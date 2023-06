Guerra en Ucrania: la OTAN prepara el mayor ejercicio aéreo de su historia

escuchar

BERLÍN.- Mientras la tensión no cede en el conflicto entre Rusia y Ucrania, los cielos europeos verán la semana próxima el mayor ejercicio de maniobras aéreas militares de su historia, a cargo de la OTAN y coordinado por Alemania, anunciaron este miércoles funcionarios estadounidenses y alemanes.

El ejercicio “Air Defender 23″, que incluye a 25 países miembros, se desarrollará durante diez días a partir del lunes y en él participarán unos 220 aviones militares y casi 10.000 soldados. Están previstos unos 2000 vuelos sobre el cielo de Alemania, Países Bajos y República Checa.

Las naciones participantes planean investigar cómo reaccionarían y cooperarían sus respectivas fuerzas aéreas en caso de una crisis militar. Principalmente, Air Defender 23 será una oportunidad para evaluar la respuesta aerotransportada conjunta de los participantes ante una emergencia hipotética. En este contexto, Alemania actuará como un centro de defensa colectiva para el espacio aéreo europeo.

El ejercicio tendrá un carácter puramente defensivo, pero los miembros de la alianza no ocultaron además que buscarán enviar un mensaje, en particular a Rusia, según declaró a la prensa la embajadora estadounidense en Alemania, Amy Gutmann.”Me sorprendería mucho que cualquier dirigente mundial no tomara nota de lo que esto demuestra en términos del espíritu de esta alianza, de lo que significa la fuerza de esta alianza, y eso incluye al señor [Vladimir] Putin”, dijo Gutmann.

El ejercicio incluirá entrenamiento operativo y táctico, principalmente en Alemania, pero también en República Checa, Estonia y Letonia. ”Muchas cosas han cambiado en el panorama estratégico mundial, sobre todo aquí en Europa”, señaló el general Michael Loh, director de la Guardia Nacional Aérea estadounidense, para quien la OTAN se encuentra en un “punto de inflexión”. ”Este ejercicio pretende complementar la presencia permanente de Estados Unidos en Europa y proporcionar formación a mayor escala de lo que suele hacerse en el continente”, declaró.

Aunque estos ejercicios comenzaron a prepararse en 2018, la invasión rusa de Ucrania el año pasado hizo que la OTAN ultime sus preparativos para la posibilidad de un ataque en su territorio. En las maniobras también participarán Suecia, que aspira a unirse a la alianza, y Japón.

Air Defender 23 verá la llegada de 23 tipos de aviones diferentes, incluido el F-35 de los estadounidenses y holandeses, un avión de reconocimiento Awacs de la OTAN y un avión de transporte de la Fuerza Aérea japonesa. Del total de aviones involucrados, un centenar llegarán desde Estados Unidos.

Creada al comienzo de la Guerra Fría, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se ha convertido en la principal organización militar conjunta de defensa del mundo, con un total de 31 miembros en Europa y Norteamérica. El pedido de Ucrania de ingresar a la Alianza fue uno de los detonantes de la ocupación rusa, según la versión del Kremlin.

