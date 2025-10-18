¿Un túnel submarino entre Rusia y EE.UU.? El inesperado proyecto que entusiasmó a Trump e irritó a Zelensky

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump expresó este viernes interés en un túnel submarino que conecte el estado estadounidense de Alaska con Rusia, un proyecto planteado un día antes por un alto funcionario ruso al multimillonario Elon Musk.

“Un túnel de Rusia a Alaska. Eso es interesante”, dijo Trump, cuando los reporteros en la Casa Blanca le preguntaron sobre la idea durante la reunión con su homólogo ucraniano Volodimir Zelensky.

Trump dijo que acababa de escuchar sobre el posible proyecto transfronterizo y le preguntó a Zelensky: “¿Qué piensa de eso, señor presidente? ¿Qué le parece esa idea?”.

El líder ucraniano, a cargo de combatir una invasión rusa a gran escala durante más de tres años, respondió: “No estoy contento con eso”, lo que provocó una risa de su anfitrión.

Vladimir Putin y Donald Trump en la cumbre de Anchorage, el 15 de agosto de 2025 ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kirill Dmitriev, enviado de inversiones del presidente Vladimir Putin y director del fondo soberano ruso RDIF, mencionó la idea en la plataforma X.

Afirmó que el planteamiento de un “puente de paz” entre Rusia y Alaska se remonta a la era de la Guerra Fría, y publicó un gráfico que mostraba una ruta propuesta para un túnel bajo el mar de Bering.

Sueño centenario

“El sueño de un enlace entre Estados Unidos y Rusia a través del estrecho de Bering refleja una visión perdurable, desde el ferrocarril Siberia-Alaska de 1904 hasta el plan ruso de 2007. El RDIF ha estudiado las propuestas existentes, incluido el ferrocarril EEUU-Canadá-Rusia-China, y apoyará la más viable", dijo Dmitriev.

“Con la tecnología moderna de @boringcompany esto puede convertirse en un túnel Putin-Trump”, una conexión de 112 kilómetros entre Rusia y las Américas por menos de 8000 millones de dólares, añadió.

The Boring Company es una de las empresas sde Musk, la persona más rica del mundo y jefe de Tesla y SpaceX, que busca revolucionar el transporte urbano mediante la construcción de túneles.

Una compañía de Elon Musk sería parte del proyecto Evan Vucci - AP

El estrecho de Bering, de 82 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, separa la vasta y poco poblada región rusa de Chukotka de Alaska. Las pequeñas islas Diómedes, una rusa y otra estadounidense, están situadas en medio del estrecho, a sólo cuatro kilómetros de distancia.

Más allá del propio túnel, costaría una enorme suma construir y mejorar la infraestructura a ambos lados del estrecho. Las carreteras y vías férreas de Chukotka son, en el mejor de los casos, escasas.

Trump y Putin se reunieron a mediados de agosto pasado en la base conjunta Elmendorf-Richardson, la mayor instalación militar de Alaska, donde dialogaron sobre la guerra en Ucrania, aunque no salió nada en limpio, salvo cierta legitimación internacional de Putin, que hasta entonces estaba marginado de la vida diplomática occidental.

Previamente, en marzo de 2021, el nuevo equipo diplomático y de seguridad nacional de Joe Biden se reunió con sus homólogos chinos en la ciudad de Anchorage.

Agencias AFP y Reuters