Hace 17 días que Agustín Baccega y Gustavo Romanello, un matrimonio de acróbatas argentinos, están detenidos en Estados Unidos, en distintos centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona, tras ser interceptados cuando llegaron desde Orlando para el funeral de un amigo. “Lloro todos los días”, dijo uno de ellos en una entrevista telefónica con Telemundo.

Durante la conversación con el medio mexicano, Baccega contó que tiene en sus manos una carta de Romanello: “Cada vez que la leo, lloro porque está escrita de puño y letra de él”. Este domingo cumplieron un aniversario más de casados.

“Lloro todos los días”: habló uno de los acróbatas argentinos detenido por el ICE en Estados Unidos. @agusbaccega

“Lloro todos los días. Es estresante estar detenido sin haber cometido ningún delito. Esto es emocionalmente denigrante”, prosiguió el joven. Los dos acróbatas e instructores que trabajaron en espectáculos en Florida fueron detenidos por el ICE el 7 de noviembre en Phoenix. Actualmente, tienen solicitudes de asilo pendientes y pedidos de liberación en espera.

Según aseguraron fuentes del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense a Telemundo, los argentinos ingresaron legalmente en 2020, pero permanecieron después de que vencieran sus períodos de estancia autorizada.

“Es una situación bastante estresante”

Gracias a la carta que le escribió su apreja, Baccega se enteró de que le habían cancelado una audiencia que esperaba. “Obviamente, nos damos fuerza”, dijo y aseguró que espera poder defender su solicitud de libertad bajo fianza y reencontrarse con Romanello muy pronto.

La pareja de acróbatas argentinos detenidos por el ICE. Instagram

Baccega contó además que algunas mañanas se despierta desanimado y rompe en llanto, pero encuentra apoyo en su compañero de celda y en otros detenidos que también tienen familiares afuera. “Entienden y escuchan y ofrecen apoyo emocional”, relató. “Por ahí te dan un abrazo”, agregó.

En tanto, su hermana Lucía también habló con el medio mexicano y declaró: “Queremos que ellos puedan salir bajo fianza y que puedan estar libres esperando el veredicto. Siempre estuvieron tributando, trabajando, ayudando”.

Respecto del momento de la detención, Baccega recordó que lo abordaron tres agentes vestidos de civil, con placas de ICE, y que le mostraron un documento con su nombre. Después preguntaron quién era Romanello y fue entonces que ambos terminaron detenidos. “No opusimos resistencia”, afirmó. Cuando se le preguntó por el trato durante el arresto, respondió: “No nos maltrataron para nada, pero es una situación bastante estresante”.

Para finalizar el argentino contó que explicaron a los agentes que tenían permisos de trabajo y solicitudes de asilo. Sus familiares afirmaron incluso que las autorizaciones laborales son válidas hasta 2029. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la estancia autorizada de Baccega venció el 7 de marzo de 2021 y la de Romanello el 28 de abril de ese año. “Una autorización de trabajo o una solicitud pendiente no confieren estatus legal en Estados Unidos”, afirmó la agencia.