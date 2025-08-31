Israel bombardea los suburbios de Gaza y mata al vocero de Hamas

JERUSALÉN.- Las fuerzas israelíes bombardearon los suburbios de la ciudad de Gaza durante la noche del sábado desde el aire y desde tierra, en ataques en los que las autoridades confirmaron este domingo el asesinato del vocero del brazo armado del grupo terrorista Hamas. Mientras el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu se disponía a debatir un plan para tomar la ciudad del enclave.

Las autoridades sanitarias locales afirmaron que los disparos y ataques israelíes mataron el domingo al menos a 30 personas, entre ellas 13 que intentaban conseguir alimentos cerca de un centro de ayuda en el centro de la Franja de Gaza, y al menos dos en una casa de la ciudad de Gaza.

Palestinos examinan los daños tras un ataque israelí Rizek Abdeljawad� - XinHua�

La oficina del portavoz militar israelí dijo que estaban revisando los informes, y añadió que, en lo que respecta al informe de un ataque aéreo que mató a dos personas, no tenía suficientes detalles para comprobarlo, pero que toma medidas para reducir el daño a los civiles cuando lucha frente milicianos.

Las autoridades sanitarias de Gaza también dijeron que al menos 15 personas, entre ellas cinco niños, murieron en un ataque contra un edificio residencial en el corazón de la ciudad de Gaza el sábado.

Los residentes de el Jeque Radwan, uno de los barrios más grandes de la ciudad de Gaza, dijeron que el territorio había sido objeto de bombardeos de tanques y ataques aéreos israelíes durante todo el sábado y el domingo, lo que obligó a las familias a buscar refugio en las zonas occidentales de la ciudad.

El ejército israelí ha intensificado gradualmente sus operaciones en torno a la ciudad de Gaza durante las últimas tres semanas, y el viernes puso fin a las pausas temporales en la zona que habían permitido la entrega de ayuda, designándola “zona de combate peligrosa”.

Palestinos alrededor de edificios destruidos tras un ataque aéreo israelí en el área de Al-Rimal, en el oeste de la Ciudad de Gaza Rizek Abdeljawad� - XinHua�

“Se están arrastrando hasta el corazón de la ciudad, donde se refugian cientos de miles de personas, desde el este, el norte y el sur, mientras bombardean esas zonas desde el aire y desde tierra para asustar a la gente y que se marche”, dijo Rezik Salah, padre de dos hijos y vecino de el Jeque Radwan.

El domingo al amanecer, una columna de humo se elevaba sobre la ciudad y los residentes iban a inspeccionar los daños a una carpa dañada en los bombardeos, arrugada y con mantas manchadas de sangre esparcidas entre los escombros.

“El horror, el miedo, la destrucción y el fuego estallaron en todas las carpas”, relató Ashraf Abu Amsha, un palestino que se refugia en el área.

Un funcionario israelí dijo que el gabinete de seguridad de Netanyahu se reunirá el domingo por la noche para discutir las próximas etapas de la ofensiva prevista para tomar la ciudad de Gaza, que ha descrito como un nuevo bastión de Hamas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en la oficina del primer ministro en Jerusalén, el 10 de agosto de 2025. Abir Sultan - Pool EPA

No se espera que comience una ofensiva a gran escala hasta dentro de unas semanas. Israel afirma que quiere evacuar a la población civil antes de desplegar más fuerzas terrestres.

Vocero de Hamas asesinado

Netanyahu confirmó el domingo que las fuerzas israelíes habían atacado a Abu Ubaida, portavoz del brazo armado de Hamas.

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo en la red social X que Abu Ubaida había muerto.

Abu Ubaida, también conocido como Hozayfa Al-Khalout, es una figura muy conocida tanto por palestinos como por israelíes, cercano a los principales líderes militares de Hamas y encargado de transmitir los mensajes del grupo, a menudo a través de video, durante unas dos décadas.

Se convirtió en una de las figuras más conocidas del brazo armado de Hamas, las Brigadas al-Qassam, que emitía declaraciones pregrabadas mientras llevaba un kufiya rojo que ocultaba su rostro.

En su última declaración, el viernes, advirtió de que una ofensiva israelí prevista sobre la ciudad de Gaza pondría en peligro a los rehenes.

Estados Unidos le impuso sanciones en abril de 2024, acusándolo de dirigir el “departamento de influencia cibernética” de las Brigadas al-Qassam.

Poco antes de este anuncio, Hamas había confirmado la muerte del presunto líder del grupo en Gaza, Mohamed Sinwar, más de tres meses después de que Israel afirmara haberlo matado en un bombardeo en Khan Younis, en mayo pasado.

La alta dirección de Hamas ha sido diezmada por Israel durante los casi 23 meses de guerra en Gaza y el Estado hebrero ha prometido aniquilar a los cuadros restantes, incluso en el extranjero, tras el ataque a suelo israelí del 7 de octubre de 2023.

“Esto no es el final. La mayor parte del liderazgo de Hamas está en el extranjero y también llegaremos a ellos”, dijo, por su parte, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir.

Anexión de Cisjordania

En tanto, Israel está considerando la anexión de Cisjordania ocupada como posible respuesta al reconocimiento de Francia y otros países de un Estado palestino, según tres funcionarios israelíes, y la idea se seguirá debatiendo el domingo, según otro funcionario.

La extensión de la soberanía israelí a Cisjordania, anexión de facto de las tierras capturadas en la guerra de Oriente Medio de 1967, figuraba en el orden del día de la reunión del gabinete de seguridad de Netanyahu a última hora del domingo, que previsiblemente se centrará en la guerra de Gaza, dijo un miembro del reducido círculo de ministros.

Una calle que lleva al campo de refugiados de Tulkarem, en la Cisjordania, el jueves 3 de abril de 2025. Leo Correa - AP

No está claro dónde y cuándo se aplicaría exactamente una medida de este tipo, si solo en los asentamientos israelíes o en algunos de ellos, o en zonas concretas de Cisjordania como el valle del Jordán, ni si tras las conversaciones se daría algún paso concreto, que probablemente conllevaría un largo proceso legislativo.

Cualquier paso hacia la anexión de Cisjordania provocaría probablemente la condena generalizada de los palestinos, que buscan el territorio para un futuro Estado, así como de los países árabes y occidentales. No está clara la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al respecto.

La promesa de Netanyahu de anexionarse los asentamientos judíos y el valle del Jordán fue desechada en 2020 en favor de la normalización de los lazos con Emiratos Árabes Unidos y Baréin en los llamados Acuerdos de Abraham, negociados por Trump en su primer mandato.

Israel argumenta que los territorios no están ocupados en términos legales porque se encuentran en tierras en disputa, pero Naciones Unidas y la mayor parte de la comunidad internacional los consideran territorio ocupado.

Agencias Reuters y AFP