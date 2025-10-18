Hamas anunció que entregará los cuerpos de dos rehenes en Gaza

El grupo terrorista Hamas anunció este sábado que entregará los cuerpos de dos rehenes encontrados en la Franja de Gaza. Se trata de cadáveres pertenecientes a dos prisioneros israelíes. Lo comunicaron luego de que Israel condicionara la reapertura del paso fronterizo de Rafah a la entrega de todos los rehenes fallecidos.

El hecho ocurre tras el acuerdo de paz que permitió la liberación de 20 rehenes israelíes y más de 2000 palestinos.

Las Brigadas Ezedin al Qasam entregarán “los cuerpos de dos prisioneros israelíes, cuyos restos fueron encontrados hoy en la Franja de Gaza”, según un comunicado difundido en su cadena Telegram.

Vehículos que transportan los cuerpos de palestinos entregados por Israel al Comité Internacional de la Cruz Roja, son vistos cerca del Hospital Nasser, en la ciudad de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza Rizek Abdeljawad� - XinHua�

Israel informó el viernes que recibió el cadáver de otro rehén, que fue entregado por la organización yihadista a la Cruz Roja. “Israel recibió, por intermediación de la Cruz Roja, el ataúd con un rehén muerto que fue entregado a las fuerzas del Ejército israelí y del Shin Bet (servicio de seguridad interior) en la Franja de Gaza”, escribieron en un comunicado de la oficina del primer ministro.

El acuerdo de paz ocurrió tras un proceso largo y tortuoso de negociaciones que incluyeron también a Egipto, Qatar y Estados Unidos. Desde entonces, inició otra instancia del alto el fuego: el cumplimiento del acuerdo.

El alto al fuego, promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, establecía que el regreso de rehenes vivos y muertos tenía que producirse antes del lunes a la mañana, es decir, 72 horas después del inicio del acuerdo.

Donald Trump junto a Benjamin Netanyahu Evan Vucci� - AP�

Hamas se había comprometido devolver a Israel los cadáveres que continúan en Gaza, así como lo informa el acuerdo de paz. En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu dijo esta semana que estaba “decidido” a recuperar todos los cadáveres. También sostuvo que el paso fronterizo entre Gaza y Egipto, reclamado por las agencias humanitarias por ser crucial para la entrada de ayuda, solo se reabriría cuando entreguen los cuerpos de los rehenes fallecidos.

Por el momento, Hamas liberó a 20 rehenes vivos, pero hasta este sábado entregó los cuerpos de solo diez fallecidos. Desde el brazo armado advirtieron que experimentaron dificultades para encontrarlos en el territorio que hace dos años es arrasado y destruido por la guerra y señalaron que requiere de equipos especiales. Israel denunció que violaron los términos del acuerdo.

Hamas pidió tiempo a través de Telegram. “El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo”. Mientras tanto, el grupo terrorista intentó retomar el control de la franja una vez que los combates finalizaron y ejecutaron a varios hombres que presentaron como “colaboradores” de Israel.

Imágenes de video difundidas por Hamas de las ejecuciones públicas -� - Al-Aqsa TV�

Trump amenazó con “ir a matar” a los miembros de Hamas si continuaban con los asesinatos. En tanto, el titular de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó con reanudar los combates en Gaza. “Es un proceso macabro (...), pero están cavando, cavando de verdad (...) y encuentran muchos cuerpos”, señaló el presidente norteamericano.

Turquía envió un equipo de especialistas en búsqueda de cadáveres en zonas de desastre para, de esta forma, ayudar en la ubicación de rehenes. Se trata de 81 miembros con herramientas especializadas y perros entrenados. Los expertos esperan hace dos días la autorización de Israel para ingresar a Gaza.

Por su parte, Israel restituyó los cadáveres de quince palestinos, lo que lleva a 135 el número de cuerpos repatriados en el marco del acuerdo.

Con información de AFP y DPA