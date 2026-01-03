Ante el avance de Rusia, Zelensky refuerza su estrategia militar con dos nombramientos claves

KIEV.– En un giro destinado a reforzar la estrategia militar frente a los avances de Rusia, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nombró el viernes al jefe de la inteligencia militar, Kirilo Budánov, como nuevo jefe de su oficina, tras la renuncia de su principal asesor en noviembre por un caso de corrupción.

Budánov, de 39 años, es conocido por estar vinculado a una serie de complejas y audaces operaciones contra Rusia desde que empezó la guerra en 2022.

La noticia del nombramiento de este experto en el terreno de combate, se conoce tras finalizar un año en el que las fuerzas rusas lograron su mayor avance en territorio ucraniano, desde la invasión de 2022, según un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja junto al Critical Threats Project (CTP).

Según los datos de esos dos think tanks estadounidenses especializados en el estudio de conflictos, en 2025 Rusia se apoderó de más de 5600 km² de territorio, una superficie superior a la suma de los avances de 2024 y 2023. Esos 5600 km² representan el 0,94% del territorio de Ucrania.

Este avance incluye las zonas controladas por Rusia según Kiev y observadores militares, así como las reivindicadas por el ejército de Moscú pero no confirmadas.

En el año de la invasión, en 2022, las fuerzas rusas se habían apoderado de cerca de 64.000 km².

Horas más tarde de conocerse el nombramiento de Budánov, Zelensky anunció también su intención de sustituir al ministro de Defensa, Denys Shmyhal, y ofreció el puesto a Mykhailo Fedorov, de 34 años, actual responsable de la cartera de Transformación Digital.

Zelensky afirmó que “Fedorov está muy involucrado en cuestiones relacionadas con drones y trabaja con gran eficacia en la digitalización de los servicios y procesos públicos”.

Pese a la intensificación de los esfuerzos diplomáticos desde noviembre en torno a un plan estadounidense destinado a poner fin al conflicto, los combates continúan. Por eso resulta significativo los nombramientos de Budánov y de Fedorov.

“Mantuve una reunión con Kirilo Budánov y le ofrecí el cargo de jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania”, declaró Zelensky en las redes sociales.

Los nombramientos llegan después de que Zelensky anunciara el miércoles que un acuerdo mediado por Estados Unidos para poner fin al conflicto está listo “al 90 %”.

“Ucrania necesita centrarse más en las cuestiones de seguridad, en el desarrollo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad”, afirmó el presidente, asegurando que Budánov “cuenta con experiencia especializada en estas áreas y la fortaleza necesaria para obtener resultados”.

Budánov reemplazará a Andrii Yermak, quien dimitió en noviembre después de que se registrara su domicilio como parte de una investigación por corrupción.

Yermak fue el principal aliado de Zelensky, pero también una figura polémica en Kiev, donde sus opositores afirman que había acaparado poder controlando el acceso al presidente y marginando las voces críticas.

Budánov, de 39 años, conocido en los medios ucranianos como el hombre “sin sonrisa”, reveló poco sobre sus orígenes o su vida personal y mantiene un perfil bajo.

Sin embargo se le atribuyen algunos de los ataques más audaces dentro de Rusia y en territorio ucraniano ocupado, incluida una explosión en el puente de Crimea, construido por Rusia, en 2022.

Considerado una leyenda entre los ucranianos pero un criminal buscado en Rusia, el veterano de combate tendrá ahora un acceso sin precedentes a Zelensky y estará al mando de la presidencia, perspectiva que Moscú podría encontrar inquietante.

“Seguiremos haciendo nuestro trabajo: derrotar al enemigo, defender a Ucrania y trabajar para lograr una paz justa”, declaró Budánov tras aceptar el nombramiento.

El enemigo que Rusia teme

Bajo el liderazgo de Budánov, la agencia de inteligencia militar de Ucrania (conocida por su acrónimo GUR) expandió su huella operativa, coordinando operaciones de inteligencia, sabotaje, y especiales con el objetivo de degradar las capacidades militares rusas más allá de la línea del frente. Las autoridades ucranianas le han atribuido a la inteligencia militar las operaciones contra estructuras de comando, centros logísticos infraestructura energética y activos navales de Rusia, que incluyen ataques en lo profundo del territorio ruso y áreas ocupadas.

Su nombramiento para dirigir la oficina del presidente constituye un cambio inusual al colocar a un jefe de inteligencia en el centro de la coordinación política y diplomática de Ucrania. Zelensky enmarcó la medida como parte de un esfuerzo más amplio para aumentar el enfoque en seguridad, desarrollo de defensa y diplomacia.

Ihor Reiterovych, experto en política que reside en Kiev, observó que Budanov ha participado en las conversaciones con Estados Unidos y “se adaptará mucho más naturalmente al contexto general” de las negociaciones.

“A diferencia de Yermak, tiene la experiencia en el campo y ha trabajado en un puesto relevante”, afirmó el experto y añadió que el GUR también tuvo algunos contactos con Rusia en temas como el intercambio de prisioneros.

Ataque en Kherson

Las autoridades rusas dijeron el viernes que el número de fallecidos en un ataque con drones ucranianos que, según sostienen, alcanzó un café en una aldea ocupada por Rusia en la región de Kherson ascendió a 27 personas. Pero Kiev niega haber atacado objetivos civiles.

Svetlana Petrenko, vocera del Comité de Investigación, la principal agencia de investigación penal de Rusia, indicó en un comunicado que un ataque con aviones no tripulados a un café y hotel en la aldea de Khorly, donde al menos 100 civiles celebraban la víspera de Año Nuevo, se cobró la vida de 27 personas, entre las que había dos menores. Otras 31, incluyendo cinco menores, fueron hospitalizadas con heridas.

Un vocero del Estado Mayor de Ucrania, Dmytro Lykhovii, negó haber atacado a la población civil. Dijo el jueves a la cadena pública ucraniana Suspilne que sus tropas “respetan las normas del derecho internacional humanitario” y “realizan ataques exclusivamente contra objetivos militares rusos, instalaciones del sector energético y de combustible ruso, y otros objetivos legítimos”.

Lykhovii afirmó que Rusia ha recurrido repetidamente a la desinformación y a declaraciones falsas para interrumpir las negociaciones de paz en curso.

