SPLIT.- Un avión Airbus A220-300 de Croatia Airlines se salió de la pista durante una maniobra de despegue en el aeropuerto de Split, en Croacia, en un episodio que desató momentos de tensión y pánico entre los pasajeros a bordo. El incidente ocurrió el sábado mientras la aeronave aceleraba para despegar rumbo a Frankfurt, Alemania, y quedó registrado en videos que se dieron a conocer en las últimas horas.

Una primera filmación muestra el momento en que la aeronave comienza a desviarse de la pista, arrasa con todo lo que tiene a su paso y termina detenida sobre una superficie de césped al costado del aeropuerto.

El momento en el que un avión se sale de pista en pleno despegue en Croacia y desata el pánico a bordo

Una segunda grabación, captada desde el interior de la aeronave, es prueba del nerviosismo y el temor de los pasajeros durante el incidente. En medio de las sacudidas y el estruendo del frenado, algunos gritaron y otros se aferraron a sus asientos mientras la aeronave se desviaba de su trayecto habitual. Una de las viajeras incluso logró registrar el momento en que una de las turbinas levantaba la tierra y el césped a su paso.

Según informó la compañía aérea en un comunicado, el Airbus A220-300, matrícula 9A-CAN, operaba el vuelo OU412 entre Split y Frankfurt cuando la tripulación decidió abortar el despegue “de acuerdo con los procedimientos de seguridad”, aunque todavía no se conocen las causas exactas que provocaron la salida de pista.

Los 130 pasajeros y cinco tripulantes a bordo de la aeronave fueron evacuados sin heridas

A bordo viajaban 130 pasajeros y cinco tripulantes —dos pilotos y tres miembros de cabina—, todos evacuados sin heridas una vez que la aeronave se detuvo. Tras el incidente, los ocupantes fueron trasladados nuevamente a la terminal aérea de Split, donde recibieron asistencia para reorganizar sus viajes.

El avión sufrió daños tras impactar contra uno de los marcadores verticales y varias luces ubicadas en el borde del terreno, mientras equipos de emergencia y personal técnico trabajaron en la zona para retirar la aeronave y normalizar las operaciones del establecimiento aeroportuario.

El momento en el que un avión se sale de pista en pleno despegue en Croacia y desata el pánico a bordo

Las autoridades de aviación civil abrieron una investigación para determinar qué ocurrió durante la maniobra. A más de 72 horas del hecho, no se informó todavía si existió una falla técnica, un problema en el tren de aterrizaje o algún inconveniente operativo durante la aceleración previa al despegue.

El aeropuerto de Split, ubicado sobre la costa del Adriático, es el segundo con mayor tráfico aéreo de Croacia después del de Zagreb y recibe millones de turistas cada año, especialmente durante la temporada alta europea.

El avión sufrió daños tras impactar contra uno de los marcadores verticales y varias luces ubicadas en el borde de la pista

Con información de Xinhua