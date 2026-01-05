LA NACION

Hackeron la cuenta de Edmundo González Urrutia en X para promover una criptomoneda

El posteo mezcla análisis político de las particulares jornadas que atraviesa Venezuela y una convocatoria explícita a invertir en un token identificado como “$LIBRE”

El líder de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia
El líder de la oposición venezolana Edmundo González UrrutiaLUIS ROBAYO - AFP

La cuenta en X de Edmundo González Urrutia fue vulnerada este miércoles y utilizada para difundir una publicación en la que se promueve una criptomoneda. El contenido apareció este domingo por la noche en el perfil del dirigente.

Según se observó en X, el posteo comienza con una celebración de momento político que atraviesa Venezuela. “Después de años de lucha contra la opresión, la corrupción y la mano pesada de la dictadura, finalmente hemos salido victoriosos”, se puede leer en el posteo.

El mensaje mezcla consignas políticas con una invitación explícita a invertir. “¡Únete a la lucha con $LIBRE, el símbolo de la independencia y la libertad del pueblo venezolano!”, indica el final del mensaje publicado en la cuenta de X de González Urrutia. También se especificó el código que identifica a la criptodivisa promocionado.

Horas antes del mensaje con contenido cripto, Edmundo González Urrutia había difundido un pronunciamiento político en el que fijó posición frente a los acontecimientos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

En ese posteo, González Urrutia sostuvo que la detención de Maduro representaba “un paso importante, pero no suficiente” para avanzar hacia la normalización institucional del país. Además, reclamó la “liberación inmediata e incondicional de los presos políticos” y el respeto de la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyo resultado lo posicionó como el candidato más votado.

El mensaje también había sido difundido a través de X y acompañado por un video grabado desde el exilio, en el que el dirigente señaló que los hechos recientes abrieron un “nuevo escenario político”, aunque aclaró que eso no reemplaza las tareas pendientes para una transición democrática efectiva. En ese sentido, remarcó que no es posible reconstruir el sistema institucional mientras existan civiles o militares detenidos por razones políticas.

En el tramo final de su pronunciamiento, González Urrutia reivindicó su legitimidad política y convocó a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad a cumplir el mandato popular surgido de las urnas. Planteó que la lealtad de esas instituciones debe estar orientada a la Constitución, al pueblo y a la República, y sostuvo que el futuro del país debe asentarse en derechos, instituciones y esperanza.

Tras su captura, Trump difundió una foto de Maduro esposado
Tras su captura, Trump difundió una foto de Maduro esposadoAP

Ese posicionamiento se produjo en medio de una fuerte conmoción política tras la captura de Maduro, resultado de una operación militar estadounidense desplegada en distintos puntos estratégicos de Venezuela. La ofensiva, denominada Determinación Absoluta, incluyó ataques a bases aéreas y cuarteles militares en Caracas y otras ciudades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la detención en las primeras horas del sábado y difundió imágenes del líder chavista esposado. Maduro fue trasladado a una prisión federal de Brooklyn, donde enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista y otros delitos, mientras en Venezuela el Tribunal Superior de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina.

