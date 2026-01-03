La ácida respuesta de Sheinbaum a las declaraciones de Milei sobre el “fracaso” de la izquierda

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió este viernes a las declaraciones del presidente Javier Milei durante una entrevista con la cadena CNN, en la que se refirió a la “pesadilla del socialismo del siglo XXI” y su “fracaso”.

“¿La izquierda gobierna mejor que la derecha en el continente americano?”, le preguntó a Sheinbaum un periodista que reseñó una entrevista en la que el presidente argentino anunció la creación de un bloque de diez gobiernos conservadores en América Latina que supuestamente se aliarán para pelear contra “el cáncer del socialismo”.

Milei dijo que está en construcción un bloque regional para “plantarse frente al socialismo”

“Pues ahí están las monedas nomás”, respondió la presidenta al mostrar un informe elaborado por el diario El Economista que muestra que el año pasado el peso colombiano -país que gobierna el izquierdista Gustavo Petro- se apreció un 14,3%; y el mexicano, un 13,8 %, sólo por detrás de la corona checa, la corona sueca, el forinto húngaro y el rublo ruso.

Por el contrario, agregó, el peso argentino tuvo un retroceso del 40,8%, lo que la convierte en la moneda que más valor perdió en 2025.

Más allá de este indicador económico, Sheinbaum advirtió que la derecha y la izquierda tienen otras diferencias de fondo, por ejemplo, sobre la visión de bienestar de la ciudadanía. “El concepto de libertad de la derecha es muy cuestionable porque ellos hablan de la libertad de mercado (...), pero la libertad de mercado con salarios que no permiten comprar ni lo más básico, ¿pues qué libertad es esa?“, cuestionó.

En cambio, dijo, los gobiernos progresistas defienden la democracia y la libertad en todos sus aspectos.

“Trabajamos por el bienestar del pueblo y sí creemos y estamos convencidos de que el Estado tiene un papel muy importante que jugar en ello, para la defensa de los derechos”, expresó al recordar que los gobiernos liberales no creen en garantizar derechos como educación, salud, acceso a la vivienda o salario digno.

“Ellos piensan que el mercado va a resolver todo (...), nuestra visión es muy distinta. El Estado tiene un papel que cumplir y es la defensa y garantía de los derechos y, además, la conducción de un papel estratégico que se debe jugar manteniendo la defensa también del mercado y de la propiedad privada, porque no se está en contra de ello, pero con una visión distinta y se han dado mucho mejores resultados. Nada más pongamos de ejemplo el caso de México y Colombia y el peso argentino“, insistió.

