Incendio en un hotel del Caribe: quién era la turista que murió y qué se sabe del accidente

SANTO DOMINGO.- Una mujer italiana de 45 años murió este viernes por inhalación de monóxido de carbono durante la evacuación del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, en Bayahíbe, República Dominicana, donde un incendio obligó a trasladar a más de 1690 personas al hospital local. La mayoría ya fue dada de alta.

La mujer fallecida, Francesca Valentino, era de Caserta, Italia, trabajaba de profesora de danza y se había ido a vivir a Bayahíbe en 2014, cambio de vida que relató en la señal televisiva Sky Uno, donde participaba de un programa de entretenimiento.

En el Caribe se casó en 2017 y tuvo dos hijas, aunque regresó ese mismo año a su ciudad natal para abrir un emprendimiento turístico con su familia. Ahora había vuelto a la isla para vacacionar y reencontrarse con sus seres queridos.

El incendio en el hotel

De acuerdo con el medio italiano La Stampa, durante el incendio, la mujer corrió hacia la playa junto a otros turistas para evacuar las habitaciones, donde se desvaneció por la densa humareda producto del incendio y murió mientras era llevada en un auto particular a un hospital cercano.

El incendio y el operativo de evacuación

El fuego comenzó por la mañana en las instalaciones del complejo turístico. El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez, informó que las llamas se propagaron con rapidez debido a las condiciones del viento y los techos de paja.

El presidente de República Dominicana visitó el COE tras el operativo

El operativo de seguridad incluyó la evacuación de 1690 huéspedes. La cadena hotelera y las autoridades locales trasladaron a los damnificados a complejos y hoteles cercanos, donde recibieron artículos de primera necesidad, según reportó el medio local Diario Libre.

“Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar”, informó el COE sobre el inicio del fuego.

Incendio en el hotel II

El embajador de Italia en República Dominicana, Sergio Maffettone, coordinó el regreso de 285 ciudadanos que estaban en el lugar del hecho. Por su parte, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias atendió a varias personas por dificultades respiratorias, quemaduras leves, mareos y palpitaciones asociadas al esfuerzo físico.

Tres pacientes ingresaron a centros médicos locales para un seguimiento especializado, mientras que el resto recibió asistencia en el predio.

El operativo de los bomberos en pleno incendio, donde se evacuaron a más de 1690 personas

Mientras tanto, “las actividades turísticas en Bayahíbe y sus alrededores se mantienen sin novedades y continúan desarrollándose de manera segura y normal”, de acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades sobre el sector.

Con información de AFP y AP.