Le diagnosticaron un cáncer incurable y en medio del tratamiento se proclamó subcampeona de Europa

El caso de Loida Zabala recorre el mundo. De 38 años, la española es una deportista que compite en levantamiento de potencia adaptado y registra una serie de éxitos como medallista en paralimpiadas de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. En paralelo a este recorrido, su salud sufrió un durísimo revés que la obligó a redoblar los esfuerzos: fue diagnosticada de cáncer de pulmón con metástasis en hígado, riñón y vesícula biliar.

Óscar Sánchez, entrenador de Zabala, celebró la resiliencia de la deportista

En pleno tratamiento del cáncer que se hizo metástasis y dañó gran parte de sus órganos vitales, Zabala decidió continuar adelante, alimentando su condición de resiliente y estimulando su espíritu de deportista, a pesar de que la enfermedad comenzó a hacer estragos en su rutina diaria.

Loida Zabala se coronó subcampeona en Europa en halterofilia paralímpica

Durante la jornada del domingo, la oriunda de Extremadura se coronó subcampeona de Europa de halterofilia paralímpica en Tiflis, un certamen disputado en Georgia, donde compitió en la categoría de 73 kilos con un levantamiento en barra de 105.

Veinte veces campeona de España, Loida debió readaptarse a competir en otra categoría debido al tratamiento oncológico que la llevó a aumentar de peso. En sus primeros años, competía hasta 50 kilos, pasó a 67 y ahora se encuentra en 73.

El descargo de Loida Zabala en redes

“¡Los sueños se cumplen! Y algunos parecen imposibles. La lista inicial me posicionaba como tercera, estaba sorprendida, no esperaba empezar tan alto porque después del diagnóstico en 2023 no tenía tanto nivel", expresó sobre el antecedente de su enfermedad y del desafío que implicaba volver a competir en alto rendimiento, representando a su país en halterofilia.

En compañía de Óscar Sánchez, su entrenador personal, quien la supervisó durante los últimos meses para recomponer la masa muscular, Loida siguió con su descargo: “Antes del tercer levantamiento, cuando me subí a la banca, casi me pongo a llorar emocionada, porque normalmente dejo la mente en blanco pero esta vez me ha venido una frase a la cabeza “abuela, ayúdame”, ojalá me esté viendo desde arriba para que sepa lo que me ha ayudado a cumplir mi sueño, que era subir al podio“.

El podio de halterofilia que la tuvo a Zabala como subcampeona

Por su parte, Sánchez, en sus redes, destacó el encomiable trabajo de la deportista, quien muestra una enorme fuerza de voluntad a pesar de padecer esta grave enfermedad: “Esta medalla tiene un valor especial. Porque llega en una situación complicada, mientras sigue luchando contra un cáncer de pulmón. Aun así, cada día entrena con la mentalidad de una campeona…"

Según relató en su página web, Loida recibió el diagnóstico de cáncer el 28 de octubre de 2023 tras hacerse varios estudios luego de una parálisis temporaria en el brazo izquierdo. “No podía saludar con normalidad al entrarme una llamada. Vino el servicio de urgencias de la Comunidad de Madrid, me mostraron unas gafas, un reloj y no sabía cómo era el nombre de los objetos, sólo sabía mi nombre y que era un sábado. Días después, me detectaron que tengo nueve masas en el cerebro y otra en el pulmón. Me realizaron más pruebas, como una broncoscopia con biopsia", detalló sobre aquella jornada que cambiaría su vida para siempre.

El crudo relato de su “cáncer incurable”

En diciembre de 2025, Loida Zabala habló con el medio Conexión Extremadura y relató cómo son sus días a sabiendas de que su enfermedad no tiene cura.

“Sin darme cuenta acepté que tengo un cáncer incurable, lo he aceptado, lo único que me duele es que mi madre y pareja no lo aceptan. Me encantaría saber esa clave para que mi familia lo acepte”, reflejó la deportista en una extensa charla.

La historia de vida de Loida Zabala

Acto seguido, cerró: “Cuando una persona pierde a sus padres es huérfano; cuando pierde a su pareja es viudo y cuando pierde a su hijo, no tiene nombre. Mi mamá no está preparada para el día que me vaya. Si la gente se centra en algo que le gusta hacer, si tiene algún sueño que cumplir, el resto queda en segundo plano el problema”.