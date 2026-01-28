Un brote en la India del virus Nipah, de alta letalidad y sin cura, pone en alerta a Asia

NUEVA DELHI.– Las autoridades sanitarias de India informaron que lograron contener un brote del virus Nipah tras confirmar dos casos en el estado oriental de Bengala Occidental, mientras varios países asiáticos reforzaron los controles de salud y la vigilancia en aeropuertos para los viajeros procedentes del país, ante el temor de una eventual propagación regional.

El Ministerio de Salud indio confirmó el martes que los dos contagios fueron detectados desde diciembre y aseguró que todos los contactos identificados fueron puestos en cuarentena y sometidos a pruebas. En total, se rastrearon 196 personas vinculadas a ambos casos, ninguna de las cuales presentó síntomas ni dio positivo.

“La situación se está monitoreando constantemente y se tomaron todas las medidas de salud pública necesarias”, indicó el ministerio en un comunicado, en el que también advirtió que circulaban “cifras especulativas e incorrectas” sobre un supuesto aumento de infecciones.

Médicos de cuarentena supervisan el escaneo térmico de viajeros de Bengala Occidental, India, en el Aeropuerto Internacional de Suvarnabhumi en Samut Prakarn, Tailandia Public relations department of S�

Aunque no se reportaron casos fuera de India, varios países del sudeste asiático endurecieron o reactivaron medidas de control sanitario en aeropuertos como precaución. Indonesia y Tailandia reforzaron los controles en las terminales internacionales con declaraciones de salud, monitoreo visual y controles de temperatura para pasajeros provenientes de India. En el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok se instalaron escáneres térmicos en las puertas de llegada de vuelos directos desde Bengala Occidental y se asignaron zonas de estacionamiento específicas para las aeronaves procedentes de áreas con brotes.

Malasia también elevó el nivel de alerta. Su Ministerio de Salud informó que fortaleció la preparación mediante exámenes sanitarios en los puertos de entrada internacionales, en particular para viajeros que llegan de países considerados de riesgo. “El ministerio permanece alerta ante la posibilidad de transmisión transfronteriza tras infecciones esporádicas registradas en otros países”, señaló en un comunicado.

Myanmar, por su parte, aconsejó evitar los viajes no esenciales a la región afectada e instó a quienes hayan estado recientemente en Bengala Occidental a buscar atención médica inmediata si presentan síntomas en los 14 días posteriores al regreso. Las autoridades sanitarias birmanas informaron además que se intensificaron los controles de fiebre introducidos durante la pandemia de COVID-19 y que se reforzó la capacidad de diagnóstico de laboratorio y el abastecimiento de insumos médicos.

Ministerio de Salud de Myanmar aconsejó evitar las visitas no esenciales a la región india SAI AUNG MAIN� - AFP�

En Vietnam, las autoridades de salud pidieron mantener estrictas prácticas de seguridad alimentaria y reforzar la vigilancia en pasos fronterizos, centros de salud y comunidades, mientras que China anunció que estaba fortaleciendo las medidas de prevención en las zonas limítrofes, con evaluaciones de riesgo, mayor capacitación del personal médico y un aumento de la capacidad de testeo.

¿Qué es el virus Nipah?

El virus Nipah es una infección zoonótica poco frecuente pero altamente letal, identificada por primera vez en Malasia a fines de la década de 1990. Se transmite principalmente de animales a humanos, sobre todo a través de murciélagos frugívoros –considerados su huésped natural– y, en algunos brotes iniciales, mediante el contacto con cerdos infectados. La transmisión entre personas es posible, pero limitada, y suele producirse tras un contacto estrecho con pacientes enfermos, como familiares o cuidadores.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de mortalidad del Nipah oscila entre el 40% y el 75%, lo que lo convierte en un patógeno mucho más letal que el coronavirus, aunque considerablemente menos contagioso. No existe actualmente una vacuna ni un tratamiento específico aprobado y la atención médica se limita a cuidados de soporte para controlar las complicaciones.

De todas maneras se están probando para una posible vacuna varios candidatos, incluido uno desarrollado por los científicos de la Universidad de Oxford involucrados en el desarrollo de una de las vacunas contra la COVID-19. Su vacuna Nipah utiliza la misma tecnología y comenzó la fase II de pruebas en Bangladesh en diciembre en colaboración con el Centro Internacional de Investigación de Enfermedades Diarreicas de Bangladesh y con financiación de CEPI.

La OMS clasifica al Nipah como un patógeno prioritario por su potencial epidémico.

Los murciélagos que comen fruta son habituales en el sur de Asia y son el hábitat perfecto para el virus Nipah HUW EVANS PICTURE AGENCY

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general, que pueden progresar rápidamente a complicaciones neurológicas graves, como encefalitis aguda. En los casos más severos, los pacientes pueden sufrir convulsiones y caer en coma en pocos días. Si bien muchas personas que superan la fase crítica se recuperan por completo, otras presentan secuelas neurológicas a largo plazo.

India registró brotes esporádicos de Nipah en el pasado. En Bengala Occidental se detectaron focos en 2001 y 2007, mientras que en los últimos años la mayoría de los casos se concentraron en el estado sureño de Kerala. En 2018, un brote significativo en esa región provocó al menos 17 fallecimientos.

Expertos en salud pública coinciden en que, pese a su alta letalidad, el virus no muestra por ahora signos de haber adquirido una mayor capacidad de transmisión entre humanos ni de propagarse fácilmente a escala global. También advierten que los controles aeroportuarios tienen una eficacia limitada debido al largo período de incubación del virus, aunque reconocen que la vigilancia reforzada y la rápida respuesta sanitaria siguen siendo claves para contener los brotes y reducir el riesgo de expansión.

Agencias AP y Reuters, y diario The Washington Post