Hamas reclama modificaciones en el plan de Trump mientras Israel estrecha el cerco sobre Ciudad de Gaza

TEL AVIV.- Mientras sigue la expectación por la respuesta oficial que Hamas deberá dar antes de este viernes al plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, trascendieron algunos cambios a la propuesta que propondría la organización terrorista, según informó el canal de noticias saudita Al-Sharq, citando fuentes bien informadas.

Las exigencias se refieren a cláusulas de desarme, el exilio de los líderes y la necesidad de obtener garantías para la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Una fuente informó a la emisora que el martes se celebraron reuniones en Doha con representantes de Qatar, Egipto y Turquía, quienes “exhortaron a Hamas a aceptar la propuesta”.

Según la fuente, “los líderes de Hamas dejaron claro que necesitan garantías internacionales sobre la retirada total de Israel de la Franja y garantías de que no se violará el alto el fuego”. La fuente añadió que “al parecer, el movimiento necesita dos o tres días más para formular su respuesta al plan”.

El grupo reclama que el desarme que contempla la propuesta no sea total. Con ese fin, está intentando introducir una cláusula que distinga entre armas defensivas -que pretende conservar- y ofensivas. Su vocero ha afirmado que esas armas defensivas son un derecho al que no se muestra dispuesto a renunciar.

La milicia rechaza también que la Franja sea administrada por un organismo internacional -la Junta de la Paz, según la ha bautizado Trump- que, según anunció el norteamericano, presidirá él mismo. Hamas aseguró que deben ser los propios palestinos quienes gobiernen el territorio, incluso si se trata de figuras tecnocráticas sin perfil político.

Israel sigue avanzando

En tanto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este miércoles que sus tropas están avanzando en el cerco a la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, y dio “una última oportunidad” para que los residentes de la localidad abandonen la ciudad ante la intensificación de la ofensiva.

Palestinos con sus pertenencias llegan a un sendero costero al noroeste del campo de refugiados de Nuseirat mientras son desplazados hacia el sur desde Wadi Gaza tras el anuncio israelí de cerrar la carretera Al-Rashid hacia el norte de la asediada Franja de Gaza, (Photo by Bashar TALEB / AFP) BASHAR TALEB� - AFP�

Katz señaló que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están completando la toma de la zona occidental del corredor de Netzarim, al sur de la ciudad, “seccionando Gaza entre su norte y su sur”.

“Esto reforzará el cerco en torno a la ciudad de Gaza y todos los que la abandonen estarán forzados a pasar por puestos de control de las FDI”, agregó. “Esta es la última oportunidad para que los residentes de Gaza que decidan irse hacia el sur dejen aislados en la ciudad de Gaza a los terroristas de Hamas, dado que las actividades de las FDI continúan con plena fuerza”, advirtió, antes de argumentar que los que se queden en la localidad serán considerados “terroristas y personas que apoyan el terrorismo”.

Al menos 16 palestinos murieron en distintos puntos del territorio, de acuerdo con hospitales locales. En tanto, alrededor de 400.000 palestinos han abandonado Ciudad de Gaza, asolada por la hambruna, desde que Israel lanzó una ofensiva a gran escala el mes pasado con el objetivo de ocupar la ciudad. De todas maneras, cientos de miles permanecen en el lugar, muchos porque no pueden permitirse irse o están demasiado débiles para realizar el trayecto hacia los campamentos en el sur de Gaza.

Al menos siete personas, incluidos rescatistas, murieron cuando dos bombardeos israelíes lanzados con pocos minutos de diferencia alcanzaron una escuela en la que se albergaban desplazados en Ciudad de Gaza, de acuerdo con el hospital Al-Ahli, a donde fueron trasladadas las víctimas. Las autoridades indicaron que al menos 30 personas resultaron heridas.

Cinco palestinos murieron más tarde el miércoles por la mañana cuando un ataque alcanzó a personas reunidas alrededor de un tanque de agua potable en el lado occidental de la ciudad, según el mismo hospital. El Hospital Shifa indicó que un hombre falleció en un ataque contra su departamento. Los bombardeos en el centro de Gaza cobraron la vida de otras tres personas, indicó el hospital Al-Awda.

Palestinos desplazados corren a refugiarse tras un ataque israelí que impactó una tienda de campaña en el recinto del Hospital Shuhada al-Aqsa (Mártires de Al-Aqsa) en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza (Photo by BASHAR TALEB / AFP) BASHAR TALEB� - AFP�

Otro ataque alcanzó una tienda en el patio del Hospital Mártires de Al-Aqsa en la ciudad de Deir al Balah, en el centro del territorio, hiriendo gravemente a dos personas, según funcionarios del hospital.

Horas antes el miércoles en ese mismo hospital, decenas de personas asistieron al funeral del reportero palestino independiente Yahya Barzaq, que murió el martes junto con otras cinco personas durante un ataque aéreo mientras trabajaba para la cadena turca TRT.

Más de 189 periodistas y trabajadores de medios palestinos murieron por fuego israelí en Gaza desde el estallido de la guerra, según el Comité para la Protección de Periodistas.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios sobre el periodista o los ataques del miércoles. Israel afirma que intenta evitar víctimas civiles y culpa a Hamas de sus muertes, asegurando que sus combatientes operan desde áreas pobladas.

El ejército dijo que el miércoles se activaron las sirenas en comunidades cercanas a Gaza, después de que “dos proyectiles” cruzaron hacia Israel. No se reportaron heridos.

La campaña israelí en Gaza se ha cobrado la vida de más de 66.000 palestinos y causó 170.000 heridos más, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero sostiene que alrededor de la mitad de los muertos eran mujeres y niños.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamas. Las agencias de la ONU y muchos expertos independientes consideran sus cifras como la estimación más confiable de las bajas durante el conflicto.

La guerra comenzó tras el ataque liderado por Hamas sobre el sur de Israel hace casi dos años, en el que los insurgentes mataron a unas 1200 personas y tomaron a otras 251 como rehenes. La mayoría de los cautivos han sido liberados bajo acuerdos de alto el fuego previos, pero se estima que 48 siguen retenidos en Gaza, de los cuales Israel cree que 20 siguen con vida.

Agencias ANSA y AFP, y diario y El País