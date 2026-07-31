Hamas acepta un acuerdo para su desarme y la retirada de Israel de Gaza, pero todavía hay dudas

CIUDAD DE GAZA.– El grupo terrorista Hamas afirmó este viernes que aceptó un acuerdo para terminar la guerra en la Franja de Gaza que incluye su desarme y la retirada gradual del Ejército israelí de este territorio palestino.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció más temprano que el llamado Consejo de la Paz, un grupo de trabajo internacional creado bajo su égida, había alcanzado un acuerdo para el “desarme completo” de Hamas.

Trump dijo que Israel se retiraría de Gaza “una vez completado el desarme” y calificó el acuerdo como “un paso crucial hacia el gobierno de Gaza por parte de un nuevo gobierno palestino”.

Palestinos inspeccionan los escombros de edificios y tiendas de campañas destruidas por un ataque israelí en Ciudad de Gaza Jehad Alshrafi - AP

Dos altos cargos de Hamas, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron un acuerdo con Israel para el desarme del grupo y la retirada del Ejército israelí. Ahora esperan que los mediadores y el Consejo de la Paz garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado y supervisen el proceso de desarme del grupo.

Hamas está haciendo “concesiones por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento”, declaró Ghazi Hamad, uno de los negociadores del movimiento.

“Israel no intervendrá en la cuestión del desarme”, dijo Hamad, quien señaló que la tarea correrá a cargo del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

Según una fuente diplomática informada de las negociaciones, las armas se entregarán a este órgano de tecnócratas palestinos que debe gestionar, durante el período de transición, la vida cotidiana en Gaza.

Soldados israelíes pasan junto a civiles de ultraderecha en la frontera con Gaza ILIA YEFIMOVICH - AFP

Hamas había anunciado a principios de julio la disolución del comité que administraba los asuntos civiles de la Franja de Gaza desde 2007 y declaró querer transferir estas responsabilidades al NCAG.

El Consejo de la Paz confirmó en X que Hamas había “aceptado una hoja de ruta detallada para implementar las siguientes fases del alto el fuego en Gaza” y que “pronto comenzará una transición gradual”.

Largas negociaciones

Desde hace semanas había negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, que tiene como objetivo poner fin a la guerra.

Trump dijo este viernes en otras declaraciones que Israel estaba “muy contento” con el acuerdo. “Tenemos un entendimiento con Israel. Israel está muy contento con esto. Israel nos ayudó y ha sido muy bueno al respecto”, dijo a la prensa desde la residencia de Camp David.

Un palestino pasa en bicicleta junto a escombros de edificios destruidos en Khan Yunis, en el sur de Gaza Abdel Kareem Hana - AP

Pero los analistas dudan de que Israel, que controla más del 60% de este territorio, esté dispuesto a retirarse rápidamente de Gaza.

“Con la proximidad de las elecciones [legislativas de octubre], no hay manera de que [el primer ministro Benjamin] Netanyahu autorice una retirada o reconstrucción en Gaza, eso equivaldría a un suicidio político", señaló Muhamad Shehada, investigador del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales.

Confirmando este recelo, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, consideró “inaceptable” el acuerdo, anunciado en la noche del jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Detener los combates contra el movimiento islamista palestino “equivale a aceptar que Hamas prepare la próxima masacre”, escribió en Telegram, en referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1221 personas y otras 251 fueron secuestradas.

Otra fuente política israelí dijo que no habrá “ninguna retirada” sin un “verdadero desarme” de Hamas. El desarme del grupo islamista, que controla Gaza desde 2007, es uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra con Israel tras el alto el fuego firmado en octubre.

Activistas de derecha israelíes intentan entrar a la Franja de Gaza (Archivo) ILIA YEFIMOVICH - AFP

El conflicto estalló con el ataque de Hamas de 2023. La represalia israelí contra Gaza dejó más de 73.000 muertos, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza. Pese a la tregua, la violencia ha continuado en el enclave palestino. El jueves, bombardeos israelíes mataron al menos a cuatro personas, entre ellos dos niños.

El secretario general de la ONU, António Guterres, saludó el anuncio del acuerdo y lo calificó como “la única buena noticia” en una región en guerra.

Aseguró que “lo que había comenzado como un conflicto regional” hace seis meses, “ha ido escalando para convertirse en un motivo de inestabilidad global”.

“La única buena noticia en días recientes es el anuncio del presidente de Estados Unidos de un acuerdo para que Hamas entregue sus armas y para que Israel retire a sus fuerzas de Gaza", subrayó. Y añadió que los combates deben terminar “en todos los frentes” en la región, en referencia a la guerra con Irán desatada en febrero pasado.

Agencias AFP y AP