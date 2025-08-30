Israel identificó al segundo rehén recuperado de Gaza: Idan Shtivi, un joven asesinado en el festival Supernova

TEL AVIV.- Israel identificó este sábado el cuerpo del rehén Idan Shtivi, de 28 años, recuperado en una operación militar de esta semana en la Franja de Gaza en la que también fueron hallados los restos de otra víctima del grupo terrorista Hamas, Ilan Weiss, de 55 años.

Con los cuerpos de Weiss y Shtivi recuperados, Israel dice que quedan 48 rehenes en Gaza, de los que se cree que solo 20 están vivos, entre ellos, tres argentinos.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas ya había confirmado en octubre del año pasado que Shtivi había sido asesinado.

El joven era un estudiante de sostenibilidad y gobierno, y actuó con gran valentía aquel 7 de octubre de 2023, cuando asistía al festival de música Supernova, cerca de la localidad de Reim, uno de los principales escenarios de la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas esa mañana, según informaron medios locales.

Idan Shtivi (Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos)

Shtivi estudió ciencias ambientales en la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Reichman. Había llegado al recinto del festival para fotografiar a sus amigos, quienes impartían allí diferentes talleres de sostenibilidad.

Según recordó este sábado el primer ministro Benjamin Netanyahu, cuando comenzó el ataque terrorista Shtivi ayudó a evacuar y salvó a muchos de los participantes.

Un terrorista de Hamas se lleva a un israelí capturado en el festival Supernova el 7 de octubre de 2023 (AFP) -� - ANONYMOUS�

“Finalmente, Shtivi fue secuestrado en la zona de Tel Gama y brutalmente asesinado por terroristas de Hamas tras actuar para rescatar y evacuar a otras personas del festival de música Nova el 7 de octubre de 2023. Tenía 28 años al momento de su muerte”, dijo el ejército israelí el sábado en un comunicado.

A Shtivi, lo sobreviven sus padres, Eli y Dalit, tres hermanos y su novia, Stav.

El proceso de identificación se llevó a cabo en el Centro Nacional de Medicina Forense. La Policía de Israel, el Rabinato Militar y la Jefatura de Rehenes y Personas Desaparecidas.

Alrededor de 1200 personas murieron y unas 251 fueron tomadas como rehenes cuando Hamas atacó las comunidades del sur de Israel en octubre de 2023, según los recuentos de Israel.

El Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamas, dice que el posterior asalto militar israelí ha matado a más de 63.000 palestinos. La guerra ha desplazado a casi toda la población del enclave, ha devastado las infraestructuras y ha desencadenado una crisis humanitaria.

Agencias AFP y Reuters