Una jueza española sostiene que Jonathan Andic, heredero de Mango, mató a su padre por su obsesión con el dinero

BARCELONA (AFP).- Jonathan Andic —hijo del fundador de Mango, Isak Andic— pagó este martes una fianza de un millón de euros para evitar la entrada a prisión provisional, tras pasar varias horas detenido como sospechoso por la muerte de su padre, ocurrida al caer por una montaña cuando paseaban juntos en 2024. Ahora, una magistrada de Martorell, cerca de Barcelona, consignó que existen “indicios suficientes” para pensar que lo mató de forma premeditada debido a su “obsesión con el dinero”.

Según la resolución de la jueza encargada del caso, fechada el martes y consultada por la agencia AFP, “se concluye que hay evidencias” para pensar que Jonathan Andic mató a su padre y resaltó particularmente la “obsesión (del hijo) por el dinero” y su “mala relación”. Asimismo, según medios locales, existía un rumor de que ejercía una “manipulación emocional” sobre su padre para lograr sus objetivos económicos.

Jonathan, pese a ser el mayor de los tres hijos del fundador de Mango y uno de sus herederos directos, nunca retuvo el control de la empresa, que quedó en manos de Toni Ruiz como CEO del grupo en 2020.

Jonathan Andic fue arrestado este martes y pagó la fianza para ser liberado LLUIS GENE - AFP

La jueza también señaló “contradicciones” en el relato de Jonathan Andic sobre el desarrollo de los acontecimientos el día de la muerte del empresario, de 71 años, el 14 de diciembre de 2024.

Isak Andic poseía una fortuna estimada en unos 4500 millones de dólares y había distribuido gran parte de su patrimonio entre sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah. Sin embargo, otra parte del legado quedó destinada a personas cercanas, entre ellas su última esposa, Estefanía Knuth Marten.

Tras la muerte, Knuth se refirió a un episodio de 2015 en el que Isak Andic cuestionó duramente a Jonathan por decisiones empresariales. Los investigadores consideraron ese testimonio un elemento relevante para profundizar la pesquisa. De todos modos, fuentes judiciales aclararon que la mujer no acusó directamente a Jonathan ni describió enfrentamientos recientes previos a la muerte del empresario.

Las investigaciones también revelaron información que perjudica al hombre de 45 años: la huella de un presunto resbalón que propició lo que podría haber sido una caída accidental, lo que respaldaría la declaración del sospechoso. Sin embargo, según los especialistas, la pisada sería algo “forzado” que no podría haberse originado de forma natural por la resbalada.

La información que dieron los Mossos d’Esquadra, que recogieron hasta cuatro reconstrucciones de la pisada, concluyó que Isak Andic debería haber frotado intensamente contra el suelo hasta en cuatro ocasiones para dejar esa señal. De acuerdo con lo publicado en el diario La Vanguardia, se debería haber realizado “de forma deliberada, ejerciendo presión en el suelo, (...) dicha marca no se puede realizar de forma fortuita”, según indicaron desde la fuerza.

Mango fue fundada por Isak Andic, que emigró de Turquía a España a las 14 años con su familia

La muerte del magnate

Isak Andic murió tras caer unos 150 metros mientras hacía senderismo con su hijo en un lugar de montaña a las afueras de Barcelona. Según la primera línea de investigación, el hombre iba unos metros delante de su padre cuando escuchó un ruido de desprendimiento de piedras, giró y vio a la víctima precipitarse montaña abajo.

Jonathan Andic estaba solo con su padre en el momento de la caída mortal, mientras caminaban por un sendero del macizo de Montserrat, en los alrededores de Barcelona. Investigada inicialmente como un accidente, la causa fue archivada provisionalmente a comienzos de 2025. Meses más tarde, sin embargo, la justicia decidió reabrirla.

Según el informe forense, cuyo contenido se explica en la decisión de la jueza, “la caída de (Isak Andic) es como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante”. “No existe ni se encontrarán pruebas en contra [de Jonathan Andic]”, aseguró a la AFP una portavoz de la familia, indicando que esta estaba convencida de su “inocencia absoluta”.

Isak Andic, el histórico fundador de Mango

“La hipótesis del homicidio es incoherente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. El verdadero juicio comienza ahora, y la verdad, así como la inocencia saldrán plenamente a la luz”, subrayó el abogado de la familia, Cristóbal Martell, en una declaración escrita. La causa, agregó la misma fuente, “está abierta por un delito de homicidio”.

Tras el pago de la fianza y la liberación, la jueza acordó como medidas cautelares la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del territorio y las comparecencias semanales en el juzgado, indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.