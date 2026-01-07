Habló el activista que enfrentó a Maduro en la audiencia en Nueva York: “Los traidores estuvieron en el círculo íntimo”

El activista venezolano Pedro Rojas, de 33 años, enfrentó durante la primera audiencia en Nueva York a Nicolás Maduro. “Presidente ilegítimo”, le gritó tras levantarse de entre medio del público mientras el derrocado líder chavista era custodiado por agentes federales de Estados Unidos.

Por su parte, Maduro lo miró directamente y le respondió en español: “Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra”. Rojas declaró luego que había sido encarcelado por el régimen venezolano.

En una entrevista con LN+, el activista de Venezuela afirmó: “Los traidores estuvieron en el círculo íntimo”.

Pedro Rojas

Noticia en desarrollo