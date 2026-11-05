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Incidentes en Paraguay en medio de la renuncia de Santiago Peña y tras el escándalo de Ueno Bank

Los manifestantes tuvieron altercados físicos con la policía en medio de la crisis política y financiera que afronta el país

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Incidentes en Paraguay en medio de la renuncia de Santiago Peña y tras el escándalo de Ueno Bank
Incidentes en Paraguay en medio de la renuncia de Santiago Peña y tras el escándalo de Ueno Bank

Incidentes fueron registrados este jueves entre manifestantes y la policía a las afueras del Congreso de Paraguay en medio de la crisis política y financiera que afronta el país por el escándalo de Ueno Bank y la renuncia del presidente Santiago Peña.

Los involucrados tuvieron altercados físicos y un joven denunció que sufrió golpes en su cara de parte de los efectivos.

Los incidentes ocurrieron luego de que se levantara la sesión en el Senado, donde se iba a tratar el juicio político a Peña, por falta de quórum.

El presidente había presentado su renuncia, pero la Cámara de Diputados la rechazó y aprobó por unanimidad el inicio de un juicio político en su contra, cuya resolución había quedado en manos del Senado.

Imágenes de canales de televisión locales mostraron cómo el altercado inició luego de una discusión verbal entre los efectivos y los manifestantes, que escaló hacia empujones y forcejeos. Varios de los presentes buscaban pasar el vallado que dividía la protesta y el Senado.

Pocos segundos después, un joven apareció con sangre en su boca y un hombre se tomó la cabeza tras caer al piso en medio del altercado. “Me rompió toda la cara. Le dije que no le pegue a la gente y me rompió la cara”, reportó el joven, mientras tocaba la sangre en su rostro.

El canal local ABC registró un policía herido. Algunos presentes denunciaron que los agentes tiró gases lacrimógenos sobre los manifestantes.

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