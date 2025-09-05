Hamas publicó un video de dos rehenes israelíes con una fuerte amenaza: “El tiempo se acaba”

TEL AVIV.- El brazo armado de Hamas difundió este viernes un video que muestra a dos rehenes israelíes secuestrados en Gaza desde el ataque que del grupo terrorista en Israel el 7 de octubre de 2023. Uno de ellos dice estar retenido en la ciudad de Gaza, último objetivo de la ofensiva del ejército israelí.

Guy Gilboa-Dalal, protagonista del video, y Alon Ohel, quien aparece brevemente, son dos de las 48 personas que siguen retenidas por Hamas en Gaza; se cree que 20 siguen con vida.

El video de más de tres minutos y medio, otra pieza de la propaganda de la maquinaria de Hamas, muestra a Gilboa-Dalal en un vehículo en marcha, en medio de un paisaje de edificios destruidos, que le ruega al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no lance una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza.

Hamas publicó un video del rehén Guy Gilboa-Dalal

“El tiempo se acaba”, escribió el grupo terrorista al compartir el video en la cuenta de Telegram de su brazo armado.

El video fue editado y mostraba a un Gilboa-Dalal con aspecto demacrado, pelo corto, remera oscura y expresión de angustia, que dice en hebreo que está retenido en la ciudad de Gaza junto con otros rehenes, que no puede creer que sigue vivo después de 22 meses de guerra y que teme morir en la ofensiva israelí en la principal ciudad de Gaza.

“Esto es todo lo que queremos, solo queremos que termine”, dice en un momento. “Queremos volver con nuestras familias. Por favor, tráigannos de vuelta”.

Guy Gilboa-Dalal, antes de su secuestro y en el video difundido por Hamas captura

En un momento dado, también se ve a Alon Ohel, de 24 años. La familia no autorizó la difusión de su cara.

En tanto, la familia de Gilboa-Dalal aprobó la publicación de un fragmento de 28 segundos del video, que según Hamas fue grabado el 28 de agosto de 2025. La fecha no pudo ser confirmada de manera independiente.

Gilboa-Dalal, de 23 años, se encontraba en el festival de música Nova en el sur de Israel cuando fue secuestrado por los terroristas en la mañana del 7 de octubre de 2023.

Hamas secuestró inicialmente a 251 personas tras su incursión transfronteriza en comunidades del sur israelí que causó la muerte de unas 1200 personas y desencadenó la guerra el 7 de octubre de 2023. Según las autoridades sanitarias de Gaza, gobernada por Hamas, desde entonces murieron más de 64.000 palestinos.

Esta fotografía muestra un cartel con el retrato del rehén israelí Alon Ohel, retenido en la Franja de Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por militantes de Hamás, colgado en una plaza frente al Museo de Arte de Tel Aviv, el 21 de enero de 2025 -� - AFP�

Israel lanzó su asalto a la ciudad de Gaza el 10 de agosto, atacando lo que el gobierno llama el último bastión de Hamás. Un portavoz militar israelí dijo el jueves que ahora controla alrededor del 40% de la ciudad, donde antes de la guerra vivían cerca de un millón de personas.

Los residentes de la ciudad dijeron que Israel había bombardeado varias torres de gran altura el viernes. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que 30 palestinos habían muerto a manos de los militares en toda Gaza, 20 de ellos en la Ciudad de Gaza.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que Israel emitió su primera advertencia formal de evacuación a los residentes de un edificio de varias plantas en la ciudad de Gaza en previsión de un ataque inminente, advirtiendo que las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se intensificarán hasta que Hamas acepte las condiciones de alto el fuego de Israel.

Katz dijo que las operaciones militares se intensificarían hasta que Hamás aceptara las condiciones de Israel para poner fin a la guerra: liberar a los rehenes y desarmarse. De lo contrario, el grupo sería destruido, afirmó.

“Ahora se está quitando el cerrojo de las puertas del infierno en Gaza”, escribió Katz en X. “Una vez que se abra la puerta, nunca se volverá a cerrar”. Luego compartió un video de la destrucción de un edificio en Gaza.

Guerra psicológica

Gilboa-Dalal ya había sido visto en un video en febrero, cuando lo obligaron a ver cómo liberaban a otros rehenes bajo un alto el fuego temporal junto a otro cautivo, Evyatar David.

Rehenes que fueron filmados en videos similares y que han sido liberados desde entonces han dicho que sus captores les habían dictado lo que debían decir.

Human Rights Watch condenó a Hamas y a otro grupo terrorista de Gaza, la Jihad Islámica, por difundir videos de rehenes, calificándolo de trato inhumano que equivale a un crimen de guerra. Las autoridades israelíes han calificado los videos de guerra psicológica.

“Guy, Alon y otros rehenes fueron llevados a Gaza y tememos mucho por sus vidas. Debemos traerlos a casa”, dijo la familia de Gilboa-Dalal tras la difusión del video.

Familiares y simpatizantes de rehenes israelíes retenidos por militantes palestinos en la Franja de Gaza lanzan 700 globos amarillos para conmemorar el mismo número de días de cautiverio, frente al Museo de Arte de Tel Aviv, conocido como la "Plaza de los Rehenes", el 5 de agosto de 2025 JACK GUEZ� - AFP�

Decenas de miles de israelíes han organizado manifestaciones semanales pidiendo el fin de la guerra para conseguir la liberación de los rehenes restantes.

Tras la publicación del video, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, instó en X a los negociadores israelíes a reanudar las conversaciones sobre un acuerdo para asegurar la liberación de los rehenes. Los liberados hasta ahora fueron el resultado de negociaciones diplomáticas con la mediación de Estados Unidos y Estados árabes, pero la última ronda de conversaciones fracasó en julio.

Sin embargo, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, afirmó que Israel debería responder ocupando totalmente Gaza.

La cúpula militar israelí advirtió al primer ministro Benjamin Netanyahu de que no amplíe la guerra, según funcionarios israelíes, aunque las fuerzas han avanzado por los suburbios de la ciudad de Gaza en las últimas semanas.

Hamas dijo que aceptaría la propuesta presentada en julio de liberar a algunos rehenes a cambio de un alto el fuego temporal. Netanyahu aboga por un acuerdo de todo o nada en el que el grupo libere a todos los rehenes y se rinda.

Agencias Reuters, AFP y ANSA