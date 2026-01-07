Habló el activista que enfrentó a Maduro en la audiencia en Nueva York: “Los traidores estuvieron en el círculo íntimo”

Pedro Rojas tuvo un fuerte intercambio con el exlíder chavista en la corte de Manhattan; estaba sentado entre medio del público cuando se levantó para gritarle
- 1 minuto de lectura'
El activista venezolano Pedro Rojas, de 33 años, enfrentó durante la primera audiencia en Nueva York a Nicolás Maduro. “Presidente ilegítimo”, le gritó tras levantarse de entre medio del público mientras el derrocado líder chavista era custodiado por agentes federales de Estados Unidos.
Por su parte, Maduro lo miró directamente y le respondió en español: “Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra”. Rojas declaró luego que había sido encarcelado por el régimen venezolano.
En una entrevista con LN+, el activista de Venezuela afirmó: “Los traidores estuvieron en el círculo íntimo”.
Noticia en desarrollo
Más leídas de El Mundo
- 1
Los hermanos Rodríguez se imponen en la interna chavista y concentran el poder en una transición tutelada por EE.UU.
- 2
Rusia perdió a su aliado en Venezuela, pero ve una oportunidad en la “Doctrina Monroe” de Trump
- 3
Qué decisión tomó Suiza con los bienes de Maduro
- 4
Para la ONU, la operación de EE.UU. en Venezuela “socavó un principio fundamental del derecho internacional”