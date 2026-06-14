Hablaron los hombres que lanzaron sin cuerdas a una mujer en un salto bungee jumping en Brasil.

Tras la muerte de una joven de 21 años en Brasil, ocurrida luego de ser lanzada desde una altura de 40 metros durante un salto de bungee jumping sin que se le hubiera colocado el equipo de seguridad, hablaron los hombres que la arrojaron desde el Puente del Esqueleto. Según la Policía local, los detenidos dijeron que sufrieron un desmayo durante el procedimiento.

Andréa Dantas Levy, una oficial de la fuerza policial de Brasil, declaró al medio O GLOBO que fueron seis las personas que fueron trasladadas a la comisaría. Actualmente, solo tres de ellas continúan detenidas, que son justamente quienes quedaron grabadas en el momento en que arrojaban a la víctima identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años. Los otros involucrados quedaron libres, pero siguen siendo investigados.

El momento en que la joven cae desde un puente en Brasil

Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra son quienes permanecían aprehendidos. Dos de ellos dijeron ser los responsables de atar las cuerdas, pero que sufrieron un desmayo en ese momento, indicaron las fuentes policiales a ese medio local. Afirmaron no recordar dónde ni cuándo ocurrió el fallo, ni quién debería haberlas colocado. El tercero de los imputados por homicidio, que sostenía las piernas, dijo que solo lo llamaron para ayudar con el lanzamiento.

“Intentó eludir la responsabilidad de revisar la cuerda. Debería haber habido dos cuerdas colocadas y no había ninguna. En un deporte de riesgo como este, deberían haber revisado la cuerda tres veces”, agregaron las fuentes. Según el jefe de Policía, los hombres asumieron el riesgo de la muerte de la mujer al no revisar adecuadamente el equipo.

En un comunicado enviado a TV Globo, la defensa de los tres detenidos indicó que tienen experiencia en la actividad y que esta fue la primera víctima mortal en años de operación. Los tres hombres que arrojaron a la víctima fueron arrestados en el acto por homicidio con dolo implícito, un caso en el que el acusado no pretende directamente el desenlace fatal, pero puede prever la posibilidad de daño y, aun así, asume el riesgo de causarlo.

Quién era la víctima

Rodrigues de Freitas era graduada de la carrera de Educación Física y Gestión Deportiva y vivía en el municipio de Jandira, en el estado de San Pablo, a aproximadamente 150 kilómetros de Limeira, donde ocurrió el incidente.

En sus redes sociales –que fueron cerradas luego de su deceso–, la joven de 21 años disfrutaba de los deportes y de la actividad física. Además, según consignaron los medios locales, compartía con frecuencia momentos de su vida cotidiana e imágenes relacionadas con la naturaleza y el bienestar. De hecho, horas antes del trágico desenlace, la mujer había publicado una historia en Instagram en donde mostró la vista desde el puente del cual la arrojaron y, a modo de broma, escribió: “¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?”.

El puente desde donde cayó la víctima Google

Incluso, este mismo sábado por la mañana, un rato antes de morir inesperadamente, Rodrigues de Freitas publicó una imagen de las pulseras de identificación que le habían colocado una vez reservada la actividad del salto y fotos de algunos de los representantes de la empresa responsable de bungee jumping con el equipo colocado.