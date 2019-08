Vista de un incendio que afectó el Amazonas en septiembre de 2013, los incendios son cada vez más frecuentes Fuente: Reuters - Crédito: Bruno Kelly

La organización Fridays for Future (FFF) convocó a los jóvenes a manifestarse mañana ante las embajadas de Brasil en todo el mundo para protestar por los incendios que están devastando la selva del Amazonas y que avanzan a una velocidad que expertos califican de "alarmante".

"Nuestra casa está literalmente en llamas y los pulmones de nuestro planeta se están convirtiendo en cenizas", alertaron los jóvenes en un comunicado en el que llaman a participar de la protesta y señalan que los incendios son solo uno de los últimos ejemplos múltiples de la crisis climática.

"El planeta se precipita hacia una serie incontrolable de eventos que destruirán los ecosistemas y la vida en el planeta", advirtió Fridays for Future , según la agencia DPA.

La organización relaciona el aumento de los incendios en Brasil con la llegada a la presidencia del país de Jair Bolsonaro, quien asumió el 1 de enero de 2019, a cuyo Gobierno acusa de ver el Amazonas "solo como una bolsa de dinero".

De acuerdo a datos satelitales del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), se conoció ayer que de enero a agosto de este año los incendios forestales crecieron 82% frente al igual período de 2018, la cifra más alta desde que comenzaron las encuestas sobre el fenómeno en 2013, con un 52% de incendios concentrados en el Amazonas.

Durante la protesta de este viernes, FFF instó a expresar su "consternación y enojo" por las políticas del Ejecutivo brasileño por considerar que "aceleran enormemente la crisis climática".

Además, manifestarán su solidaridad con el pueblo de Brasil y especialmente con las comunidades y pueblos indígenas que viven en la región de Amazonia, que son los más afectados por la destrucción de los bosques.

"Este no es un problema local sino un problema que tiene repercusiones globales y, por lo tanto, instamos a los políticos de todo el mundo a tomar medidas y denunciar la destrucción de este ecosistema esencial", insistieron en el comunicado.

Daniela Borges, de Fridays for Future Brasil, reclamó al Gobierno que reconozca la importancia de la naturaleza y que se comprometa a proteger las mayores riquezas naturales.

Por su parte, Alejandro Martínez, de FFF España, recordó que el Amazonas es "uno de los pocos pulmones que sigue teniendo el planeta, que ayuda a seguir luchando contra la emergencia climática".

"Lo que vemos no es un proceso natural, es el resultado de la acción del hombre, de las quemas provocadas para deforestar un terreno y poder explotarlo económicamente. El gobierno de Brasil no actuó, ni tiene intención de hacerlo, ante está emergencia, que si no se combate dejará una cicatriz imborrable en uno de los lugares con mayor biodiversidad de nuestro planeta", concluyó.

La organización Fridays For Future Internacional (www.fridaysforfuture.org ), fundado por la estudiante y activista sueca de 16 años Greta Thunberg, disparó una oleada de movimientos juveniles en todo el mundo con el objetivo de combatir la crisis climática.

En Argentina la protesta será frente a la sede de la Embajada de Brasil en la ciudad de Buenos Aires, en Cerrito 1350, a partir de las 16 horas.

Agencia Télam