzar la invasión, Putin apareció en la televisión rusa para anunciar el comienzo de lo que llamó una “operación militar especial”. Johnson fue despertado por una llamada de uno de sus asesores. El primer ministro británico respondió con una obscenidad dirigida a Putin: “Ese maldito c...”.

BORIS JOHNSON

“Putin me daba asco. Me repugnaba lo que estaba haciendo. Me daba náuseas su lenguaje, sus mentiras, su agresión, su condescendencia hacia Ucrania. Todo me parecía repelente, arrogante, patotero y que estaba mal”.

* * *

En Nueva York, donde todavía era de noche el 23 de febrero, una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, solicitada por Ucrania, había comenzado incluso cuando Putin se disponía a hablar.

LINDA THOMAS-GREENFIELD, EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS ANTE LAS NACIONES UNIDAS

“En medio de la reunión, la gente empezó a mirar sus celulares y a señalar. Recibí un mensaje de texto del embajador ucraniano, que estaba al otro lado de la sala, y me dijo que había empezado el ataque. Miré alrededor de la sala y vi a todo el mundo con sus teléfonos. Creo que [el embajador ruso Vasily Nebenzya] sólo se enteró cuando uno de sus colaboradores le mostró un mensaje telefónico. La sala estaba como aturdida. A veces utilizo la palabra ‘electrizada’, pero no es correcto. La sala estaba atónita”.

Foto tomada el 1 de marzo de 2021 de la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas Linda Thomas-Greenfield en la sede de la ONU. (Foto AP/Mary Altaffer)

GEN. MARK A. MILLEY, JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE EE.UU.

“Estábamos todos en la oficina [en el Pentágono], todo el mundo estaba en vilo... el sistema está en vilo... Entonces, por supuesto, se produjo la invasión. Detectamos fuerzas rusas con fuegos previos al asalto, tropas aerotransportadas, artillería y ataques con misiles. Recogemos los ataques aéreos, todas las armas combinadas de las fuerzas militares rusas que comienzan a asaltar a través de la frontera en múltiples ejes”.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Mark Milley, durante una audiencia con legisladores el 29 de septiembre de 2021. Milley dio positivo a COVID-19, se informó el 17 de enero de 2022. (Olivier Douliery/Pool via AP, File)

* * *

En Ucrania, el ministro del Interior, Denys Monastyrsky, se despertó con el sonar de su celular. El jefe de la guardia de fronteras del país le dijo que las fuerzas rusas estaban cruzando la frontera por el noreste en un aparente intento de llegar a Kiev. Monastyrsky llamó al presidente Volodimir Zelensky y le dijo: “Ha empezado”.

VOLODIMIR ZELENSKY, PRESIDENTE DE UCRANIA

“Lo que comprendí en ese momento, cuando me estaba vistiendo.... pensé en los cohetes volando sobre mis hijos, sobre todos nuestros hijos. Esto significaba que habría un gran número de muertos. Estaba claro”.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania.

DAVID ARAKHAMIA, DIPUTADO UCRANIANO Y ASESOR DE ZELENSKY

“Para ser sincero, yo no creía en el escenario de la invasión. ... [El jefe de gabinete de Zelensky, Andriy] Yermak me llamó pasadas las cuatro de la mañana. Me dijo: ‘Ha empezado. Ve a la oficina’. Ni siquiera entendía qué había empezado... Antes habíamos ideado un plan de respuesta en caso de que esto ocurriera. Así que se activó y luego nos trasladaron a este refugio. Y así es como me quedé atrapado allí abajo. Probablemente salí de ese búnker por primera vez un mes después”.

OLEKSIY DANILOV, SECRETARIO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL Y DEFENSA DE UCRANIA

“Rápidamente se tomaron todas las decisiones necesarias. Monastyrsky fue el primero en acudir al despacho del presidente. Yo fui el segundo en llegar, a las 5.11 de la mañana. Todo estaba en calma... Sólo me sorprendió la camisa de vestir blanca del presidente”

El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov. BBC

JAKE SULLIVAN, ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL DEL PRESIDENTE BIDEN

“Normalmente, en una crisis como ésta, se pasan muchas horas tratando de superar la crisis... tratando de decidir qué se va a hacer al respecto. En este caso, todo se hizo con antelación... De hecho, habíamos elaborado una lista por escrito de los elementos que debíamos tener en cuenta... las primeras 24, 48, 72 y 96 horas”.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el 11 de febrero de 2022, en Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Manuel Balce Ceneta - AP

MARK A. MILLEY

“Esto es lo que no fue. No fue caótico. Somos militares, esto es lo que hacemos cuando estamos en combate, en crisis. Tenemos procedimientos que seguimos... Habíamos tomado decisiones en los días y semanas previos a la invasión... Cuando realmente atacaron, esos planes entraron en acción”.

LLOYD AUSTIN, SECRETARIO DE DEFENSA DE EE.UU.

“Más tarde, no recuerdo cuánto tiempo pasó, Blinken, el presidente, el consejero de seguridad nacional y yo hablamos por teléfono con el presidente [Biden] para informarle de todo lo ocurrido”.

El secretario estadounidense de Defensa Lloyd Austin habla durante una reunión con el ministro de Defensa de Albania Niko Peleshi en Pentágono, el 26 de enero de 2023, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)

* * *

Johnson fue uno de los primeros en hablar con Zelensky.

BORIS JOHNSON

“Lo que Zelensky me decía en realidad era que la situación era absolutamente espantosa. Los tanques se dirigían hacia Kiev desde varias direcciones. Él hablaba del modo en que luchaban los ucranianos. La valentía que están mostrando ... Su mensaje era: ‘Dame ayuda’; ‘denme el equipo ahora’. Tenía un propósito. Su propósito no era solo decir: ‘Oh, Dios mío, estoy siendo atacado’. Su propósito era decir: ‘Johnson, necesitamos ayuda militar ahora. Ayúdanos a organizarla’”.

Zelensky también habló con el Presidente Biden. Durante una conversación entre Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente ucraniano, y Sullivan, Yermak preguntó a Sullivan si podía poner a Zelensky al teléfono para hablar con Biden. Biden describió la llamada durante su visita a Kiev para conmemorar el primer aniversario de la guerra.

El presidente estadounidense Joe Biden (dcha.) camina junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (izq.) a su llegada para una visita en Kiev el 20 de febrero de 2023. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP) DIMITAR DILKOFF - AFP

JOE BIDEN

“Era muy tarde por la noche en Washington. ... Los aviones rusos estaban en el aire. ... Y el mundo estaba a punto de cambiar. Lo recuerdo vívidamente ... Le pregunté [a Zelensky]: ‘¿Qué hay, señor Presidente? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Cómo puedo ayudarlo?’ ... [Él] dijo, y cito: ‘Reúna a los líderes del mundo. Pídales que apoyen a Ucrania’. Esa noche oscura, hace un año, el mundo estaba literalmente preparándose para la caída de Kiev ... tal vez incluso el fin de Ucrania”.

BORIS JOHNSON

“Me sorprendió la total indiferencia [de Zelensky] ante la sugerencia de trasladar su gabinete o su gobierno a Lviv [en el oeste de Ucrania]. Le dije que hiciera lo que hiciera, no se dejara eliminar por los rusos. ‘Ustedes son la resistencia. La lucha de Ucrania tiene que unirse en torno a ti. ¿Hay algo que podamos hacer [para ayudarlo en su protección o reubicación]’, y me dijo: ‘Estamos bien, sólo necesitamos armas’”.

* * *

En Kiev, Bruno Kahl, jefe del servicio de inteligencia alemán, estaba en un hotel del centro. Sabía que había riesgo de guerra cuando voló a la capital ucraniana el día anterior, dijo, por lo que había enviado su avión de vuelta a Alemania tan pronto como aterrizó para que no pudiera ser destruido o capturado por las fuerzas rusas.

BRUNO KAHL, JEFE DEL SERVICIO FEDERAL DE INTELIGENCIA DE ALEMANIA (BND)

“No fue un bombardeo continuo, por así decirlo, pero estallaron algunas bombas durante la noche, cayeron algunas bombas y, por lo demás, todo estaba relativamente tranquilo... Y todo parecía muy, muy tranquilo, muy sereno. Aún recuerdo el tiempo que hacía. Era una mañana fría y despejada. Creo recordar que por la mañana, en Kiev, todavía tenía la impresión de que olía un poco como Berlín Este justo antes de la reunificación”.

JENS STOLTENBERG

“Nos dimos cuenta de que esto iba a cambiar Europa, que era uno de los días más oscuros de la historia moderna de Europa y que iba a causar mucho sufrimiento y muerte... Sólo el tamaño de la invasión hacía evidente que iba a causar mucho sufrimiento, muerte, daños. Así que fue rabia, pero también tristeza: esos son los dos sentimientos que describen lo que sentí aquella mañana”.

MATEUSZ MORAWIECKI, PRIMER MINISTRO DE POLONIA

“Recuerdo muy bien un momento en el que hablé con uno de mis colegas del Consejo Europeo, uno de los otros primeros ministros con los que he hablado muchas veces... Era muy escéptico, no creía realmente que Rusia pudiera realizar una invasión a gran escala. Y yo le pregunté: ‘¿Me crees ahora?’, y me respondió: ‘Sí, totalmente’. Así que este día fue un punto de inflexión en la historia del mundo, en la historia de Europa, sin duda. Había esperanzas de despertar del letargo geopolítico”.

En esta imagen de archivo, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, habla con lso medios a su llegada a una cumbre de la UE en Bruselas, el 21 de octubre de 2022. (AP Foto/Olivier Matthys, archivo)

* * *

Dmytro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, se enteró de que había empezado la guerra durante un vuelo de Nueva York a Estambul tras visitar Washington y las Naciones Unidas. El espacio aéreo ucraniano estaba cerrado, y entonces voló de Estambul a Varsovia, para poder volver a casa por tierra desde Polonia.

DMYTRO KULEBA, MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE UCRANIA

“Había una mujer de Kiev que viajaba con su marido... Y en mitad del vuelo, se me acercó... Se sentó y me dijo: ‘Escuche, tenemos tres hijos con una niñera en [Kiev]. Mi marido y yo volvemos de un viaje de negocios a Turquía. Por favor, dénos un consejo. ¿Nos quedamos en Varsovia y nos encargamos de que nuestros hijos y la niñera lleguen a Polonia? ¿O nos vamos a Kiev?’ Y ése fue un momento en el que uno carga con mucha responsabilidad sobre sus hombros como ministro. Cuando ella se fue, de repente me di cuenta de que lo que yo había vivido no era más que una gota. Sería menos que una gota del dolor, el sufrimiento y las difíciles decisiones por las que van a pasar millones de ucranianos en esta guerra”.

16 de mayo de 2022, Bélgica, Bruselas: El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, habla con la prensa a su llegada para asistir al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en el edificio del Consejo de la UE. Foto: -/Consejo de la UE/dpa-mag - - - EU Council

* * *

Kahl y un contingente de personal del BND salieron de Kiev y se dirigieron a la frontera polaca.

BRUNO KAHL

“Te dabas cuenta de las dificultades por las que pasaba la gente, especialmente... justo antes de la frontera. Esa fue la parte emocionalmente más intensa, los últimos 20 kilómetros antes de la frontera, donde te dabas cuenta de que la gente tenía miedo, todos querían salir, y ya nadie se sentía seguro. Y la gente soportaba grandes desventajas materiales. Simplemente dejaban sus autos a un lado de la carretera y caminaban con lo estrictamente necesario. Así que aquello era muy, muy, muy deprimente”.

LINDA THOMAS-GREENFIELD

“Estuvimos trabajando durante el resto de la tarde para dar forma final a la resolución [de la ONU] [por la que se condena a Rusia]... Hicimos todo nuestro trabajo por WhatsApp... Estuve enviando mensajes de WhatsApp prácticamente toda la tarde a varios miembros del Consejo, a mi personal, a Washington y a los demás mientras iniciábamos el proceso de dar los toques finales a este borrador. Conseguimos redactar el borrador y logramos que 82 países lo copatrocinaran... sabiendo, por supuesto, que los rusos iban a vetarlo. No nos fue bien... pero lo que queríamos era demostrar que estaban aislados”.

DAVID ARAKHAMIA

“En algún momento de aquel primer día, el Presidente nos reunió a todos. Éramos muchos en aquel búnker: unas 120 personas, incluidos los guardias de seguridad. Nos dijo: ‘Miren, nos quedamos. A partir de mañana, puede que no tengamos oportunidad de irnos. Cada uno tiene su propia vida y debe tomar una decisión por sí mismo. Elegir quedarse o ir a un lugar más seguro’. ... Toda la situación me parecía un sueño, así que me fui a otra habitación y llamé a mi mujer. Le dije que podíamos tomar una decisión ahora mismo. Ella me contestó muy claramente -quizá con algo de humor- que prefería decirles a nuestros hijos que fui un héroe una vez que un desertor muchas veces”.

VOLODIMIR ZELENSKY

“Teníamos gente tirada en los pasillos -había gente por todas partes, francotiradores, gente diferente-. Básicamente vivíamos aquí. No teníamos electricidad, caminábamos con linternas. Y con esas linternas trabajábamos”.

VITALI KLITSCHKO, ALCALDE DE KIEV

“Nos preparábamos para la lucha callejera en Kiev. Aquí [en el ayuntamiento], pusimos sacos de arena contra todas las ventanas. ... Había cócteles molotov cubriendo el patio”.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, frente a un edificio dañado tras los ataques rusos en Kiev el 29 de abril de 2022, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Fotografía de Genya SAVILOV / AFP) GENYA SAVILOV - AFP

HANNA MALIAR, VICEMINISTRA DE DEFENSA UCRANIANA

“No había café ni nada que nos ayudara a mantenernos alerta porque todo el mundo tenía el espíritu de tomar decisiones rápidas. Y, efectivamente, se tomaban muy rápido. Nadie durmió... En las primeras horas, preguntamos qué información dar a la gente y [el Teniente General Yevhen] Moisiuk me dijo que dijera a todo el mundo: “¡Maten a los ocupantes!’ Y eso fue todo”.

OLEKSIY DANILOV

“Tuve una larga conversación con [Zelensky ese día]. Le dibujé mi visión de cómo se desarrollarían los acontecimientos. Le dije que nadie nos ayudaría ahora. Porque no entienden quiénes somos. Y nuestra tarea era sobrevivir las primeras dos o tres semanas, no derrumbarnos y rechazar al enemigo. Luego habría ayuda gradual. Luego esta ayuda aumentará, y entonces tendremos socios con los que obtendremos una gran victoria. Me escuchó con mucha atención y me preguntó: ‘¿Crees que sucederá?’. Le respondí: ‘Volodimir Oleksandrovych, no hay otro camino’”.

* * *

A primera hora de esa mañana, hora de Washington, Biden y su equipo de seguridad nacional se reunieron en la Sala de Situación de la Casa Blanca para una sesión informativa militar.

Aquella mañana, el presidente Biden convocó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Sala de Situación de la Casa Blanca para discutir el ataque no provocado e injustificado contra Ucrania. White House

WILLIAM J. BURNS

“Rápidamente empezamos a ver la tenacidad de la resistencia ucraniana y el éxito que estaban teniendo... y la forma en que el ejército ruso empezaba a tropezar... Empezamos a ver algunas cosas que nos sorprendieron un poco”.

MARK A. MILLEY

“Había tantas reuniones, y el ambiente y la atmósfera eran muy parecidos... intenso. Agitado no es una palabra que yo utilizaría. Implica caos y confusión, falta de claridad. Yo diría que es muy intenso. De todos modos, la gravedad del momento era impresionante... la mayor guerra terrestre en Europa desde 1945″.

BORIS JOHNSON

“Joe [Biden] fue realmente determinante. Yo hice mi numerito. Expuse mis argumentos de que Putin debía fracasar y Ucrania debía tener éxito... Joe recogió eso y utilizó la frase o algo parecido. Él realmente lo vio muy, muy claramente. Putin básicamente había perdido todo derecho a ser tratado como alguien con quien se podía negociar”.

KAJA KALLAS

“Pude ver en la sala que había personas que estaban tan genuinamente conmocionadas, que no podían pronunciar palabra. Y decían: ‘Fuimos unos ingenuos. Deberíamos haberte escuchado’, todas esas cosas... [Zelensky] decía ‘estoy en esta habitación, y no sé si voy a estar vivo esta noche’. Y se despedía diciendo: ‘Nos bombardean, nos persiguen. Quieren matarme. Probablemente llegarán a mí.’ Y eso fue tan, eso fue muy, ¿cuál es la palabra correcta? Tocar es quizás demasiado suave. Eso realmente te llegaba a los huesos. La conexión se perdió. Y entonces fue como, ‘¿es esto?’ Quiero decir, muy, muy espeluznante”.

MATEUSZ MORAWIECKI

“Hubo momentos durante este día, y en particular por la tarde, en los que estaba muy ansioso y temeroso de que Ucrania se rindiera muy rápidamente. Tengo que admitir que tenía esos pensamientos en mi mente mientras me iba a la cama... Así que estaba lleno de esos oscuros pensamientos... Y no dormí muy bien esa noche”.

BORIS JOHNSON

“Sinceramente, pienso que todo esto es una tragedia. Pienso qué podríamos haber hecho para evitarlo. ¿Hay algo que se nos haya escapado, algo que deberíamos haber hecho con Putin? Pienso en todas las conversaciones que he tenido con él. ¿Hemos mostrado demasiada debilidad? Pero también estoy pensando básicamente que ha malinterpretado totalmente esto y ha cometido un error gigante. Creo que más o menos desde el principio, incluso si capturaba Kyiv, no iba a conquistar el espíritu de los ucranianos. Y al final lo atraparían. Eso es lo que realmente pienso. Kiev sigue en pie. Zelensky sigue allí”.

Para armar esta historia: La mayoría de las entrevistas se realizaron en el último mes, pero algunas, incluida la del Presidente ucraniano Volodimir Zelensky, tuvieron lugar durante el verano. El Presidente Biden habló sobre el primer día de la guerra durante su visita a Kiev. Múltiples funcionarios militares y legisladores rusos declinaron ser entrevistados o no respondieron a las solicitudes de entrevistas.

Las entrevistas fueron realizadas por Isabelle Khurshudyan y David L. Stern en Kiev, Karen DeYoung, Shane Harris y Michael Birnbaum en Washington, Greg Miller en Londres, Emily Rauhala en Bruselas y Souad Mekhennet en Berlín.

The Washington Post

