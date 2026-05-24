Video: una mujer volaba en parapente cuando fue embestida por una avioneta en Austria

Una parapentista austríaca sobrevivió a la colisión con una avioneta Cessna 172 que dañó gravemente su planeador y la obligó a realizar un descenso de emergencia. Las imágenes del episodio se viralizaron en redes sociales.

El hecho ocurrió en la localidad de Piesendorf, en la región austríaca de Pinzgau. La mujer, identificada como Sabrina, de 44 años y oriunda de Alta Austria, logró activar el paracaídas de emergencia y aterrizar sin sufrir heridas de gravedad. El piloto de la avioneta, en tanto, consiguió regresar sin inconvenientes al aeropuerto de Zell am See.

“El día en que una Cessna 172 te saca del cielo mientras practicás parapente”, escribió la deportista en su cuenta de Instagram. “Todavía no puedo creer que esté sentada aquí escribiendo esto y que, salvo algunos moretones fuertes y contusiones, realmente no me haya pasado nada”, acotó en la publicación.

Una parapentista fue embestida por una avioneta en Austria, cayó en picada y sobrevivió

Según informó el medio local Kronen Zeitung, la mujer había despegado desde la montaña Schmittenhöhe con dirección a Piesendorf. El accidente ocurrió cerca de las 13.15, sobre la zona del refugio Pinzgauer Hütte, cuando su parapente chocó con una avioneta piloteada por un hombre de 28 años oriundo del Tirol.

Inicialmente, las autoridades señalaron que la parapentista realizaba una maniobra aérea ligera al momento del choque. Sin embargo, una vocera policial corrigió posteriormente esa versión y afirmó que la mujer volaba en línea recta cuando el avión, que se aproximaba desde atrás, impactó contra el parapente.

Sabrina (44) sobrevivió al impacto de la avioneta tras accionar un paracaídas de emergencia, que le permitió aterrizar sana y salva Instagram

Como se observa en la filmación difundida en redes, la hélice de la avioneta rasgó parte de la vela y provocó daños severos en el planeador. Ante esa situación, la mujer desplegó el paracaídas de emergencia para descender.

De acuerdo con los equipos de rescate, el hecho terminó sin heridos graves “por una gran cuota de suerte”.

La parapentista consiguió realizar un aterrizaje de emergencia sobre un camino forestal y posteriormente fue trasladada por un helicóptero de las fuerzas de seguridad hasta el aeropuerto de Zell am See.

El posteo en Instagram de Sabrina, la parapentista de 44 años que fue embestida por un avioneta Captura de Pantalla

Por su parte, el piloto de la avioneta —que realizaba un vuelo panorámico por los Alpes y había partido desde Zell am See— declaró que no pudo evitar la colisión. Al igual que la parapentista, pudo aterrizar de manera segura.

Las autoridades austríacas indicaron el domingo que la mujer fue supervisada por profesionales de la salud, quienes solo encontraron lesiones leves —algunos moretones—. La causa del accidente continúa bajo investigación.

En su cuenta de Instagram, Sabrina suele compartir registros de sus travesías tanto en el aire como en la montaña. En varios de sus videos se la ve escalando pendientes pronunciadas, tomando fotografías en la cima y luego lanzándose al vacío para emprender vuelos de gran altitud en parapente.