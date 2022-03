Guerra Rusia-Ucrania. Cómo hace la mal equipada fuerza aérea de Ucrania para luchar con éxito contra los cazas rusos

LVIV.- Andriy y sus compañeros pilotos de la fuerza aérea ucraniana hacen tiempo toda la noche en el hangar, a la espera de esa orden de apenas dos palabras que ponga fin a la ansiedad: “¡A volar!”

Andriy se mete rápidamente en su caza supersónico Su-27, lo conduce hasta la pista y despega no bien le dan plafón. Todo lo hace a tal velocidad que despega sin saber cuál es su misión para esa noche, aunque en general es siempre lo mismo: presentarle batalla a la fuerza aérea rusa, abrumadoramente superior en número, pero incapaz hasta el momento de conquistar el control de los cielos de Ucrania.

“No controlo ni verifico nada: despego y listo”, dice Andriy, piloto ucraniano a quien no autorizaron a dar su apellido como condición para conceder esta entrevista.

Tras casi un mes de combate, una de las mayores sorpresas de la guerra ha sido el fracaso de Rusia para derrotar a la fuerza aérea ucraniana. Los analistas militares creían que las fuerzas rusas destruirían o paralizarían rápidamente las defensas aéreas y los aviones de Ucrania, pero nada de eso ocurrió. Por el contrario, en todo el país se siguen repitiendo los enfrentamientos en el aire estilo Top-Gun, muy inusuales en la guerra moderna.

Andriy, piloto de la Fuerza Aérea de Ucrania, afuera del hangar en un sitio no revelado Brendan Hoffman - NYTNS

“Cada vez que despego, es para un enfrentamiento real”, dice Andriy, que tiene 25 años y ya ha volado en diez misiones desde que empezó la guerra. “Y nunca estamos en igualdad de condiciones: por cada avión nuestro hay cinco aviones rusos en el aire.”

El exitoso desempeño de estos pilotos sirvió para proteger a las fuerzas ucranianas de tierra y evitó bombardeos más amplios en las ciudades, ya que los pilotos interceptaron algunos misiles de crucero rusos. Los funcionarios ucranianos también dicen que su país ha derribado 97 aviones rusos de ala fija. Esa cifra no ha sido verificada, pero hay restos de los aviones de combate rusos estrellados en ríos, campos y poblados.

La fuerza aérea ucraniana opera casi en total secreto. Algunos de sus aviones de combate usan aeródromos del oeste de Ucrania, o aeropuertos que han sido bombardeados pero que conservan suficiente pista utilizable, o hasta despegan y aterrizan en las autopistas. Y están en abrumadora desventaja numérica: se estima que Rusia realiza alrededor de 200 salidas por día, mientras que Ucrania entre cinco y diez.

Territorio propio

Los pilotos ucranianos tienen una ventaja. En la mayor parte del país, los aviones rusos sobrevuelan el territorio controlado por el Ejército ucraniano, que puede movilizar misiles antiaéreos para ahuyentar y derribar aviones.

“Ucrania ha sido muy eficaz en los cielos porque volamos en nuestro propio territorio”, dice Yuriy Ihnat, vocero de la fuerza aérea ucraniana. “Cuando vuela hacia nuestro espacio aéreo, el enemigo se pone al alcance de nuestros sistemas de defensa aérea”. Ihnat dijo que la estrategia consiste en atraer a los aviones rusos a una emboscada de defensas antiaéreas.

Dave Deptula, académico de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y principal planificador de la campaña aérea Tormenta del Desierto en Irak, dijo que el impresionante desempeño de los pilotos ucranianos servía para contrapesar su desventaja numérica. Deptula agregó que Ucrania hoy tiene unos 55 aviones de combate operativos, un número que está disminuyendo por los derribos y las fallas mecánicas, ya que los pilotos ucranianos “los están exigiendo al máximo”.

Imágen satelital de helicópteros rusos destruidos por ataques aéreos de la Fuerza Aérea de Ucrania MAXAR TECHNOLOGIES - MAXAR TECHNOLOGIES

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ha pedido repetidamente a los gobiernos occidentales que repongan las pérdidas que ha sufrido la fuerza aérea ucraniana y ha solicitado a la OTAN que imponga una zona de exclusión aérea sobre el país, algo que hasta ahora los líderes occidentales se niegan a hacer. Eslovaquia y Polonia han considerado enviar aviones de combate MiG-29, que los pilotos ucranianos podrían volar con un entrenamiento adicional mínimo, pero hasta ahora esa transferencia quedó en la nada.

“Las tropas rusas ya dispararon casi 1000 misiles e incontables bombas sobre Ucrania”, dijo Zelensky en un discurso en video ante el Congreso norteamericano el 16 de marzo, donde reiteró su pedido de aviones: “Ustedes los tienen, saben que existen, pero los tienen en tierra, y no en los cielos de Ucrania”.

Deptula dice que transferir esos aviones a Ucrania es crucial. “Sin reabastecimiento, se les van a acabar los aviones antes que los pilotos.”

La mayor parte del combate aéreo en Ucrania ha sido nocturno, ya que los aviones rusos atacan en la oscuridad, cuando son menos vulnerables a las defensas antiaéreas. El piloto Andriy dice que los rusos están volando una amplia variedad de modernos aviones Sukhoi, como los modelos Su-30, Su-34 y Su-35.

Zelensky reclama desde el principio de la guerra una zona de exclusión aérea sobre Ucrania con fuerzas de patrullaje de la OTAN Getty Images/BBC Mundo

“Tuve situaciones en las que me acerqué tanto a un avión ruso como para apuntar y disparar”, dijo. “Ya lo tenía detectado, pero mientras esperaba que mi misil fijara el blanco, desde tierra me decían que ya me habían disparado un misil a mí.”

Andriy dice que tuvo que hacer maniobras extremas, caídas y ascensos en picada, para que a los misiles que lo perseguían se les acabara el combustible. “La ventana temporal que tengo para salvarme depende del tipo de misil que me dispararon y desde qué distancia”, dice el piloto. “Todavía puedo sentir esa descarga de adrenalina en mi cuerpo, porque en cada vuelo hay un combate.”

Andryi ya sabía que quería ser piloto cuando era adolescente, y se graduó de la Escuela de la Fuerza Aérea en Kharkiv. “Ni mis amigos ni yo pensamos jamás que tendríamos que enfrentar una guerra de verdad”, dice. “Pero resultó ser que sí.”

Andriy trasladó a su esposa a un lugar más seguro de Ucrania, pero aclara que no se fue del país. Su esposa pasa el día como voluntaria, tejiendo redes de camuflaje para el Ejército ucraniano. Andriy dice que nunca le avisa a su familia al salir en una misión, sino que recién los llama cuando regresa a salvo.

“Para ganar dependo de mis habilidades, y tengo mejores habilidades que los rusos”, dice el piloto. “Pero al mismo tiempo no puedo dejar de pensar que muchos de mis amigos, incluso algunos con más experiencia que yo, ahora están muertos.”

Maria Varenikova y Andrew E. Kramer

Traducción de Jaime Arrambide