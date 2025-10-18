Andrea Bocelli visitó a Donald Trump y cantó en la Casa Blanca

El reconocido tenor Andrea Bocelli se presentó este viernes en la Casa Blanca para visitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cantar una de sus más conocidas interpretaciones.

La vocera de la Casa Blanca, Margo Martin, compartió un video en redes sociales donde se ve al italiano en el Despacho Oval cantando Con Te Partiro, vestido de traje y con anteojos de sol, mientras Trump lo observa sonriente.

El artista interpretó la canción entre risas e interrupciones, ante la mirada de Trump y otros integrantes del equipo que admiraron del espectáculo. Mientras tanto, la pista sonó también fuera de la Casa Blanca.

Andrea Bocelli sings in the Oval Office 🎶🇺🇸 pic.twitter.com/Aawlh5If7X — Margo Martin (@MargoMartin47) October 17, 2025

Durante la visita del artista de 67 años, quien fue acompañado por su familia, Trump anunció que el cantante se presentará el 5 de diciembre en la Casa Blanca. “Si los integrantes del gabinete son buenos y hacen un buen trabajo, podrán venir con nosotros. Nos lo vamos a pasar bien”, expresó.

Al concluir su encuentro con el músico, el mandatario recibió al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, con quien mantuvo una reunión de tres horas en relación al estado de la guerra. Mientras que Zelensky solicitó ayuda militar a través de la entrega de misiles Tomahwak, Trump lo instó a buscar un acuerdo con Rusia, para finalmente tener una solución diplomática al conflicto.

Aunque se desconoce si el hecho de que las visitas ocurrieran una atrás de la otra, y si fue una casualidad o intencional, Bocelli se ha manifestado públicamente a favor de Ucrania más de una vez en su guerra con Rusia. Sin embargo, su visita no se encontraba registrada en la agenda oficial de este viernes desplegada por la Casa Blanca.

Tras una década de su última visita, Andrea Bocelli regresa a la Argentina (Foto: Teatro Colón)

El artista ha asistido al país a través de proyectos de ayuda para refugiados de la Fundación Andrea Bocelli (FAB).

El músico se presentará por primera vez en el Teatro Colón, en la Argentina, en un concierto que marca su regreso al país después de 15 años. El show será una velada íntima dedicada a la música clásica y estará acompañada de una orquesta en vivo. El cantante ya había manifestado su entusiasmo por actuar en el recinto porteño en una entrevista con LA NACION en 1998.