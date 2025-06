Volvió a hablar el único sobreviviente del vuelo de Air India: “Desearía no estar vivo”

Vishwash Ramesh está vivo. De hecho, es el único sobreviviente del fatal accidente aéreo que sufrió, días atrás, un avión de la compañía Air India poco después de despegar desde ese país con destino a Londres y que dejó como saldo 279 personas fallecidas entre los ocupantes de la aeronave y vecinos de la zona residencial donde cayó. Sin embargo, el hombre de 40 años se arrepiente de haber superado la tragedia porque su hermano, Ajay, era uno de los pasajeros y víctimas fatales del histórico incidente.

“Desearía no estar vivo”, les dijo a sus amigos. Apenas había transcurrido unas pocas horas desde el funeral de su hermano cuando le dio una entrevista exclusiva al diario británico The Sun. Ramesh se siente responsable por el deceso de Ajay. Contó que había intentado disponer de dos asientos conjuntos en la fila 11, junto a las salidas de emergencia, pero cuando llegó el momento de elegir butacas otros pasajeros estaban sentados en una parte de la fila, por lo que los hermanos tuvieron que ubicarse separados.

El único sobreviviente del vuelo de Air India que se estrelló se siente culpable por no cambiarle la butaca a su hermano, quien murió en el incidente

Vishwash, que ocupaba el asiento 11A, pudo atravesar un agujero en el fuselaje retorcido del Boeing 787 Dreamliner derribado y de esa manera salvó su vida. Ajay, en cambio, que estaba al otro lado del pasillo, en la butaca 11J, murió al igual que el resto de los pasajeros y de los tripulantes. “Si nos hubiéramos sentado juntos ambos podríamos haber sobrevivido”, se lamentó el hombre que es padre de un niño.

“Perdí a mi hermano ante mis propios ojos. Así que ahora pienso constantemente por qué no pude salvar a mi hermano”, agregó durante la entrevista. El hombre reconoció que “es un milagro” que haya sobrevivido. “Estoy bien físicamente, pero me siento fatal por no haber podido salvar a Ajay”, insistió. A sus amigos les dijo que “desearía no estar vivo”.

Vishwash se está recuperando en el pueblo natal de su familia, Diu, en la costa este de la India, donde dirigía un negocio de pesca de dos barcos con su hermano Ajay después de heredarlo de su padre. Al momento del accidente, los Ramesh retornaban a Inglaterra porque la época de pesca se había paralizado y que el sobreviviente quería volver a encontrarse con su hijo de 4 años y su esposa Hiral que viven en Leicester.

El recuerdo del accidente fatal del avión de Air India

“Sentí como si algo se hubiera atascado y las luces comenzaran a parpadear”, recordó Vishwash del comienzo del accidente. Y prosiguió: “Todo pasó en segundos. Me di cuenta de que nos íbamos a pique. El piloto, el capitán Sumeet Sabharwal de 55 años, llamó frenéticamente por radio al control de tráfico aéreo para gritar: “¡Sin propulsión!… ¡Primero de Mayo!… ¡Primero de Mayo!”.

Vishwash continuó: “El avión no estaba ganando altitud y simplemente estaba planeando. Después de eso, pareció acelerar antes de estrellarse repentinamente contra un edificio y explotar. Todo estaba visible ante mis ojos cuando ocurrió”.

El hombre despertó, se desabrochó el cinturón de seguridad y logró arrastrarse por una abertura en el fuselaje destrozado entre cuerpos esparcidos por doquier. “Donde caí estaba más cerca del suelo y también había espacio, y cuando mi puerta se rompió vi que había espacio. Usé una de mis piernas para empujar por ella y salí a rastras”, prosiguió en el relato.

Como pudo, Vishwash salió caminando entre los restos de la Facultad de Medicina donde había caído la aeronave. Los atónitos residentes y los rescatistas lo vieron cuando el hombre quiso volver al avión para buscar a su hermano. Lo llevaron de urgencia al Hospital Civil, a menos de dos kilómetros de distancia, donde se recuperó.