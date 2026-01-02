Tragedia de Año Nuevo en Suiza: intentan identificar a los muertos y una madre busca a su hijo
Si bien no hay una cifra exacta, se estima que son 40 las víctimas fatales; la tragedia ocurrió durante las celebraciones
- 4 minutos de lectura'
CRANS-MONTANA.- Las autoridades suizas se esfuerzan este viernes por identificar a la cuarentena de muertos del incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la lujosa estación alpina de esquí de Crans-Montana, una tragedia que fue calificada como de “proporciones aterradoras”.
Por el momento se desconoce qué originó el fuego en Le Constellation, que causó además 115 heridos, muchos de ellos de gravedad. Con capacidad para 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, el local era muy frecuentado por turistas extranjeros, especialmente jóvenes. Testigos describieron escenas de pánico y caos, con personas tratando de romper las ventanas para escapar y otras, cubiertas de quemaduras, volcándose a la calle en esa localidad enclavada en los Alpes suizos.
La policía advirtió que identificar a todas las víctimas podría llevar días o incluso semanas, mientras familiares y amigos realizan búsquedas en hospitales y oficinas públicas. “Hemos intentado localizar a nuestros amigos. Tomamos muchas fotos y las publicamos en Instagram, Facebook y todas las redes sociales posibles para intentar encontrarlos, pero no hay respuesta”, aseguró Eleonore, de 17 años.
El número exacto de personas que estaban en el bar sigue sin estar claro, y la policía no especificó cuántas siguen desaparecidas. El presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el incendio como “una tragedia de proporciones aterradoras y sin precedentes”, y anunció que las banderas ondearán a media asta durante cinco días. “Detrás de estas cifras hay rostros, nombres, familias, vidas brutalmente truncadas, completamente interrumpidas o cambiadas para siempre”, dijo en una conferencia de prensa.
El comandante Frédéric Gisler añadió que “dado el carácter internacional de la estación de Crans, es de esperar que haya ciudadanos extranjeros entre las víctimas”. Por ello, explicó, las autoridades están “en estrecho contacto” con las “distintas embajadas implicadas”, especialmente la francesa y la italiana, que han reportado ciudadanos entre los heridos.
Desaparecidos
El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, aseguró a la cadena italiana Rete 4 que alrededor de 15 italianos habían resultado heridos en el incendio y que un número similar continúa desaparecido. La cancillería francesa añadió que nueve de sus ciudadanos figuran también entre los lesionados y que otros ocho siguen desaparecidos.
Uno de ellos es el italiano Giovanni Tamburi, de 16 años, cuya madre, Carla Masielli, hizo un llamado para obtener noticias sobre su paradero y pidió a los medios que mostraran su foto con la esperanza de identificarlo.
“Hemos llamado a todos los hospitales pero no me dan ninguna noticia. No sabemos si está entre los muertos. No sabemos si está entre los desaparecidos. No nos dicen nada”, lamentó. Tres de los heridos italianos fueron trasladados a un hospital en Milán, informó la agencia de protección civil local.
“Apocalipsis”
El fuego se desató alrededor de la 01.30 del jueves en Le Constellation. La gente trató desesperadamente de salir del club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una angosta escalera y saliendo por una puerta estrecha, lo que provocó también una estampida.
“Pensamos que solo era un pequeño incendio, pero cuando llegamos allí, era una tragedia. Esa es la única palabra que puedo usar para describirlo: el apocalipsis. Fue terrible”, dijo Mathys, de la vecina localidad de Chermignon-d’en-Bas.
Nathan, que estuvo en el bar antes del incendio, vio a personas quemadas salir en estampida del local. “Gritaban pidiendo ayuda”, contó.
Las autoridades se negaron a especular sobre las causas de la tragedia, limitándose a afirmar que no se trató de un atentado. El ministro regional de Valais encargado de la seguridad, Stéphane Ganzer, había dicho que se registró una explosión, pero que había sido consecuencia del fuego en el bar. Varios testimonios, difundidos por medios suizos, franceses e italianos, apuntan a bengalas colocadas en botellas de champán que el personal del sitio levantaba en el aire como parte de un “espectáculo” habitual para los clientes que hacían pedidos especiales en sus mesas.
“Había unas señoras, camareras, con botellas de champán con pequeñas bengalas. Se acercaron demasiado al techo y, de repente, se incendió“, aseguró Axel, presente durante la tragedia, al medio italiano Local Team.
La fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, aseguró que la investigación determinará si el bar cumplía con las normas de seguridad y si contaba con el número requerido de salidas.
Agencias AFP y AP.
