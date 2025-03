Hamas difundió un dramático video con la despedida de dos rehenes argentinos antes de una liberación

CIUDAD DE GAZA.- Las Brigadas Al-Qassam, el ala militar del grupo terrorista Hamas, publicaron este sábado un dramático video del rehén argentino-israelí, Eitan Horn, de 38 años, que sigue cautivo en la Franja de Gaza, en el que le pidió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que firme la segunda fase del acuerdo que la organización terrorista, que establece la liberación de todos los rehenes. Las autoridades israelíes calificaron de “cruel” operación de intimidación ante la cual el gobierno “no se dejará intimidar”.

La publicación de esta prueba de vida el sábado no parece casual, ya que la primera fase de la tregua entre Israel y Hamas entró en su último día y las partes beligerantes no se han puesto de acuerdo sobre cómo continuar el proceso a partir del domingo.

Según lo que se ve en las imágenes, el video de unos tres minutos habría sido grabado el 14 de febrero, el día anterior a la liberación del hermano de Eitan, Iair, de 46 años, con quien se lo ve en un abrazo de despedida.

“Estoy muy feliz de que mi hermano sea liberado mañana”, comienza diciendo Eitan, en el video difundido por Hamas como otra pieza de propaganda contra Netanyahu. “Pero esto no es lógico en ningún sentido, separar familias. Suelten a todos y no separen familias. No destruyan nuestras vidas”.

Luego Eitan se dirige a su hermano y le dice: “Decile a mamá y decile a papá, y decile a todo el mundo que continúen las manifestaciones y que no se detengan, y que este gobierno firme la segunda fase del acuerdo y nos devuelva a casa. Hazlo todo”.

Luego es Iair quién se pregunta emocionado a las autoridades israelíes: “¿Quieren dejar morir a mi hermano menor?”

Iair Horn, de 46 años,cuando fue liberado el 15 de febrero. (AP Photo/Abdel Kareem Hana) ap - AP

Eitán añade -aparentemente motivado por Hamas-: “No quiero gritar… Hablo con calma… Mi hermano saldrá y yo me quedaré y no quiero oír que no quieren completar la segunda fase (del acuerdo). ¿Están locos? Mi hermano saldrá y yo me quedaré aquí y el resto de la gente se quedará aquí durante un año y medio”.

Luego agrega: “¿Qué hicieron en el último año y medio? ¿A cuántas personas más quieren matar? No importa quién muera... palestino... israelí... musulmán... Ustedes dicen matemos a todo el mundo... Firmen la segunda y la tercera fase... Basta de guerra... Basta de muerte... Basta de destrucción de vidas ajenas... Basta... Basta... Basta”.

Y concluye: “¡Basta, Netanyahu! ¡Firma! Si tenés un corazón y un poco de conciencia, firma. Firma hoy”.

La reacción de Israel

“La organización terrorista Hamas difundió esta noche otro video de propaganda cruel, en el que nuestros rehenes son obligados a recitar un discurso de guerra psicológica”, escribió la oficina de Netanyahu. “Israel no se dejará intimidar por la propaganda de Hamas” y “continuaremos actuando incansablemente para traer a todos nuestros rehenes de vuelta y alcanzar todos los objetivos de guerra”, agregó el texto.

Estos objetivos incluyen la eliminación de Hamas, el grupo terrorista que desencadenó la guerra con su ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1200 muertos en Israel. Además, secuestraron a unas 250 personas. Desde entonces, la ofensiva militar de Israel ha matado a más de 48.000 palestinos, según funcionarios de salud de Gaza, gobernado por Hamas.

En el video, grabado en lo que parece ser una habitación sin ventanas, probablemente bajo tierra, también aparece Sagui Dekel-Chen, otro rehén israelí liberado al mismo tiempo que Iair Horn. También se ve a otros dos hombres, aparentemente rehenes, con los rostros difuminados, que se despiden de Iair Horn.

El Foro de familias de rehenes, principal organización que lucha por la liberación de los israelíes cautivos en Gaza, declaró que la familia Horn autorizó la publicación del vídeo difundido por Hamás.

La primera fase del alto el fuego que puso fin a 15 meses de brutal guerra entre Israel y Hamas finaliza este sábado y no está claro qué vendrá después. Se esperaba un comienzo de debate de la segunda fase pero aún no hay nada definido.

En total, quedan más de 60 prisioneros, entre ellos tres argentinos, incluyendo a los argentinos Eitan Horn, David y Ariel Cunio. Se cree que alrededor de la mitad de los rehenes están muertos.

