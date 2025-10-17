Hamas devolvió otro cuerpo y se comprometió a entregar todos

TEL AVIV.- Israel anunció este viernes que recibió el cadáver de un rehén entregado por el grupo terrorista Hamas a la Cruz Roja en la Franja de Gaza, según un comunicado de la oficina del primer ministro.

“Israel recibió, por intermediación de la Cruz Roja, el ataúd con un rehén muerto que fue entregado a las fuerzas del Ejército israelí y del Shin Bet (servicio de seguridad interior) en la Franja de Gaza”, añadió.

Hamas se había comprometido más temprano a devolver a Israel los cadáveres de todos los rehenes que siguen en Gaza, como estipula el acuerdo de alto el fuego.

Acusado por Israel de violar los términos de la tregua, Hamas pidió tiempo ante las dificultades de encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, arrasado por dos años de guerra.

“El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo”, precisó en Telegram el movimiento que gobierna Gaza desde 2007.

El grupo terrorista aprovechó el fin de los combates para intentar retomar el control del territorio y esta semana anunció la ejecución de varios hombres a quienes presentó como “colaboradores” de Israel.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el jueves con “ir a matar” a los miembros de Hamas si el grupo “no deja de matar gente” en Gaza.

El acuerdo de alto al fuego promovido por el magnate republicano establecía que el regreso de los rehenes vivos y muertos se iba a producir antes del lunes a la mañana, 72 horas después del inicio del alto al fuego.

Hamas liberó a tiempo a los últimos 20 rehenes vivos, pero solo ha entregado los cuerpos de diez fallecidos, de los 28 que se comprometió a devolver.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dijo esta semana “decidido” a recuperar todos los cadáveres. El titular de Defensa, Israel Katz, amenazó con reanudar los combates en Gaza.

Trump llamó a la paciencia: “Es un proceso macabro (...), pero están cavando, cavando de verdad” y “encuentran muchos cuerpos”, afirmó el mandatario.

En su comunicación, Hamas reiteró “su compromiso” con el alto al fuego y la devolución de los cadáveres, pero explicó que recuperar los cuerpos restantes precisa de equipos especiales.

Turquía envió un equipo de especialistas en la búsqueda de cadáveres en zonas de desastre para ayudar a ubicar a los rehenes, pero los expertos aguardaban ayer en la frontera egipcia la autorización israelí para entrar en Gaza.

El equipo de 81 miembros tiene herramientas especializadas y perros entrenados para buscar cadáveres.

Una fuente de Hamas, por otro lado, indicó que espera que el equipo turco entre en Gaza el domingo, cuando está prevista la apertura del paso fronterizo.

El problema del cierre del paso excede el tema de los rehenes. Con gran parte de Gaza convertida en escombros y asolada por el hambre, en enclave necesita una enorme afluencia de combustible, alimentos, medicinas y tiendas de campaña. El jefe de ayuda de la ONU, Tom Fletcher, dijo que esperaba ver la ruta “llena de camiones, como parte de una oleada masiva de ayuda tras el acuerdo de paz”.

A cambio del regreso de los restos de los rehenes, Israel devolvió los cuerpos de 120 palestinos, 30 de ellos a Gaza, afirmó el Ministerio de Salud del territorio palestino.

