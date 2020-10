Henry Rodríguez, el venezolano que gastó US$ 30.000 para lucir como Red Skull

Radicado en Galicia, ya se sometió a 15 operaciones para logar un parecido con el personaje de Marvel. Crédito: Instagram @therealredskull

Para los amantes de los tatuajes y las modificaciones extremas no hay límites establecidos. El cuerpo es un lienzo y con él se puede hacer lo que a uno le plazca. Uno de los que forma parte de este grupo es el venezolano Henry Rodríguez (24) que ya pasó por 15 operaciones para parecerse a Red Skull, el villano de Marvel.

Henry Rodríguez nació en Venezuela y hace varios meses que vive en España. Como tatuador estuvo por Madrid, Barcelona y ahora se ha radicado en el pueblo de Orense, en Galicia. Allí brindó una entrevista y explicó cómo surgió la idea de transformarse.

"Surgió la idea de hacer una modificación corporal extrema y única. Cuando hicimos la amputación de la nariz vimos el gran parecido con el personaje y, tomando en cuenta que me gustan los cómics, aprovechamos y adoptamos la imagen del personaje. Aunque tengo algunas modificaciones extra, porque no quería ser exactamente igual", sostuvo Rodríguez en diálogo con La Voz de Galicia.

Para llevar a cabo esa modificación corporal extrema, se embarcó en una serie de operaciones a lo largo de los años. Además de haberse amputado la nariz, se colocó implantes de silicona y se modificó las orejas. En un total de 15 intervenciones lleva gastados cerca de US$ 30.000.

Con presencia en Facebook, Instagram y Tik-Tok, Rodríguez cosechó cerca de un millón de seguidores. Usuarios que, como él, aman el mundo de la transformación. Aunque reconoce que, como en otros órdenes de la vida, puede no gustarle a todo el mundo. "Las reacciones son las mismas en todas partes. Siempre vas a tener dos bandos: los que les gusta y los que no; no sos una monedita de oro que le gusta a todo el mundo. Con que yo me sienta bien, con que yo me sienta a gusto con lo que hago, bien", consideró.