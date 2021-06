Horror en Tenerife: quién es Tomás Gimeno, el hombre que desapareció junto a sus hijas

La búsqueda de Anna y Olivia Gimeno Zimmermann, las hermanas de uno y seis años desaparecidas junto a su padre el pasado 27 de abril en Tenerife, España, encontró en las últimas horas el desenlace más temido, cuando el cuerpo de la mayor de las niñas fue hallado a 1000 metros de profundidad en las costas de la isla. A partir de entonces, crecieron las sospechas sobre su progenitor, Tomás Gimeno, como también el interés por conocer el perfil de un hombre que es descrito por su entorno como violento, narcisista e infiel.

Según medios locales, el hallazgo de este jueves reforzó una de las principales hipótesis que manejan los investigadores, según la la cual Gimeno asesinó a sus hijas, descartó los cuerpos mar adentro y luego se suicidó. Esta posibilidad implica un escenario diametralmente opuesto al planteado hasta el momento por la madre de las niñas, Beatriz Zimmermann, quien consideraba que su expareja, “incapaz de lastimar a las niñas”, se había fugado junto a ellas hacia otro país a bordo de un barco.

Sin embargo, en las últimas horas trascendieron una serie de testimonios de amigos, familiares y vecinos de Gimeno que apuntan en la dirección contraria: lo describen como una persona violenta, altamente egocéntrica y machista.

De acuerdo con el portal Antena 3, el tinerfeño de 37 años protagonizó varios episodios de violencia de género, entre los que se consigna una agresión a su expareja y a su nueva novia en un estacionamiento ubicado al norte de Tenerife. Asimismo, testigos aseguran que el hombre se enfrentó varias veces con Zimmermann durante la separación y llegó a amenazarla de muerte. En esa línea, la propietaria de una cafetería declaró que a fines de 2020 golpeó la madre de sus hijas dentro de su local y llegó a “arrastrarla por el suelo”, aunque esto nunca fue denunciado.

“Era habitual verlo en bares de copas con mujeres”, relataron por otra parte amigos de Gimeno, quienes lo describieron como una persona “impulsiva y de comportamiento inmaduro”. En tanto, vecinos del barrio donde vivía con su expareja lo recordaron como “arisco y problemático”.

Olivia y Anna, las hijas de Tomás Gimeno y Beatriz Zimmermann

En función del análisis de su perfil, expertos describen al hombre como una persona con ciertos rasgos de “narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y celos.” En la misma tónica, Joaquín Amills, portavoz de la familia de Zimmermann, dijo en el programa Espejo Público: “Es un sujeto narcisista, egoísta. Le gustaba ser el protagonista de todo, pero a la vez en círculos muy concretos. Es una persona ególatra, inmadura, infantil y muy machista”. También recordó que el final de la relación con su exmujer se debió, entre otros motivos, a las infidelidades toleradas por la mujer a lo largo del vínculo.

Aún así, Amills reconoció haberse sorprendido al tomar conocimiento de la aparición del cuerpo de Olivia. “Llevo toda la noche dándole vueltas y no tiene sentido, no solo éramos nosotros, sino todo el entorno del sujeto -porque ni siquiera quiero decir su nombre- quienes apuntábamos que era incapaz de hacerle daño a las niñas. Y no se entiende, la violencia nunca es entendible”, expresó.

En medio de la incertidumbre y después de más de 40 días de búsqueda en las aguas de Tenerife, el operativo para encontrar a Ana y a su padre continúa este viernes, aunque los pronósticos son cada vez menos esperanzadores. De las tareas, que son lideradas por la Guardia Civil, participa el buque oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía ‘Ángeles Alvariño’. El mismo se encuentra equipado con un sonar de barrido lateral y un robot submarino con los que se rastrilla la zona donde la lancha de Gimeno fue encontrada a la deriva.

